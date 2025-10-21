¿Qué es la alfabetización en datos?

En la cultura actual impulsada por la IA y basada en datos, las habilidades fundamentales de alfabetización en datos son cruciales para los empleados de todos los niveles. Las organizaciones crean y recopilan más datos que nunca: según IDC, se espera que la creación global de datos alcance los 181 zettabytes en 2025. Ya no es factible ni estratégico que solo los científicos de datos o los ingenieros de machine learning aprovechen esta información para tomar decisiones basadas en datos.

Sin embargo, alfabetizarse en datos no requiere convertirse en científico de datos. Más bien, significa que las personas tienen la confianza y las habilidades técnicas para utilizar los datos de manera efectiva en sus funciones para descubrir información y tomar decisiones más inteligentes. Cada vez más, también significa que saben cómo consultar las herramientas de IA e interpretar la información generada por la IA.

Los avances tecnológicos están ayudando a democratizar el acceso a datos en todas las organizaciones, un elemento de apoyo de las culturas alfabetizadas en datos. Los paneles de control de inteligencia empresarial (BI), las consultas en lenguaje natural y las interfaces fáciles de usar son herramientas potentes para la comprensión de los datos. Pero incluso estas herramientas requieren alfabetización en datos para navegar, interpretar y utilizar de forma eficaz.

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