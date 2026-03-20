Búsqueda empresarial con IA con OpenRAG

Obtenga respuestas fiables con agentes de IA sensibles al contexto que funcionan con datos controlados y conectados, sin necesidad de cambiar de plataforma ni de comprometerse con un proveedor 

 

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Hombre con auriculares trabajando en un ordenador con gráficos abstractos de chat y datos de fondo.
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Desarrolladores: pongan en marcha una aplicación RAG basada en agentes en cuestión de minutos utilizando tecnologías abiertas y combinables.
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Obtenga respuestas basadas en conocimientos empresariales validados

Documentos interminables. Bases de conocimiento dispersas. Sistemas desconectados. Las herramientas tradicionales de RAG y búsqueda pueden devolver resultados incompletos, incoherentes o poco fiables.

El uso de OpenRAG con IBM® watsonx.data lleva la IA agéntica a la búsqueda empresarial para obtener información rápida y fiable.
Del piloto a la producción en minutos 01 Conéctese a los datos de su empresa sin necesidad de reestructurar

Conéctese a sus datos dondequiera que estén (documentos, bases de datos, data lakes y repositorios de contenido) sin migrar ni reformatear los datos.

 02 Recupere y “razone” utilizando IA agéntica

OpenRAG elige dinámicamente el mejor método de recuperación (palabra clave, vector, híbrido o lógica de varios pasos [“razonamiento”]) para que sus equipos obtengan respuestas precisas y contextuales.

 03 Implemente en sus herramientas y flujos de trabajo preferidos

Integre la búsqueda de IA en aplicaciones empresariales, portales y paneles de control mediante API. Ofrezca respuestas coherentes y seguras donde trabajan sus equipos, respaldadas por un gobierno de nivel empresarial en watsonx.data.

Vea OpenRAG con watsonx.data en acción

Descubra por qué los sistemas RAG tradicionales tienen dificultades con preguntas complejas y de múltiples fuentes, y cómo OpenRAG utiliza un enfoque agéntico y adaptativo para ofrecer respuestas más completas y fiables. Un ejemplo de cumplimiento muestra cómo OpenRAG basa la IA en los datos empresariales gobernados para obtener precisión a escala.

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Obtenga resultados de búsqueda más inteligentes

Ilustración de un asistente digital, con iconos de teléfono y mensajes digitales
Mayor precisión con la recuperación agéntica de varios pasos

OpenRAG mejora la precisión adaptando las estrategias de recuperación (combinando búsqueda híbrida, refinamiento de consultas y bucles de “razonamiento”) para ofrecer respuestas más completas y fiables a preguntas empresariales complejas.

 
Ilustración de un representante de un centro de contacto rodeado de iconos gráficos y de mensajes digitales
Gobierno y seguridad integrados

Al aplicar políticas, linaje y controles de acceso coherentes en fuentes estructuradas y no estructuradas, watsonx.data ayuda a garantizar que los sistemas de IA funcionen con datos fiables y conectados.

 
Ilustración de un centro de contacto modernizado rodeado de iconos de mensajes digitales
Búsqueda escalable en entornos híbridos y multinube

Watsonx.data se conecta a los datos controlados dondequiera que estén, en la nube, on prem o distribuidos, lo que ayuda a garantizar la calidad de las búsquedas de la IA y los controles de acceso sin duplicar ni mover los datos.

 
Ilustración de un centro de contacto modernizado rodeado de iconos de mensajes digitales
Integración fluida en los flujos de trabajo empresariales

Las API integran la búsqueda de IA en portales de empleados, aplicaciones de clientes, herramientas de conocimiento y sistemas de BI. Reduzca la fricción en las operaciones diarias e implementar la búsqueda empresarial donde y como quiera.

 
Ilustración de un asistente digital, con iconos de teléfono y mensajes digitales
Mayor precisión con la recuperación agéntica de varios pasos

OpenRAG mejora la precisión adaptando las estrategias de recuperación (combinando búsqueda híbrida, refinamiento de consultas y bucles de “razonamiento”) para ofrecer respuestas más completas y fiables a preguntas empresariales complejas.

 
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Gobierno y seguridad integrados

Al aplicar políticas, linaje y controles de acceso coherentes en fuentes estructuradas y no estructuradas, watsonx.data ayuda a garantizar que los sistemas de IA funcionen con datos fiables y conectados.

 
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Búsqueda escalable en entornos híbridos y multinube

Watsonx.data se conecta a los datos controlados dondequiera que estén, en la nube, on prem o distribuidos, lo que ayuda a garantizar la calidad de las búsquedas de la IA y los controles de acceso sin duplicar ni mover los datos.

 
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Integración fluida en los flujos de trabajo empresariales

Las API integran la búsqueda de IA en portales de empleados, aplicaciones de clientes, herramientas de conocimiento y sistemas de BI. Reduzca la fricción en las operaciones diarias e implementar la búsqueda empresarial donde y como quiera.

 
Dé el siguiente paso

Descubra cómo la búsqueda empresarial con IA que utiliza OpenRAG puede ayudarle a acelerar sus objetivos de IA, independientemente del tamaño de su empresa.

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