La historia de Cassandra comenzó en 2007 en Facebook, donde los ingenieros buscaron un sistema que pudiera almacenar datos para la creciente plataforma de mensajería de la compañía. Al combinar modelos de bases de datos NoSQL establecidos ( Dynamo de Amazon y Bigtable de Google), crearon un sistema con estructuras de datos eficientes y consistencia final, donde las actualizaciones se propagan hasta que todas las réplicas coinciden con el tiempo.

En 2008, Cassandra se lanzó como un proyecto de código abierto y rápidamente ganó terreno entre los desarrolladores que buscaban una alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales. La Apache Software Foundation asumió la administración en 2009, formalizando su gobierno y acelerando la adopción por parte de la comunidad.

El impulso de Cassandra creció cuando los primeros usuarios, como eBay, Spotify e Instagram, lo implementaron para gestionar grandes volúmenes de datos. El auge del IoT y la personalización en tiempo real consolidó aún más el papel de Cassandra como base de datos de referencia para la escala y la disponibilidad.

El soporte comercial de DataStax añadió herramientas, tutoriales y servicios de nivel empresarial, mientras que la comunidad abierta desarrolló herramientas y amplió la documentación. Hoy en día, Cassandra sigue siendo fundamental para muchos sistemas distribuidos, y prospera tanto en el ecosistema de código abierto como en las implementaciones empresariales.