¿Cuáles son los objetivos empresariales y los resultados deseados para su organización? Debe considerar tanto los objetivos estratégicos a largo plazo como los objetivos tácticos a corto plazo y recordar que los objetivos pueden estar influenciados por factores externos como la normativa y el cumplimiento.

Una estrategia de datos identifica, prioriza y alinea los objetivos empresariales en toda su organización y sus diversas líneas de negocio. A través de múltiples objetivos empresariales, una estrategia de datos identificará las necesidades de datos, las medidas y los KPI, las partes interesadas y los procesos de gestión de datos necesarios, las prioridades tecnológicas y las capacidades.

Es importante revisar y actualizar su estrategia de datos con regularidad a medida que cambien su negocio y sus prioridades. Si no tiene una estrategia de datos, debe crear una; no lleva mucho tiempo, pero sí necesita que las partes interesadas adecuadas contribuyan.

Una vez que tenga una comprensión clara de los objetivos empresariales y las necesidades de datos, establezca objetivos y prioridades de gobierno de datos. Por ejemplo, un programa eficaz de gobierno de datos puede:

Mejorar la calidad de los datos, lo que puede llevar a una toma de decisiones más precisa y fiable.

Aumentar la seguridad de datos para proteger información sensible.

Permitir el cumplimiento de la normativa del sector y la elaboración de informes al respecto.

Mejorar la confianza y fiabilidad general de sus activos de datos.

Hacer que los datos sean más accesibles y utilizables, lo que puede mejorar la eficiencia y la productividad.

Definir claramente sus metas y objetivos guiará la priorización y el desarrollo de su programa de gobierno de datos, lo que en última instancia impulsará los ingresos, el ahorro de costes y la satisfacción del cliente.