¿Qué son los datos unificados?

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

Datos unificados, definidos

Los datos unificados se refieren a la combinación de datos de fuentes de datos dispares en una vista o plataforma única y cohesiva.

Tradicionalmente, la unificación de los datos empresariales ha reducido los silos de datos, ha proporcionado una "única fuente fiable" y ha ampliado el acceso a los datos, resultados que ayudan a la analítica y a la toma de decisiones informadas. Sin embargo, el auge de la inteligencia artificial (IA) ha puesto un énfasis sustancial en otro beneficio: la consolidación de los datos empresariales puede conducir a resultados de IA más fiables, relevantes y oportunos.

Junto con los resultados, los métodos para lograr datos unificados también han evolucionado. Ya no es necesario mover físicamente los datos para unificarlos. Tecnologías como la virtualización de datos y la integración de copia cero pueden unificar eficazmente los datos dondequiera que residan, ya sea en un mainframe o en la nube.

¿Por qué son importantes los datos unificados para las empresas modernas?

Los datos son un recurso empresarial extremadamente abundante. Se genera cada segundo en una amplia gama de sistemas y aplicaciones. Cada correo electrónico, chat, reunión, interacción en redes sociales, archivo y acción representa un punto de contacto operativo o con el cliente, lo que contribuye a un suministro aparentemente interminable de datos para análisis, automatización e IA.

Pero para muchas empresas, estos datos no son utilizables. La mayor parte son datos no estructurados (como imágenes, correos electrónicos y documentos) que carecen de un esquema predefinido, se presentan en grandes volúmenes y son tradicionalmente difíciles de analizar.

Los datos empresariales, en todo tipo de datos, tanto estructurados como no estructurados,también están muy fragmentados. Están repartidos entre mainframes, nubes, data lakes, CRM y herramientas de análisis, lo que añade complejidad y retrasos en el proceso de datos. Cada departamento o equipo también utiliza su propio conjunto de herramientas y sigue políticas de datos únicas, lo que conduce a formatos de datos inconsistentes, discrepancias y una reducción de la calidad de los datos en todo el ecosistema de datos.

Ahora que la velocidad y la precisión en la toma de decisiones son más críticas que nunca, las empresas necesitan poder utilizar eficazmente todos sus datos. De hecho, implementar los datos para obtener una ventaja competitiva es ahora la principal prioridad de los directores de datos (CDO), por delante de el gobierno y la seguridad, según el estudio de CDO de 2025 del Institute for Business Value de IBM.1

Una estrategia de datos unificada eficaz puede ofrecer a las empresas una visión completa y fiable del negocio. Los datos están consolidados, son de alta calidad y están listos para ser utilizados por los usuarios empresariales y los equipos de datos, lo que acelera la toma de decisiones basada en datos, la innovación y la implementación de la IA.

El IBM IBV también descubrió que las organizaciones que conectan fuentes de datos previamente aisladas obtienen beneficios cuantificables: los clientes de Salesforce que integraron datos de mainframe tenían casi 30 % más probabilidades de informar de ahorros de costes significativos y predicciones de IA más precisas en comparación con los que no contaban con esa conectividad.2

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¿Por qué son importantes los datos unificados para el éxito de la IA?

La IA empresarial (que incluye IA generativa y generación aumentada por recuperación) solo es tan buena como los datos a los que puede acceder. Y sin datos unificados, sólo puede trabajar con un conjunto de información fragmentada e incoherente.

Para ilustrarlo: imagine que una empresa global quiere crear un chatbot de RR. HH. para que los empleados puedan preguntar sobre políticas de tiempo libre, beneficios sanitarios y compensaciones. Cuando los datos de RR. HH. están fragmentados en las regiones y los sistemas, el modelo solo puede recuperar y razonar sobre un conjunto de puntos de datos parcial e incoherente.

Si solo puede acceder a documentos estadounidenses, entonces el chatbot es inútil para los empleados de cualquier otro lugar. Si las últimas actualizaciones existen en ubicaciones separadas, los empleados recibirán respuestas obsoletas o contradictorias. 

Los datos unificados también ayudan a mejorar el contexto de los modelos (consulte la ingeniería de contexto para ver cómo se opera) al garantizar que recuperan datos completos, coherentes y alineados.

Los entornos empresariales no son solo conjuntos de datos. Tienen limitaciones: políticas, procesos de aprobación y normativas. Gran parte de esta información existe en datos no estructurados que se distribuyen entre sistemas y evolucionan con el tiempo.

Reunir estas fuentes dispares crea una base más completa y coherente para generar contexto, dando mayor significado y fiabilidad a los outputs del modelo. También simplifica la aplicación de un gobierno coherente para mantener los datos seguros y cumplir con las normas.

Los datos unificados también aceleran la implementación de la IA empresarial y facilitan el escalado de proyectos en toda la empresa al reducir el tiempo dedicado a la gestión y limpieza de datos. De hecho, el 86 % de las organizaciones están dando prioridad a la unificación de datos para estar preparados para la IA .

¿Cuáles son los beneficios de los datos unificados?

Un entorno de datos unificado y accesible ofrece a las empresas una serie de beneficios, entre ellos:

  • Mayor rentabilidad
  • Mejora del acceso a los datos y democratización
  • Productividad de ingeniería mejorada
  • Toma de decisiones más rápida
  • Riesgo reducido
Mayor rentabilidad

Cuando los datos están dispersos por toda la empresa y en distintas fuentes, las organizaciones suelen depender de múltiples herramientas, soluciones de almacenamiento de datos y servicios para gestionarlos. Al unificar los datos y consolidar las capacidades, pueden reducir la proliferación de herramientas y evitar los costes de almacenamiento asociados al movimiento constante de datos y al almacenamiento de datos duplicados en todos los sistemas.
Mejora del acceso a los datos y democratización

Los datos unificados rompen los silos y, a menudo, permiten la creación de una plataforma o panel de control de datos empresariales único y de autoservicio con una visión de 360 grados. Y cuando las diversas partes interesadas (como los científicos de datos, los ingenieros de datos y los analistas de inteligencia empresarial) utilizan todos datos fiables y coherentes, las decisiones empresariales están mejor alineadas en toda la organización.
Productividad de ingeniería mejorada

Los ingenieros de datos dedican a menudo una cantidad de tiempo desmesurada a manejar, limpiar y preparar conjuntos de datos repartidos entre sistemas, repositorios y equipos. Los datos unificados pueden reducir significativamente las redundancias del flujo de trabajo, minimizar las herramientas fragmentadas y fomentar la reutilización y el escalado de soluciones de datos eficaces, lo que mejora la eficiencia operativa general.
Toma de decisiones más rápida

Los datos unificados acortan la brecha entre datos y perspectivas. Sin la manipulación de datos ni los retrasos en la preparación, los usuarios pueden tomar decisiones basadas en datos, encontrar nuevos casos de uso y descubrir perspectivas más rápidamente mientras los datos aún están frescos. De hecho, el 80 % de los CDO afirman que la democratización de los datos ayuda a su organización a ir más rápido.3
Riesgo reducido

El movimiento constante de datos y la disparidad de herramientas pueden exponer los datos a riesgos de seguridad y cumplimiento. Pero con un ecosistema de datos unificado, es más sencillo para las organizaciones controlar quién tiene acceso a los datos sensibles, conocer y abordar las vulnerabilidades y aplicar las soluciones necesarias en conjunto.
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¿Cómo lograr datos unificados?

Aunque no existen métodos universales para unificar los datos, cada proceso de unificación de datos suele implicar una combinación de enfoques. Algunas técnicas comunes de unificación de datos incluyen:

  • Adopción de arquitecturas de datos modernas
  • Integración de datos
  • Gobernar datos a escala
  • Automatización de pipelines de datos

Adopción de arquitecturas de datos modernas

Una arquitectura de datos es el plan de cómo los datos fluyen en una organización, desde la recopilación y la ingesta de datos hasta la transformación, el almacenamiento y el consumo.

Las arquitecturas de datos modernas acortan la complejidad conectando de forma inteligente estas etapas y permitiendo un acceso ágil a los datos. Algunos ejemplos de arquitecturas de datos modernas para la unificación de datos son:

  • Data fabric: Utiliza el machine learning (ML), metadatos activos, interfaces de programación de aplicaciones (API) y otras tecnologías para crear una visión unificada y virtual de los datos en entornos locales y basados en la nube, como data lakes, almacenes de datos y bases de datos. Ayudan a equilibrar gobierno, escalabilidad y acceso.

  • Malla de datos: Organiza los datos por dominio empresarial (por ejemplo, marketing, ventas o éxito del cliente), dando la propiedad a los equipos de dominio. A menudo coexisten con plataformas de datos unificadas y data fabric, que pueden automatizar y optimizar componentes clave como la creación de productos de datos y la gestión de metadatos.

  • Lakehouse de datos: Combina el almacenamiento de datos escalable y de bajo coste de un data lake con las capacidades de análisis y gestión de datos de alto rendimiento de un almacén de datos. Facilitan la combinación y el almacenamiento de grandes volúmenes de tipos de datos diversos, apoyando tanto la analítica de datos como las cargas de trabajo de IA/ML (machine learning).

  • Plataforma de datos unificada: Consolida datos de múltiples fuentes, como CRM, almacenes de datos, aplicaciones SaaS y registros de IoT, a menudo de diferentes proveedores, en una única interfaz. Ayuda a reducir los silos de datos entre los distintos departamentos, agiliza la gobernanza y proporciona una fuente de verdad para toda la organización.

 

Integración de datos

Los procesos de integración de datos combinan y transforman datos fragmentados de diversas fuentes (a menudo mediante API, canalizaciones y conectores prediseñados) para que sean accesibles y utilizables para las necesidades empresariales. Aunque enfoques como extract, load, transform (ETL) son ampliamente debatidos, han surgido varios métodos modernos—muchos de los cuales forman parte de arquitecturas de datos modernas—entre ellos:

  • Integración de copia cero: Permite acceder a los datos en su fuente original sin necesidad de duplicarlos ni moverlos.

  • Virtualización de datos: Utiliza una capa de abstracción virtual para unificar los datos sin moverlos físicamente

  • Integración de datos en tiempo real : Captura y procesa los datos a medida que están disponibles, lo que permite una integración y un uso inmediatos.
Más información sobre los diferentes métodos de integración de datos

Gobierno de datos a escala

Una estrategia sólida de gobernanza de datos apoya la gestión unificada de datos ayudando a las organizaciones a estandarizar y hacer cumplir políticas para la creación, almacenamiento y acceso a los datos. Estas capacidades permiten a las organizaciones alcanzar una amplia gama de objetivos de unificación de datos, incluida la creación de una única fuente de verdad fiable. Los componentes clave de una estrategia de gobierno de datos incluyen:

  • Establecimiento de una única visión fiable de los datos a través de la gestión de datos maestros (MDM), la resolución de identidades y las capas semánticas

  • Mantener la calidad mediante métodos degestión de la calidad de los datos, como la limpieza, la validación, el enriquecimiento, ladeduplicación y la normalización de los datos

  • Garantizar la seguridad de datos y la privacidad mediante políticas de manejo de datos claramente definidas, controles de acceso y salvaguardas

  • Mejorar la comprensión y la capacidad de descubrimiento de los datos mediante la gestión de metadatos, los catálogos de datos y la observabilidad.

Automatización de canalizaciones de datos

Las canalizaciones de datos automatizadas utilizan software para Orchestrate y gestionar el movimiento, la Transformación y la entrega de datos en todos los sistemas. Al reducir la necesidad de intervención manual, la automatización agiliza los flujos de trabajo de gestión de datos y minimiza el riesgo de error humano, lo que ayuda a garantizar que los datos se preparan y entregan de forma coherente para analytics y IA.

La automatización de pipelines también está evolucionando para incorporar modelos de IA y sistemas agentes. Estas canalizaciones utilizan metadatos, señales de observabilidad y toma de decisiones inteligentes para garantizar que los datos se validen, controlen y entreguen de forma uniforme y fiable.

Cómo automatizar las canalizaciones de datos en 10 pasos

Consideraciones clave para unificar los datos

Más allá de implementar soluciones tecnológicas para la unificación de datos, las organizaciones deben considerar varios factores organizativos, culturales y operativos, entre ellos:

  • Navegando el cambio organizativo y cultural
  • Fomentar las habilidades de datos adecuadas
  • Cómo evitar problemas técnicos
  • Garantizar la protección de datos y el cumplimiento
Cómo afrontar el cambio organizacional y cultural

Unificar los datos no unifica automáticamente los equipos ni las formas de trabajar. Cada función suele tener sus propias herramientas, métricas, modelos de datos y preferencias de comunicación. Romper estos silos requiere cambios en los procesos, las estructuras de los equipos y la mentalidad organizativa, tratando los datos como un activo estratégico y no como un subproducto del trabajo.
Fomentar las habilidades de datos adecuadas

Antes de unificar datos, considera las habilidades técnicas y de datos necesarias para apoyar tanto la implementación como las operaciones en curso. El IBM IBV descubrió que el 47 % de los CDO encuestados citan la atracción, el desarrollo y la retención de talento avanzado en datos como uno de los principales retos; El 77 % tiene dificultades para cubrir puestos clave en materia de datos, y solo el 53 % afirma que los esfuerzos de contratación y retención les proporcionan las habilidades que necesitan.4
Cómo evitar problemas técnicos

Las Organización con equipos profundamente aislados suelen tener entornos Tecnología igualmente fragmentados. A la hora de seleccionar herramientas y Tecnología para crear una visión unificada, es crítico tener en cuenta cómo se integran con los sistemas, lenguajes de programación y plataformas existentes en toda la empresa.
Garantizar la protección de datos y el cumplimiento

La información confidencial (ya sean datos de pacientes, empleados o clientes) debe protegerse para cumplir con los requisitos reglamentarios y mantener la confianza. A medida que las organizaciones se esfuerzan por unificar los datos, es importante que se tomen medidas de privacidad y seguridad de los datos en cada fase del ciclo de vida. Los enfoques más comunes incluyen los controles de acceso, las políticas de gobierno y el seguimiento del linaje de datos.

Autores

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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Notas a pie de página

1,3,4 El estudio CDO 2025: El efecto multiplicador de la IA, IBM IBV, 12 de noviembre de 2025

2 The State of Salesforce 2025–2026, IBM IBV, octubre de 2025