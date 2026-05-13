¿Qué son los datos unificados?

Los datos son un recurso empresarial extremadamente abundante. Se genera cada segundo en una amplia gama de sistemas y aplicaciones. Cada correo electrónico, chat, reunión, interacción en redes sociales, archivo y acción representa un punto de contacto operativo o con el cliente, lo que contribuye a un suministro aparentemente interminable de datos para análisis, automatización e IA.

Pero para muchas empresas, estos datos no son utilizables. La mayor parte son datos no estructurados (como imágenes, correos electrónicos y documentos) que carecen de un esquema predefinido, se presentan en grandes volúmenes y son tradicionalmente difíciles de analizar.

Los datos empresariales, en todo tipo de datos, tanto estructurados como no estructurados,también están muy fragmentados. Están repartidos entre mainframes, nubes, data lakes, CRM y herramientas de análisis, lo que añade complejidad y retrasos en el proceso de datos. Cada departamento o equipo también utiliza su propio conjunto de herramientas y sigue políticas de datos únicas, lo que conduce a formatos de datos inconsistentes, discrepancias y una reducción de la calidad de los datos en todo el ecosistema de datos.

Ahora que la velocidad y la precisión en la toma de decisiones son más críticas que nunca, las empresas necesitan poder utilizar eficazmente todos sus datos. De hecho, implementar los datos para obtener una ventaja competitiva es ahora la principal prioridad de los directores de datos (CDO), por delante de el gobierno y la seguridad, según el estudio de CDO de 2025 del Institute for Business Value de IBM.1

Una estrategia de datos unificada eficaz puede ofrecer a las empresas una visión completa y fiable del negocio. Los datos están consolidados, son de alta calidad y están listos para ser utilizados por los usuarios empresariales y los equipos de datos, lo que acelera la toma de decisiones basada en datos, la innovación y la implementación de la IA.

El IBM IBV también descubrió que las organizaciones que conectan fuentes de datos previamente aisladas obtienen beneficios cuantificables: los clientes de Salesforce que integraron datos de mainframe tenían casi 30 % más probabilidades de informar de ahorros de costes significativos y predicciones de IA más precisas en comparación con los que no contaban con esa conectividad.2