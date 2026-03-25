¿Qué es la recuperación de datos?

La toma de decisiones inteligente se produce cuando las organizaciones pueden extraer perspectivas valiosas a partir de datos de alta calidad.

Pero antes de que pueda llevarse a cabo el análisis, las organizaciones deben acceder a esos datos. Esta tarea puede resultar especialmente compleja cuando los datos residen en un gran conjunto de datos o en un vasto ecosistema de datos, como una amplia base de datos de investigación científica o un extenso sistema de almacenamiento híbrido en multinube.

El crecimiento explosivo de los datos intensifica estos retos: según algunas estimaciones, cada día se crean más de 400 millones de terabytes de datos, mientras que las propias empresas suelen gestionar un petabyte de datos o más1.

Los avances en inteligencia artificial también han cambiado las necesidades de datos de las empresas. Los flujos de trabajo de IA requieren un acceso a datos rápido, incluido el acceso a grandes volúmenes de datos no estructurados.

Históricamente, los procesos de recuperación de datos se centraban en consultas procedentes de fuentes estructuradas, como los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Sin embargo, en lugar de utilizar enfoques manuales que requieren mucho tiempo para examinar las enormes fuentes de datos internas y externas actuales, las organizaciones recurren a la recuperación de datos moderna. Este enfoque utiliza tecnologías como las bases de datos vectoriales y la generación aumentada por recuperación para satisfacer la demanda de datos que residen fuera de las bases de datos relacionales internas.

La RAG agéntica, en particular, ha demostrado ser especialmente eficaz a la hora de satisfacer esta demanda. David Levy, ingeniero tecnológico asesor de Client Engineering en IBM, explicó las capacidades de la RAG agéntica en una presentación para IBM Technology.

“La RAG agéntica supone una evolución en la forma en que mejoramos el proceso de RAG, yendo más allá de la simple generación de respuestas para alcanzar una toma de decisiones más inteligente. Al permitir que un agente elija las mejores fuentes de datos e incluso incorpore información externa, como datos en tiempo real o servicios de terceros, podemos crear un proceso más receptivo, más preciso y más adaptable”, afirmó Levy.

¿El resultado? Las empresas y otras organizaciones pueden sacar mayor partido a sus propios datos empresariales estructurados y no estructurados, así como a los crecientes volúmenes de datos generados fuera de sus ecosistemas. Tienen la capacidad de acceder a los datos precisos que necesitan cuando los necesitan, lo que permite realizar análisis y obtener perspectivas basadas en datos que impulsan mejores resultados empresariales.