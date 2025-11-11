Unos datos debidamente preparados y gestionados son fundamentales para el éxito de la IA; como suele decirse, “si entra basura, sale basura”. Los datos precisos, completos y coherentes impulsan un mejor rendimiento y ganancias en productividad de la IA empresarial. Por otra parte, una estrategia de datos bien gestionada y protegida ayuda a garantizar el cumplimiento y a salvaguardar la privacidad de los usuarios.

A medida que las decisiones con IA se convierten cada vez más en una ventaja competitiva, muchas organizaciones se están dando cuenta de que las prácticas tradicionales de gestión de datos pueden no ser suficientes para proporcionar datos preparados para la IA. Según una encuesta de 2024 del IBM® Institute for Business Value, solo el 29 % de los líderes tecnológicos están totalmente de acuerdo en que los datos de su empresa cumplen los estándares de calidad, accesibilidad y seguridad necesarios para escalar de manera eficiente la IA generativa1.

Para lograr y mantener la preparación de los datos para la adopción de la IA, las organizaciones pueden centrarse en unas pocas prácticas esenciales relacionadas con los datos: acceso unificado, gobierno, seguridad y respaldo. Al poner en práctica estos elementos fundamentales, las organizaciones pueden garantizar que sus datos estén verdaderamente preparados para la IA y, al mismo tiempo, hacer que la IA pase de ser un caro experimento a convertirse en un potente motor de valor empresarial.