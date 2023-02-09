El gobierno de datos es un aspecto crucial de la gestión de los activos de datos de una organización. El objetivo principal de cualquier programa de gobierno de datos es cumplir con los objetivos empresariales prioritarios y desbloquear el valor de sus datos en toda la organización.
Tenga en cuenta que un programa de gobierno de datos no puede existir por sí solo: debe resolver problemas empresariales y ofrecer resultados. Empiece por identificar los objetivos empresariales, los resultados deseados, las partes interesadas clave y los datos necesarios para cumplir estos objetivos. La tecnología y la arquitectura de datos desempeñan un papel crucial para permitir el gobierno de datos y lograr estos objetivos.
Por ejemplo, si el objetivo es mejorar la fidelización de clientes, el programa de gobierno de datos debe centrarse en dónde se producen y consumen los datos de los clientes en toda la organización, garantizando que los datos de los clientes de la organización sean precisos, completos, protegidos y accesibles para quienes los necesiten para tomar decisiones que mejoren la fidelización de clientes.
Es importante coordinar y estandarizar las políticas, las funciones y los procesos de gestión de datos para alinearlos con los objetivos empresariales. Esto garantizará que los datos se utilicen eficazmente y que todas las partes interesadas trabajen para lograr el mismo objetivo.
Iniciar un programa de gobierno de datos puede parecer una tarea abrumadora, pero al empezar poco a poco y centrarse en ofrecer resultados empresariales priorizados, el gobierno de datos puede convertirse en una extensión natural de su negocio cotidiano.
La creación de un programa de gobierno de datos es un proceso iterativo e incremental.
¿Cuáles son los objetivos empresariales y los resultados deseados para su organización? Debe considerar tanto los objetivos estratégicos a largo plazo como los objetivos tácticos a corto plazo y recordar que los objetivos pueden estar influenciados por factores externos como la normativa y el cumplimiento.
Una estrategia de datos identifica, prioriza y alinea los objetivos empresariales en toda su organización y sus diversas líneas de negocio. A través de múltiples objetivos empresariales, una estrategia de datos identificará las necesidades de datos, las medidas y los KPI, las partes interesadas y los procesos de gestión de datos necesarios, las prioridades tecnológicas y las capacidades.
Es importante revisar y actualizar su estrategia de datos con regularidad a medida que cambien su negocio y sus prioridades. Si no tiene una estrategia de datos, debe crear una; no lleva mucho tiempo, pero sí necesita que las partes interesadas adecuadas contribuyan.
Una vez que tenga una comprensión clara de los objetivos empresariales y las necesidades de datos, establezca objetivos y prioridades de gobierno de datos. Por ejemplo, un programa eficaz de gobierno de datos puede:
Definir claramente sus metas y objetivos guiará la priorización y el desarrollo de su programa de gobierno de datos, lo que en última instancia impulsará los ingresos, el ahorro de costes y la satisfacción del cliente.
Un patrocinador ejecutivo es crucial: una persona que entienda la importancia y los objetivos del gobierno de datos, reconozca el valor empresarial que permite el gobierno de datos y que apoye la inversión necesaria para lograr estos resultados.
Con el patrocinio clave establecido, reúna al equipo para comprender la narrativa convincente, definir lo que debe lograrse, cómo crear conciencia y cómo construir el modelo de financiación que se utilizará para respaldar la implementación del programa de gobierno de datos.
El siguiente es un ejemplo de los niveles típicos de las partes interesadas que pueden participar en un programa de gobierno de datos:
Al involucrar eficazmente a las principales partes interesadas, identificar y ofrecer un valor empresarial claro, la implementación de un programa de gobierno de datos puede convertirse en una ventaja estratégica para su organización.
Con sus objetivos empresariales entendidos y con sus patrocinadores y partes interesadas en el gobierno de datos, es importante comparar estos objetivos con sus capacidades de personas, procesos y tecnología para lograr estos objetivos.
Los marcos de gestión de datos, como el DCAM del EDM Council y el CDMC, ofrecen una forma estructurada de evaluar la madurez de los datos en comparación con las referencias de los sectores con un lenguaje común y un conjunto de buenas prácticas de datos.
Observe cómo se gobiernan y gestionan actualmente los datos dentro de su organización. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de su enfoque actual? ¿Qué se necesita para cumplir los objetivos empresariales clave?
Recuerde, no tiene que (ni debería) hacerlo todo a la vez. Identifique áreas de mejora en el contexto de los objetivos empresariales, para priorizar sus esfuerzos y centrarse en las áreas más importantes para ofrecer resultados significativos al negocio. Un programa de gobierno de datos eficaz y eficiente respaldará el crecimiento y la ventaja competitiva de su organización.
Las políticas de datos son un conjunto de directrices documentadas sobre cómo se gobiernan, gestionan, protegen y utilizan de forma coherente los activos de datos de una organización. Las políticas de datos se basan en la estrategia de datos de su organización, se alinean con los objetivos empresariales y los resultados deseados y pueden verse influenciadas por factores reguladores internos y externos. Las políticas de datos pueden incluir temas como la recopilación, el almacenamiento y el uso de datos, la calidad de los datos y la seguridad:
Las políticas de datos garantizan que sus datos se utilicen de manera que apoyen los objetivos generales de su organización y cumplan con las leyes y normativas pertinentes. Esto puede conducir a una mejor calidad de los datos, una mejor toma de decisiones y una mayor confianza en los activos de datos de la organización, lo que en última instancia conduce a una organización más exitosa y sostenible.
Defina funciones y responsabilidades claras de las personas implicadas en el gobierno de datos, incluidos los responsables de recopilar, almacenar y utilizar los datos. Esto ayudará a garantizar que todos comprendan su papel y puedan contribuir eficazmente al esfuerzo de gobierno de datos.
La estructura del gobierno de datos puede variar según la organización. En una gran empresa, el gobierno de datos puede tener un equipo dedicado que la supervise (como en la tabla anterior), mientras que en una pequeña empresa, el gobierno de datos puede formar parte de los roles y responsabilidades existentes. Un enfoque híbrido también puede ser adecuado para algunas organizaciones. Es fundamental tener en cuenta la cultura de la empresa y desarrollar un marco de gobierno de datos que promueva prácticas basadas en datos. La clave del éxito es empezar poco a poco, aprender y adaptarse, centrándose al mismo tiempo en ofrecer y medir los resultados empresariales.
Tener una comprensión clara de las funciones y responsabilidades de los participantes en el gobierno de datos puede garantizar que tengan las habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones.
Los procesos de gobierno de datos garantizan una toma de decisiones eficaz y permiten prácticas de gestión de datos coherentes mediante la coordinación de los equipos de su organización (y fuera de ella). Además, los procesos de gobierno de datos también pueden garantizar el cumplimiento de las normas reglamentarias y proteger los datos sensibles.
Los procesos de datos proporcionan canales formales de orientación, escalado y resolución. Los procesos de gobierno de datos deben ser ligeros para lograr sus objetivos empresariales sin añadir cargas innecesarias ni obstaculizar la innovación.
Los procesos pueden automatizarse mediante herramientas, flujos de trabajo y tecnología.
Es importante establecer estos procesos en una fase temprana para evitar problemas o confusiones que puedan surgir más adelante en la aplicación de la gestión de datos.
Cuando haya definido los componentes de su programa de gobierno de datos, es el momento de ponerlos en acción. Esto podría incluir la implementación de nuevas tecnologías o procesos o la realización de cambios en los existentes.
Es importante recordar que los programas de gobierno de datos solo pueden tener éxito si demuestran su valor para la empresa, por lo que es necesario medir e informar sobre la obtención de los resultados empresariales prioritarios. La supervisión y revisión periódicas de su estrategia garantizará que cumpla sus metas y objetivos empresariales.
Evalúe continuamente sus metas y objetivos y ajuste según sea necesario. Esto permitirá que su programa de gobierno de datos evolucione y se adapte a las necesidades cambiantes de la organización y el sector. Un enfoque de mejora continua permitirá que su programa de gobierno de datos siga siendo relevante y ofrezca el máximo valor a la organización.
En conclusión, siguiendo un enfoque estructurado incremental e involucrando a los principales grupos de interés, puede crear un programa de gobierno de datos que se alinee con las necesidades únicas de su organización y apoye la entrega de resultados empresariales acelerados.
La implementación de un programa de gobierno de datos puede presentar desafíos únicos, como la limitación de los recursos, la resistencia al cambio y la falta de comprensión del valor del gobierno de los datos. Estos desafíos pueden superarse comunicando eficazmente el valor y los beneficios del programa a todas las partes interesadas, proporcionando formación y apoyo a quienes son responsables de la implementación, e involucrando a los principales responsables de la toma de decisiones en el proceso de planificación.
Al implementar un programa de gobierno de datos que ofrezca resultados empresariales clave, puede garantizar el éxito de su programa e impulsar un valor empresarial medible a partir de los activos de datos de su organización, a la vez que gestiona eficazmente sus datos, mejora la calidad de los datos y mantiene la integridad de los datos a lo largo de su ciclo de vida.
Entonces, ¿dónde se encuentra en su viaje de gobierno de datos? Póngase en contacto con IBM Expert Labs, estaremos encantados de ayudarle.
