¿Qué es la transferencia de archivos?

La transferencia de archivos hace referencia al intercambio de archivos de datos, de cualquier tamaño o tipo, a través de sistemas informáticos y redes.
Según Techopedia: "La transferencia de archivos es el proceso de copiar o mover un archivo de un ordenador a otro a través de una red o conexión a Internet. Permite compartir, transferir o transmitir un archivo o un objeto de datos lógico entre diferentes usuarios y/o ordenadores, tanto de forma local como remota". 1
Los archivos de datos pueden estar estructurados o no estructurados, incluidos documentos, multimedia, gráficos, texto y PDF. Pueden compartirse mediante descarga o carga y transmitirse dentro o fuera de la empresa.
La transferencia de archivos suele regirse por un protocolo de comunicaciones, un conjunto de reglas que define cómo se transmite la información entre los ordenadores de una red. El protocolo de transferencia de archivos (FTP), el protocolo de control de transmisión (TCP) y el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) son ejemplos de estándares comunes que se utilizan en la actualidad.
La transferencia de archivos comenzó en los años 70, cuando se empezó a mirar más allá de los disquetes para distribuir contenidos digitales. Una de las primeras plataformas de intercambio de archivos en línea fue Usenet, un tablón de anuncios electrónico que permitía a los miembros de la comunidad publicar noticias. La funcionalidad permitía a los usuarios compartir archivos de datos con otros miembros del grupo de noticias.
En 1985, se estableció el primer protocolo de comunicaciones, FTP. El estándar de transferencia de archivos permitía a los usuarios transmitir datos entre diferentes sistemas informáticos utilizando el mismo conjunto de reglas y sintaxis.
En la década de 1990, Internet abrió las comunicaciones en todo el mundo, lo que permitió a las personas compartir información a través de una red masiva de computadoras. America Online (AOL) se convirtió en uno de los primeros proveedores de servicios de Internet. Ofrecía una plataforma de correo electrónico basada en suscripción con una gama de servicios web, incluida la transferencia de archivos.
El sitio de música Napster fue creado en 1999, permitiendo a los usuarios compartir archivos de audio mp3 con sus compañeros. El primer año, tenía 4 millones de canciones en circulación. 2 A este sitio se le atribuye el mérito de ser el primer servicio de intercambio de archivos entre iguales. Allanó el camino para otras redes de intercambio como Gnutella y Freenet a principios de la década de 2000.
Hoy en día, hay disponibles muchas soluciones de transferencia de archivos de alta velocidad para gestionar el flujo de información digital. Los sistemas de almacenamiento en la nube como Dropbox e iCloud permiten a los usuarios almacenar archivos digitales de todo tipo (incluidas fotos y videos) fuera del sitio. Al utilizar el servicio, las personas pueden acceder y transferir archivos desde cualquier dispositivo a cualquier dispositivo.
Derechos de autor y seguridad
La transferencia generalizada de archivos y el intercambio de contenido digital han presentado desafíos éticos y legales a lo largo de los años. Según Wikipedia: “El intercambio de archivos plantea problemas de derechos de autor y ha dado lugar a muchas demandas. Por ejemplo, en un caso el Tribunal Supremo de EE. UU. dictaminó que los creadores de redes entre iguales pueden ser considerados responsables si su software se comercializa como herramienta para infringir los derechos de autor". 3
Las vulneraciones de datos y las transferencias fallidas pueden afectar a los resultados y la reputación de una organización. Según un estudio realizado por IBM Security y el Poneman Institute, el coste medio de una vulneración de datos en 2018 fue de 3,86 millones de dólares. El coste estimado de cada registro perdido o robado: 148 dólares.
La transferencia de archivos es el núcleo de las operaciones comerciales. Las empresas intercambian datos de forma rutinaria internamente y con clientes, proveedores y socios todos los días. Tanto si necesitan transferir transacciones por lotes a un proveedor de nóminas subcontratado como enviar un vídeo digital para una campaña de marketing, deben poder mover los datos de forma segura y eficaz.
Las organizaciones siguen confiando en la transferencia de archivos para compartir información digital. De hecho, más del 50 por ciento de toda la integración de sistemas se realiza a través de la transferencia de archivos. 4
"La transferencia de datos críticos para la empresa es esencial en sectores que van desde la banca y los servicios financieros hasta la defensa y la fabricación", afirma Todd Margo en su blog sobre transferencia gestionada de archivos de IBM. "Para que las empresas funcionen sin problemas, hay que mover, duplicar, sincronizar y compartir formas de datos digitales en constante aparición y evolución, empaquetados en forma de archivos".
A continuación describe algunas de las fuerzas que influyen en los requisitos actuales de transferencia de archivos:
Según un informe de análisis de Ovum: "El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y privacidad de los datos y la falta de visibilidad y monitorización de extremo a extremo siguen siendo las principales preocupaciones con respecto a las características y capacidades de las soluciones actuales de transferencia de archivos". El informe añade además que "...la habilitación de la nube, la integración simplificada a través de API y la mejora de la experiencia del usuario son temas clave para el desarrollo."
Más allá del FTP
El FTP y el FTP seguro (SFTP) son algunos de los métodos más utilizados para la transferencia de archivos. Parte del atractivo es que son fáciles de usar y, a menudo, gratuitos o económicos. La transferencia generalmente se realiza a través de un sitio web FTP al que casi cualquier persona puede acceder. La tecnología funciona bien si una organización tiene la necesidad ocasional de enviar archivos no confidenciales, pero cuando se usa de manera más amplia puede ponerlos en riesgo.
Cuando los archivos están expuestos, FTP no registra las violaciones de seguridad ni autentica a los usuarios, capacidades básicas necesarias para ayudar a detectar y detener las violaciones o las amenazas cibernéticas. La tecnología también envía archivos por orden de llegada. Como tal, las organizaciones no pueden priorizar las transferencias críticas ni responder tan rápido a las necesidades empresariales.
Para superar los costes y riesgos ocultos del FTP, cada vez más empresas optan por un software de transferencia de archivos seguro y escalable.
Las soluciones avanzadas de transferencia de archivos ofrecen funciones de alto rendimiento para respaldar el flujo fiable de contenidos digitales. Incluyen las últimas funciones de seguridad para proteger la información sensible que se transmite. Al mismo tiempo, proporcionan visibilidad operativa sobre el movimiento de archivos para detectar problemas como transferencias fallidas o retrasos.
Capacidades clave de transferencia de archivos que debe buscar:
La transferencia de archivos gestionada (MFT) es una opción viable. Este tipo de sistema gestiona todos los aspectos de la transferencia de archivos, incluidos los canales de comunicación, los protocolos, el flujo de trabajo, el aprovisionamiento y las API. MFT es una tecnología más fiable y eficiente para la transferencia segura de datos, superando a aplicaciones como FTP.
Como alternativa, una solución de transferencia de archivos de alta velocidad como IBM Aspera permite a las organizaciones transferir rápidamente archivos grandes, como vídeos de difusión de alta definición, a través de una red de área amplia (WAN). Utiliza la tecnología patentada de protocolo rápido y seguro (FASP) para lograr velocidades que son cientos de veces más rápidas que FTP o HTTP. Proporciona una entrega segura independientemente del tamaño del archivo, la distancia de transferencia o las condiciones de la red.
