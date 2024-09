3. Formar a los ciudadanos para que utilicen y analicen los datos de forma responsable y los conviertan en acciones utilizando la IA

Proporcionar alfabetización en datos ayuda a su organización a leer, descifrar y utilizar los datos (especialmente cuando proceden de un modelo) para tomar mejores decisiones, pero también permite a los equipos utilizarlos como diferenciador competitivo. Para formarse y conectar los datos con los resultados empresariales, sus equipos necesitan conocer bien las herramientas de datos de las que disponen y el modo de utilizarlas para alcanzar sus objetivos. En última instancia, se necesitan expertos capaces de humanizar los datos y la IA; es decir, de hacerlos más accesibles y útiles para las personas. Se considera que un programa de alfabetización en datos ha tenido éxito cuando, tras finalizar la formación, sus equipos son capaces de traducir los datos en historias convincentes y visuales que calen en la gente y transformen los datos en conocimiento procesable, así como en resultados empresariales concretos.



Johnson & Johnson apoya a sus empleados enseñándoles a aprovechar mejor las tecnologías avanzadas y emergentes, incluida la IA. "En colaboración con IBM, hemos creado un modelo de inferencia de competencias basado en IA para la función de tecnología que combina datos externos desidentificados con datos sobre competencias procedentes de nuestros conjuntos de datos internos", explica Jim Swanson, director de sistemas de información de Johnson & Johnson.



"Hemos podido utilizar los datos sobre las competencias de los empleados que residen en las herramientas que utiliza mi organización de TI e introducirlos en el modelo. La IA ha sido capaz de determinar el nivel de madurez de cada uno en cada una de las competencias que queríamos destacar, creando una visión global de los puntos fuertes y débiles individuales", dice Swanson.



Al igual que Johnson and Johnson, las organizaciones pueden desarrollar la alfabetización informática partiendo de una estrategia empresarial altamente conectada a nivel de las partes interesadas ejecutivas y mapeándola a través de los dominios de las partes interesadas.



"Cuando las partes interesadas se quejan de que los esfuerzos en materia de datos han 'fracasado' o no han aportado lo que esperaban, a menudo se debe a que la estrategia ejecutiva no está claramente definida y a que los conocimientos en materia de datos de las partes interesadas no están alineados en todos los dominios y en el equipo", afirma Jennifer Kirkwood, socia y directora global de datos de talento de IBM® Consulting.