IBM® Cloud Pak for Data no existía cuando GCDO construyó su CEDP. IBM Data and AI, la unidad de negocio que desarrolla IBM® Cloud Pak for Data, lo creó para ayudar a las empresas a modernizar su forma de recopilar, organizar y analizar datos para infundir la IA. IBM® Cloud Pak for Data sirve como plataforma unificada de IA y datos de nube híbrida.

La plataforma IBM® Cloud Pak for Data incluye un conjunto de servicios y varias extensiones a las que se puede acceder según sea necesario. Esto hace que la plataforma sea menos cara para los clientes, que ya no necesitan numerosos y costosos productos independientes. También hace que la plataforma sea flexible para los usuarios: no hay un modelo prescriptivo para dónde empezar.

Para GCDO, esta flexibilidad para planificar y organizar sus transiciones era esencial. Al ejecutar sistemas existentes en paralelo con IBM® Cloud Pak for Data hasta que estén listos para cambiar a la nueva plataforma, GCDO puede realizar transiciones sin interrumpir los procesos existentes.

GCDO empezó a utilizar el conjunto de servicios de IA dentro de IBM® Cloud Pak for Data, incluido IBM® watsonx Studio. IBM® watsonx Studio se ejecuta en las instalaciones y en la nube, analizando datos con la solución IBM Db2® Big SQL.

IBM® watsonx Studio permite a los analistas y científicos de datos de GCDO realizar análisis sin tener que utilizar entornos personalizados, que es la forma en que funcionaban en el pasado. Esta característica convierte a IBM® watsonx Studio en uno de los servicios más utilizados de GCDO dentro de IBM® Cloud Pak for Data.

Líder mundial de Client 360, IBM® Global Chief Data Office

A partir de noviembre de 2020, GCDO tenía 600 usuarios registrados que accedían a IBM® watsonx Studio. En un día promedio, el servicio tiene hasta 300 tiempos de ejecución activos. La GCDO prevé que esta base de usuarios aumentará a medida que se propaguen las palabras.

"IBM® Cloud Pak for Data es fundamental para hacer avanzar nuestro CEDP", afirma Inderpal Bhandari, director global de datos de IBM. "Por ejemplo, watsonx Studio permite a nuestros 600 científicos y profesionales de datos desarrollar 9000 modelos de IA al menos el doble de rápido".

GCDO también utiliza la tecnología IBM® watsonx Studio para habilitar partes de su sistema IBM Recomendaciones e Insights (IRIS). Esta plataforma de análisis de ventas sugiere ofertas para proponer a clientes específicos. Y sugiere a los clientes que se acerquen con determinadas ofertas. GCDO y Chief Analytics Office (CAO) de IBM colaboran estrechamente en esta impactante solución.

Las recomendaciones y los conocimientos provienen de modelos de aprendizaje automático alimentados por fuentes de datos internas y externas. IBM® watsonx Studio permite a los científicos de datos desarrollar y probar rápidamente nuevos modelos de IA. Con más velocidad vienen más experimentos de modelado y oportunidades para aprovechar nuevos conjuntos de datos y combinaciones de datos.

Esta mayor velocidad de desarrollo de modelos conduce directamente a una mejora significativa de los modelos de producción. Desde 2017, IRIS ha aumentado las oportunidades de ventas de la empresa en más de 5 mil millones de dólares, al tiempo que ofrece importantes eficiencias a los vendedores.

GCDO utiliza otros conjuntos de herramientas IBM® Cloud Pak for Data en su solución Client360. Client360 unifica los datos internos y externos y realiza análisis avanzados de IA. El análisis le da a IBM una visión holística de sus clientes, lo que permite a los vendedores identificar oportunidades y diseñar estrategias de ventas efectivas.

Client360 utiliza casi la mitad de las capacidades de la plataforma IBM Cloud Pak for Data. Además de IBM® watsonx Studio, Client360 utiliza las soluciones IBM® DataStage®, IBM® Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant e IBM® watsonx Natural Language Understanding. Estas herramientas proporcionan una gama de servicios de ingesta, gobernanza, ciencia de datos e interfaz de usuario en lenguaje natural.

La solución funciona a escala y presta servicio a 30 000 usuarios en 2020. También es rápido responder a más de 550 000 llamadas a la API con tiempos de respuesta de subsegundos.

"Con IBM® Cloud Pak for Data, GCDO migró rápidamente los datos a la nube pública y realizó análisis de IA", dice Peter Herr, líder global del cliente 360 en GCDO. "Entregamos resultados en la mitad del tiempo que se ha tomado sin la herramienta. Y deleitamos a nuestros usuarios mucho más rápidamente”.