¿Qué es la automatización de datos?

Muchas organizaciones confían en la automatización de datos como componente clave de sus estrategias de gestión de datos.

El informe IBM Data Differentiator señala que hasta un 68 % de los datos de las organizaciones nunca se analizan, lo que significa que las empresas nunca aprovechan al máximo los beneficios que ofrecen esos datos.

La automatización ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia operativa y a procesar volúmenes crecientes de datos para que puedan extraer conocimientos valiosos y tomar decisiones empresariales más rápidas y mejor informadas.

En concreto, la automatización de datos puede ayudar a agilizar el proceso ETL al que a menudo deben someterse los datos antes de que una empresa pueda utilizarlos. El ETL incluye la extracción de datos de su fuente, su transformación a un formato utilizable y su carga en la aplicación o base de datos de destino.

Al eliminar las tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo y que solían requerir intervención manual, las tecnologías de automatización de datos liberan a los ingenieros científicos de datos para que se centren en prioridades más altas, como el análisis de datos y los proyectos de inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML).

La automatización también mejora calidad de los datos al minimizar la posibilidad de error humano durante el proceso de los mismos.