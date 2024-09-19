¿Qué es la fuga de datos?

Las fugas de datos surgen por causas comunes. El almacenamiento en la nube con medidas de seguridad inadecuadas y los firewalls mal configurados son los culpables más frecuentes, pero también hay otros casos, como:



Error humano

La mala gestión de los datos confidenciales, como el envío de correos electrónicos a los destinatarios equivocados o el intercambio de información confidencial sin la autorización adecuada, puede provocar fácilmente fugas.

Ingeniería social y phishing

Los hackers explotan el elemento humano engañando a los empleados para que revelen datos personales, como SSN o credenciales de inicio de sesión, lo que permite nuevos ataques y posiblemente a mayor escala.

Amenazas internas

Los empleados o contratistas descontentos con acceso a información confidencial podrían filtrar datos de forma intencionada.

Vulnerabilidades técnicas

El software sin parches, los protocolos de autenticación débiles y los sistemas obsoletos crean oportunidades para que los actores maliciosos exploten las fugas. Las API mal configuradas son un vector de riesgo creciente, especialmente con el auge de las arquitecturas de nube y microservicios, y pueden exponer datos confidenciales de forma involuntaria.

Datos en tránsito

Los datos sensibles que se transmiten por correo electrónico, mensajería o llamadas a la interfaz de programación de aplicaciones (API) pueden ser vulnerables a la interceptación. Sin las medidas de protección de datos adecuadas, como el cifrado, esta información puede estar expuesta a accesos no autorizados. Los estándares de cifrado y la segmentación de la red son herramientas útiles para proteger los datos en tránsito.

Datos en reposo

La información almacenada en bases de datos, servidores o almacenamiento en la nube puede filtrarse debido a una configuración de seguridad defectuosa o a permisos inadecuados. Por ejemplo, el acceso abierto a información confidencial como el código fuente, los SSN o los secretos comerciales puede crear un riesgo de seguridad. Los controles de acceso seguros, los modelos de privilegios mínimos y la monitorización continua proporcionan a las organizaciones una comprensión más profunda de dónde pueden existir brechas en la seguridad.

Datos en uso

Los datos procesados a través de sistemas o dispositivos pueden filtrarse si existen vulnerabilidades en los endpoints, como ordenadores portátiles no cifrados o datos almacenados en dispositivos de almacenamiento como USB. Este tipo de exposición también puede ocurrir si los empleados no siguen las políticas de seguridad.