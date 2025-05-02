¿Qué es OpenTelemetry?

OTel simplifica la recogida de datos telemétricos, independientemente del lenguaje de programación, la infraestructura o el entorno de tiempo de ejecución, y permite a los desarrolladores generar, recoger y exportar datos telemétricos normalizados para cualquier backend de observabilidad. Este marco estandarizado refuerza y amplía las capacidades de observabilidad, y proporciona a los equipos de TI y DevOps una mayor flexibilidad.

OTel se implementa entre aplicaciones, sistemas y dispositivos, y soluciones de back-end: el almacenamiento y la visualización se dejan intencionalmente en manos de otras herramientas, lo que otorga a las organizaciones la libertad de elegir las herramientas que mejor se adapten a ellas.

La observabilidad es la capacidad de obtener conocimientos sobre el funcionamiento interno de un sistema mediante el análisis de sus resultados. En las operaciones de TI (ITOps) y el cloud computing, los datos de telemetría (como registros, métricas y rastreos) se utilizan para evaluar el rendimiento y el estado del sistema. Los profesionales de DevOps confían en la instrumentación (añadir código a las aplicaciones y los sistemas para producir y capturar datos de telemetría) para crear sistemas observables.

Esta instrumentación suele ser una tarea compleja cuando se trabaja en entornos modernos, con entornos de cloud híbrido y multinube, aplicaciones basadas en microservicios, contenedores Kubernetes y otras características de los entornos informáticos actuales. Estos sistemas distribuidos, y los diversos lenguajes de programación y tiempos de ejecución que incorporan, presentan una matriz complicada de instrumentar, recopilar y exportar para el almacenamiento, la visualización y el análisis de back-end.

Para obtener una comprensión completa del rendimiento de los servicios y aplicaciones de red, los ingenieros deben configurar instrumentación personalizada para aplicaciones y sistemas en toda la infraestructura. OpenTelemetry ayuda a resolver este problema.

OTel proporciona un método estándar para recopilar y transmitir datos de observabilidad, lo que ayuda a simplificar la supervisión en sistemas distribuidos. Utiliza bibliotecas y API unificadas e independientes del proveedor para recopilar y enviar datos telemétricos a las plataformas backend. Al adoptar OpenTelemetry, los equipos pueden recopilar y procesar de manera uniforme la telemetría en sistemas complejos, independientemente de las aplicaciones que gestionen o de las herramientas de observabilidad que utilicen.