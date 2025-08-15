A medida que el personal de IBM crecía a nivel mundial, el departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) se enfrentaba a una complejidad creciente. Los procesos aislados, las políticas incoherentes en todas las regiones y la gran dependencia de tareas manuales y repetitivas suponían una carga tanto para los empleados como para los profesionales de RR. HH. Los principales puntos débiles identificados también incluían experiencias multicanal que provocaban una baja satisfacción de los usuarios, transferencias que retrasaban las respuestas y profesionales de RR. HH. abrumados por tareas no estratégicas.

A pesar de las anteriores innovaciones digitales en el departamento, IBM reconoció que las soluciones tradicionales de IA y nube por sí solas no podían satisfacer las crecientes expectativas de un soporte de RR. HH. más rápido y personalizado. La empresa ya había implementado el principio de "eliminar, simplificar, automatizar" y una metodología para "transformar, no transferir", garantizando que no se automatizaran procesos ineficientes y que todos los rediseños se basaran en la reinvención de la experiencia de los empleados. Ahora, había una necesidad crítica de pasar de las experiencias fragmentadas a un sistema unificado e inteligente que pudiera agilizar los flujos de trabajo, ofrecer un soporte instantáneo y preciso y liberar a los expertos de RR. HH. para que se centraran en el trabajo estratégico de mayor valor.

Era hora de transformar las operaciones de RR. HH. y sentar las bases para ser pioneros en una nueva era de servicios de RR. HH., impulsada por IA generativa avanzada, automatización y un compromiso con la innovación continua y las prácticas éticas de IA.