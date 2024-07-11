¿Qué es la computación en clúster?

Los clústeres informáticos suelen estar formados por servidores, estaciones de trabajo y ordenadores personales (PC) que se comunican a través de una red de área local (LAN) o una red de área extensa (WAN).

La computación en clúster es un tipo de computación distribuida, un tipo de computación que enlaza ordenadores en una red para realizar una tarea computacional, aumentar la potencia de cálculo y funcionar como un único ordenador. Cada ordenador o "nodo" de una red informática tiene un sistema operativo (SO) y un núcleo de unidad central de procesamiento (CPU) que se encarga de las tareas necesarias para que el software funcione correctamente.

Debido a su alto rendimiento y alta disponibilidad, la computación en clúster tiene muchas aplicaciones, como cloud computing, la inteligencia artificial (IA), la investigación científica y análisis de big data.