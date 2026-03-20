Obtenga respuestas fiables con agentes de IA sensibles al contexto que funcionan con datos controlados y conectados, sin necesidad de cambiar de plataforma ni de comprometerse con un proveedor
Documentos interminables. Bases de conocimiento dispersas. Sistemas desconectados. Las herramientas tradicionales de RAG y búsqueda pueden devolver resultados incompletos, incoherentes o poco fiables.
El uso de OpenRAG con IBM® watsonx.data lleva la IA agéntica a la búsqueda empresarial para obtener información rápida y fiable.
Conéctese a sus datos dondequiera que estén (documentos, bases de datos, data lakes y repositorios de contenido) sin migrar ni reformatear los datos.
OpenRAG elige dinámicamente el mejor método de recuperación (palabra clave, vector, híbrido o lógica de varios pasos [“razonamiento”]) para que sus equipos obtengan respuestas precisas y contextuales.
Integre la búsqueda de IA en aplicaciones empresariales, portales y paneles de control mediante API. Ofrezca respuestas coherentes y seguras donde trabajan sus equipos, respaldadas por un gobierno de nivel empresarial en watsonx.data.
Descubra por qué los sistemas RAG tradicionales tienen dificultades con preguntas complejas y de múltiples fuentes, y cómo OpenRAG utiliza un enfoque agéntico y adaptativo para ofrecer respuestas más completas y fiables. Un ejemplo de cumplimiento muestra cómo OpenRAG basa la IA en los datos empresariales gobernados para obtener precisión a escala.