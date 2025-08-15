RR. HH. de IBM mejora la experiencia de los empleados con IBM® watsonx Orchestrate
A medida que el personal de IBM crecía a nivel mundial, el departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) se enfrentaba a una complejidad creciente. Los procesos aislados, las políticas incoherentes en todas las regiones y la gran dependencia de tareas manuales y repetitivas suponían una carga tanto para los empleados como para los profesionales de RR. HH. Los principales puntos débiles identificados también incluían experiencias multicanal que provocaban una baja satisfacción de los usuarios, transferencias que retrasaban las respuestas y profesionales de RR. HH. abrumados por tareas no estratégicas.
A pesar de las anteriores innovaciones digitales en el departamento, IBM reconoció que las soluciones tradicionales de IA y nube por sí solas no podían satisfacer las crecientes expectativas de un soporte de RR. HH. más rápido y personalizado. La empresa ya había implementado el principio de "eliminar, simplificar, automatizar" y una metodología para "transformar, no transferir", garantizando que no se automatizaran procesos ineficientes y que todos los rediseños se basaran en la reinvención de la experiencia de los empleados. Ahora, había una necesidad crítica de pasar de las experiencias fragmentadas a un sistema unificado e inteligente que pudiera agilizar los flujos de trabajo, ofrecer un soporte instantáneo y preciso y liberar a los expertos de RR. HH. para que se centraran en el trabajo estratégico de mayor valor.
Era hora de transformar las operaciones de RR. HH. y sentar las bases para ser pioneros en una nueva era de servicios de RR. HH., impulsada por IA generativa avanzada, automatización y un compromiso con la innovación continua y las prácticas éticas de IA.
En los últimos seis años, IBM ha perfeccionado continuamente su agente virtual interno, AskHR, para automatizar más de 80 tareas de RR. HH. y gestionar más de 1,5 millones de conversaciones de empleados al año. Más recientemente, en 2025, el equipo integró IBM watsonx Orchestrate para mejorar la IA generativa y las capacidades de automatización de agentes de AskHR. Estas actualizaciones continúan avanzando en una experiencia unificada y conversacional que ayuda a los empleados a acceder al soporte de RR. HH. de manera rápida, intuitiva y en su idioma preferido.
AskHR opera actualmente con un modelo de soporte de dos niveles: la IA gestiona las consultas rutinarias, mientras que los asesores humanos se encargan de necesidades más complejas, lo que impulsa tanto la eficiencia como el servicio personalizado. Entre bastidores, los complejos procesos de RR. HH. se agilizan mediante una profunda integración con sistemas empresariales como Workday, SAP y Concur.
Gracias a estas capacidades mejoradas, los empleados pueden preguntar: "¿Dónde puedo ver mi nómina?" o "¿Cuál es la política de bajas por enfermedad?" y recibir respuestas personalizadas alineadas con el departamento de nóminas y con las políticas locales de RR. HH. Pueden solicitar cartas de verificación de trabajo, enviar solicitudes de vacaciones o recibir recordatorios para planificar viajes y alertas meteorológicas, todo gestionado por AskHR. Los gerentes también se benefician, ya que la automatización les ayuda a iniciar transferencias de empleados o actualizar estructuras organizacionales a través de SAP SuccessFactors. La adopción de AskHR ha alcanzado el 98 % entre los gerentes.
Al ayudar a los profesionales de Recursos Humanos a cambiar a un trabajo estratégico de mayor valor, IBM continúa redefiniendo la experiencia de soporte a los empleados y estableciendo el estándar para la innovación de RR. HH. impulsada por IA a escala.
Con AskHR, IBM proporcionó un impacto medible en toda la empresa. El agente virtual ayudó a contribuir a una reducción del 40 % en los costes operativos del equipo de Recursos Humanos en 2024 y también a lograr una contención del 94 % de problemas comunes. Ha dado lugar a una reducción del 75 % en los tickets de soporte generados entre 2016 y 2024 y a más de 10 millones de interacciones de empleados cada año desde 2023. Esta transformación no solo puede mejorar la experiencia de los empleados, sino también desbloquear la eficiencia operativa y capacitar a los profesionales de RR. HH. para que se centren en prioridades estratégicas.
El departamento de RR. HH. de IBM documentó un aumento significativo de la productividad en sus tareas específicas entre 2022 y 2024, con mejoras de hasta un 75 % en algunas áreas gracias a la automatización con IA. AskHR ahora resuelve el 94 % de las consultas sencillas sobre recursos humanos, lo que ha supuesto una reducción del 40 % en el presupuesto operativo anual de la función de RR. HH. en 2024.
AskHR también admite una variedad de automatizaciones, que incluyen cartas de empleados, solicitudes de vacaciones, acceso a nóminas y flujos de trabajo específicos del gerente, como cambios en la remuneración y actualizaciones organizacionales. En total, el agente virtual implementa alrededor de 80 tareas automatizadas.
Impulsado por watsonx Orchestrate, AskHR ha evolucionado de un asistente virtual a un agente digital totalmente funcional, con respuestas generadas a través de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) altamente compatibles. Estos LLM clasifican la instrucción del empleado, la dirigen al dominio de RR. HH. correspondiente (beneficios, nómina, empleo y habilidades) y, a continuación, activan una tarea o proporcionan una respuesta generada por IA.
Con AskHR, el modelo operativo de RR. HH. de IBM ha pasado a la automatización híbrida, lo que permite que el trabajo digital ayude a ofrecer un soporte sin contacto y, al mismo tiempo, conserve la experiencia humana cuando sea necesario.
IBM es una empresa de tecnología multinacional con una rica historia que se remonta a 1911. Presta servicio a una amplia gama de clientes en todo el mundo, ofreciendo una gran variedad de productos y servicios en los campos del cloud computing, la IA, el análisis de datos y la consultoría. IBM es reconocida por su compromiso con la innovación, con un enfoque significativo en la investigación y el desarrollo. El personal de la empresa está formado por profesionales con talento, que contribuyen a sus importantes ingresos y a su influencia en el sector tecnológico.
