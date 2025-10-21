¿Qué es la alfabetización en datos?

El panorama de los datos está saturado de potentes herramientas que prestan servicio en cada etapa del ciclo de vida de los datos, desde la adquisición hasta el análisis y la visualización. Al mismo tiempo, las organizaciones también están recopilando y generando volúmenes de datos sin precedentes. En conjunto, estas tendencias crean un entorno rico en posibles perspectivas.
Sin embargo, sin las habilidades necesarias para utilizar estas herramientas e interpretar los datos de forma eficaz, las organizaciones podrían sentirse decepcionadas con el impacto empresarial de sus iniciativas de datos (o la falta de ellas).
En un estudio de 2025, el 40 % de los líderes de EE. UU. y del Reino Unido citaron la disminución de la productividad y el 39 % destacaron la toma de decisiones inexacta como los principales riesgos de las habilidades inadecuadas de alfabetización en datos1. A pesar de estos riesgos, solo el 27 % de las organizaciones afirman tener un alto nivel de alfabetización en datos2.
La necesidad de sólidas habilidades en datos es aún mayor en la era de la IA. Las organizaciones buscarán cada vez más empleados alfabetizados en datos que comprendan cómo las herramientas de IA utilizan los datos para tomar decisiones, y cómo separar los conocimientos útiles de las recomendaciones erróneas y potencialmente perjudiciales. (Por eso, la alfabetización en datos también se considera una competencia fundamental de la alfabetización en IA).