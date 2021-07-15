¿Qué es la transferencia gestionada de archivos (MFT)?

La transferencia gestionada de archivos (MFT) es una plataforma tecnológica que permite a las organizaciones intercambiar datos electrónicos de forma fiable entre sistemas y personas, dentro y fuera de la empresa, con seguridad y según la normativa aplicable.
MFT es un medio más fiable y eficaz para la transferencia segura de datos y archivos, que supera a aplicaciones como el protocolo de transferencia de archivos (FTP), el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el protocolo de transferencia segura de archivos (SFTP) y otros métodos.
Las organizaciones confían cada vez más en MFT para respaldar sus necesidades y objetivos empresariales de una manera que FTP no puede. FTP presenta muchos desafíos, como brechas de seguridad de datos, falta de visibilidad cuando ocurre un problema, recuperación manual oportuna de fallos y costosas tarifas de SLA debido a un rendimiento deficiente.
Las empresas confían en el intercambio de datos de archivos electrónicos todos los días. Sin el software MFT, los datos no estructurados (todo desde informes, contratos y datos de proyectos hasta información de clientes y empleados) están sujetos a la manipulación y pueden perderse. El movimiento eficiente de archivos entre los sistemas internos y los socios externos, de forma segura y con un registro de auditoría, es fundamental para el éxito de una organización.
Hay varios factores que empujan a las empresas a pasarse a MFT:
Cifra las transferencias internas y externas, en movimiento y en reposo. Las transferencias seguras de archivos con capacidades avanzadas, como las interrupciones de sesión y la inspección de protocolos, maximizan la protección de los datos confidenciales en varios niveles.
Ofrece una transferencia de datos rápida y flexible en una gama de actividades de transferencia de archivos y admite varios tipos de archivos, incluidos multimedia, PDF, correo electrónico, XML, EDI y más.
Proporciona una vista de 360 grados casi en tiempo real. Las empresas pueden ver quién transfiere archivos, qué comparten y el volumen que pasa por el sistema. Los posibles problemas, como los retrasos y las transferencias fallidas, son visibles antes de que afecten a los procesos empresariales posteriores o se conviertan en incumplimientos de los SLA.
Ofrece un cifrado potente para ayudar a las empresas a evitar fallos de cumplimiento, lo que puede dar lugar a multas considerables. Admite registros de auditoría exhaustivos para confirmar el cumplimiento normativo.
