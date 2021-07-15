¿Qué es la transferencia gestionada de archivos (MFT)?

MFT es un medio más fiable y eficaz para la transferencia segura de datos y archivos, que supera a aplicaciones como el protocolo de transferencia de archivos (FTP), el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP) y otros métodos.

Las organizaciones confían cada vez más en MFT para respaldar sus necesidades y objetivos empresariales de una manera que FTP no puede. FTP presenta muchos desafíos, como brechas de seguridad de datos, falta de visibilidad cuando ocurre un problema, recuperación manual oportuna de fallos y costosas tarifas de SLA debido a un rendimiento deficiente.