Diseñe su estrategia de datos en seis pasos

Defina el estado objetivo de sus datos

Describa su visión integral para que las conversaciones sobre la estrategia de datos y los cambios resultantes en los procesos de negocio sean tan significativos para los ingenieros de aplicaciones y los analistas de negocio como para los recursos humanos y las ventas. "Muchos entornos de datos ya están anticuados y rara vez tienen la flexibilidad necesaria para evolucionar en el entorno digital actual", afirma Tony Giordano, que dirige los compromisos de estrategia, consultoría y transformación de datos para IBM.



"Sin embargo, lo digital requiere capacidades de toma de decisiones en tiempo real y los modelos predictivos que proporcionan estas capacidades de toma de decisiones en tiempo real requieren entornos de ciencia de datos. Los datos operativos son cada vez más una parte fundamental de su ecosistema de datos.Una arquitectura de datos moderna requiere un ecosistema de datos integrado con capacidades que se deben gestionar, gobernar y asegurar para garantizar una calidad de datos consistente y la flexibilidad para evolucionar a medida que evolucionan los canales digitales."



Este nivel de detalle hace que los procesos empresariales cambiantes sean un poco menos complicados, ya que está listo para satisfacer las inquietudes con una explicación detallada sobre cómo las soluciones facilitarán la vida de un usuario en particular. Y eso es muy importante: el 37 % de los encuestados en una encuesta reciente afirmó que la seguridad de los datos era su principal desafío, seguido de las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la gestión de las canalizaciones de datos.³





Sea específico sobre dónde la modernización de aplicaciones, la automatización y la IA pueden llevar su estrategia al siguiente nivel

Cuanto más aprenda de su transformación digital y estrategia de TI, mejor será su estrategia de datos. Estos conocimientos ayudan a impulsar la eficiencia, aumentar el crecimiento de los ingresos y mitigar el riesgo, especialmente cuando se amplifican mediante la modernización de aplicaciones, la automatización y la IA.



Lufthansa trabajó con un equipo de IBM para poner a prueba nuevas ideas y servicios de negocio basados en IA que mejoraron la experiencia del cliente. Fuentes de datos antes dispares pueden ahora buscarse en lenguaje natural y términos de aviación para atender más fácilmente cerca de 100 000 consultas anuales de clientes. "Para Lufthansa, la IA es tan crítica porque realmente abre el mundo de los datos en los que estamos sentados", dice Mirco Bharpalania, director sénior de Cross Domain Solutions en Lufthansa Group. "En realidad nos ayuda a liberar todo el potencial que ya tenemos de alguna manera o en algún lugar de nuestras bases de datos".

Mida el progreso hacia sus objetivos

Entendemos a qué se enfrenta. Como líder de datos, a menudo se espera que proporcione y cuantifice los principales resultados en tres frentes competitivos: crecimiento de ingresos, eficiencia operativa y mitigación de riesgos de seguridad y privacidad. Utilice los datos para que la victoria contribuya directamente al crecimiento de la empresa. Al establecer métricas de éxito, prioriza los esfuerzos en función de lo que más importa en este momento para su organización.



No olvide consultar las notas de las reuniones iniciales con las partes interesadas para ver cómo se definieron los indicadores clave de rendimiento y los objetivos, y cómo se comparan con la arquitectura de datos y las estrategias de IA actuales. ¿Están sus métricas cumpliendo con los planes audaces que se trazaron en ese momento? Si no, es hora de reconectarnos y realinearnos. "La función de CDO suele ser muy corta. La razón es no establecer expectativas. Asegúrese de establecer esas expectativas y obtener resultados sobre la marcha”, dice Sankar.



Capture los aspectos más destacados de su estrategia de datos y compártalos

En este punto, debe tener claras las prioridades de su organización y cómo utilizar los datos y la IA para ofrecer y acelerar el valor empresarial. ¿Cuáles son las próximas brechas que debe cerrar? Una visión de conjunto (dónde se encuentra y qué le espera) le ofrece un contexto estratégico para elaborar planes de ejecución y ampliación viables. Al hacerlo, incluya los resultados, objetivos y medidas que le mantendrán en el buen camino para que pueda compartirlos con su empresa a medida que se desarrolla el viaje. Estos son algunos de los elementos que debe incluir en la descripción general de su estrategia de datos:



Observaciones, desafíos y recomendaciones

Objetivos, resultados y medidas

Los datos multifuncionales deben admitir múltiples casos prácticos

Necesidades de privacidad y seguridad de los datos

Recuerde: la estrategia no es solo un ejercicio en papel, sino un enfoque vivo y en evolución. Sea creativo. Revise y optimice con frecuencia en función de los objetivos y metas empresariales cambiantes, y asegúrese siempre de que su estrategia permita la flexibilidad, la agilidad y la innovación humana.