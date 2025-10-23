Por qué fracasan los proyectos de IA: la trampa del experimento científico y cómo evitarla

Las plataformas y herramientas adecuadas son críticas para un enfoque escalable y unificado de la IA. Pero otros dos elementos son igualmente importantes: los datos y la cultura.

Los datos son la columna vertebral de un programa de IA exitoso. Es en lo que se entrenan los modelos de IA y es lo que las empresas utilizan para determinar si vale la pena seguir un caso de uso. Sin embargo, los expertos estiman que hasta ahora menos del 1 % de los datos empresariales se han incorporado a los modelos de IA. Esos datos no utilizados representan una gran oportunidad para las empresas.

Aprovecharlo significa trabajar para solidificar sus bases de datos, es decir, garantizar que sus datos estén limpios organizados y seguros mientras persiguen los pilotos de IA. En el caso de PepsiCo, la empresa colaboró con IBM Consulting en una sólida estrategia de datos para gestionar sus más de 60 petabytes de datos.

Más cerca de casa, la organización de datos fue un componente central en la iniciativa de IBM para transformar nuestros propios recursos con IA agéntica. La formación y el ajuste de los modelos en conjuntos de datos de alta calidad específicos del dominio nos ayudaron a desarrollar un agente virtual, AskHR, que automatizaba más de 80 tareas de RR. HH. y ahora entabla 1,5 millones de conversaciones con empleados al año.

Los empleados pueden utilizar AskHR para solicitar cartas de verificación de empleo, enviar solicitudes de vacaciones y obtener información importante sobre todo, desde bajas por enfermedad hasta compensaciones. Como resultado, desde el año pasado, los tickets de soporte y los costes operativos se han reducido sustancialmente, mientras que nuestros profesionales de RR. HH. tienen un mayor ancho de banda para centrarse en las prioridades estratégicas.

Por supuesto, AskHR no habría alcanzado su escala si nuestros empleados no estuvieran dispuestos a utilizarlo. Esto también se aplica a casi todas las demás iniciativas de IA empresarial. Los líderes empresariales deben tener cuidado de establecer el tono y la cultura adecuados en torno a la adopción de AI.

Eso significa ser abierto sobre cómo la IA aumenta el trabajo de los empleados y, al mismo tiempo, los prepara para cosechar esos beneficios. Para estos últimos, los programas de formación y capacitación son clave; comprender cómo funcionan las herramientas con IA y cómo utilizarlas mejor.

En muchos casos, los gerentes aprenden junto a sus empleados y eso es genial, ya que refuerza el hecho de que la adopción exitosa de la IA empresarial es un deporte de equipo. Al final del día, todos estamos aprendiendo, mejorando y superando límites juntos. No es necesario aplicar skunkworks y silos.