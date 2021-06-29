¿Qué es un mainframe?

Publicado: 1 de marzo de 2024
Colaboradores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Los mainframes son servidores de datos diseñados para procesar hasta un billón de transacciones web diarias con los máximos niveles de seguridad y fiabilidad.
Básicamente, los mainframes son ordenadores de alto rendimiento con grandes cantidades de memoria y procesadores de datos que procesan miles de millones de cálculos y transacciones simples en tiempo real.Un equipo mainframe es crucial para las bases de datos comerciales, los servidores de transacciones y las aplicaciones que requieren alta resiliencia, seguridad y agilidad.
Desde la llegada de Internet y el auge de cloud computing, hay quien piensa que el mainframe es un dinosaurio tecnológico. Por el contrario, el mainframe evolucionó para seguir el ritmo de otras tecnologías y continúa desempeñando un papel vital en la infraestructura de IT.
En un informe reciente de IBM, 45 de los 50 principales bancos, 4 de las 5 principales compañías aéreas, 7 de las 10 principales minoristas del mundo y 67 de las empresas de la lista Fortune 100 aprovechan el mainframe como plataforma principal. Además, un estudio del IBM Institute of Business Value (IBV) (PDF) mostró que los mainframes gestionan casi el 70 % de las cargas de trabajo de TI de producción del mundo y el 70 % de los ejecutivos encuestados creen que las aplicaciones basadas en mainframes son fundamentales para su estrategia empresarial.
El término mainframe se refería inicialmente al gran armario o "bastidor principal" que albergaba la unidad central de procesamiento (CPU) de los primeros sistemas informáticos. El mainframe sirvió como repositorio central de datos o "centro" que enlazaba estaciones de trabajo o terminales en el centro de procesamiento de datos de una organización. El entorno informático centralizado ha dado paso a un entorno informático más distribuido a medida que los mainframes se hacían más pequeños y adquirían más capacidad de procesamiento para ser más flexibles y polivalentes. Los mainframes actuales procesan y almacenan cantidades masivas de datos y se denominan servidores empresariales (o servidores de datos).
Obtenga una visión general sobre cómo IBM puede ayudarle a modernizar las aplicaciones con mayor rapidez, a reducir el coste y a menos riesgos, con IBM zSystems y soluciones de cloud pública.
Los primeros sistemas mainframe llenaban armazones metálicos del tamaño de una habitación que podían ocupar entre 2000 y 10 000 pies cuadrados. Estas enormes máquinas requerían grandes cantidades de energía eléctrica, aire acondicionado y resmas de dispositivos de entrada/salida (E/S). Los mainframes actuales son más pequeños que las primeras máquinas "Big Iron" y tienen aproximadamente el tamaño de un frigorífico grande. Los últimos modelos (por ejemplo, el sistema IBM z16 de bastidor único con un bastidor estándar de 19") están construidos para integrarse fácilmente con otras infraestructuras y sistemas informáticos en un centro de datos moderno, ya sea en un centro de datos en las instalaciones físicas de una empresa o en un centro de datos en la nube.
Diseñada en 1937, la Harvard Mark I, o calculadora automática controlada por secuencias de IBM (enlace externo a ibm.com), ostenta la distinción de ser el primer ordenador central. La US Navy Bureau of Ships utilizó esta máquina durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial con fines militares para resolver rápidamente problemas matemáticos.
En 1951, la Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) empezó a construir el primer mainframe comercial, el UNIVAC (enlace externo a ibm.com). Poco después, en 1953, IBM presentó su primer mainframe diseñado para uso empresarial comercial, el IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine. El 701, primer ordenador electrónico de la empresa, era entre 25 y 50 veces más rápido que sus predecesores, con rápidos avances en potencia de cálculo, capacidad de memoria y menor tamaño.
Otros fabricantes estadounidenses de ordenadores comerciales a gran escala durante la década de 1950 fueron Burroughs, Datamatic, GE, RCA y Philco.
El primer mainframe moderno, el IBM System/360, llegó al mercado en 1964. En dos años, el System/360 dominó el mercado de los mainframe como estándar de la industria. Antes de esta máquina, el software tenía que escribirse a medida para cada nueva máquina y no existían empresas comerciales de software. El System/360 separó el software del hardware y, por primera vez, el software escrito para una máquina podía ejecutarse en cualquier otra máquina de la gama.
Aunque muchos asocian la virtualización con el cloud computing, la tecnología de virtualización comercial comenzó en el mainframe como una forma de dividir de forma lógica los recursos del sistema para compartirlos entre un grupo grande de usuarios. Antes de la virtualización, los profesionales de TI de mainframe utilizaban pulsaciones de teclado, trabajos por lotes y un solo sistema operativo para llevar a cabo las operaciones de TI. En 1964, IBM lanzó el CP/CMS. Este ligero sistema operativo de un solo usuario contenía el primer hipervisor que creó máquinas virtuales, que virtualizaban el hardware subyacente, lo que aumentaba la eficiencia y reducía los costes.
Presentado en 1970, el IBM System/370 marcó el primer cambio de IBM de la tecnología de núcleos magnéticos de ferrita de hierro a los chips de memoria de silicio para almacenar datos e instrucciones, ya que producían velocidades de funcionamiento más rápidas y requerían mucho menos espacio. Seis meses después del lanzamiento del System/370, la frase "Silicon Valley" apareció impresa por primera vez en un número de Electronic News.
Otros fabricantes importantes en el mercado de mainframes durante los 70 y 80 fueron Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens y Sperry Univac. Durante este tiempo, la industria del mainframe continuó avanzando con máquinas más pequeñas, mejoras en el rendimiento de E/S, memoria más significativa y múltiples procesadores, lo que permitió que su funcionalidad y capacidad crecieran.
En la década de 1990, a medida que se aceleraba el uso del ordenador personal y otras tecnologías, algunos analistas predijeron el fin del mainframe. En 1991, el analista de InfoWorld, Stewart Alsop, dijo la famosa frase: “Predigo que el último mainframe se desconectará el 15 de marzo de 1996”.
Sin embargo, el uso del mainframe sobrevive como una infraestructura de TI central en todas las industrias. En abril de 2022, IBM presentó la última generación de la serie z de IBM, la z16, que cuenta con el procesador IBM Telum con los primeros aceleradores integrados en chip del sector para predecir y automatizar con IA a una velocidad y escala sin precedentes (y con una latencia extremadamente baja).
Los primeros mainframes, como el S/360, tenían un único procesador o unidad central de procesamiento (CPU), mientras que los ordenadores centrales actuales tienen un complejo de procesadores centrales (CPC) compuesto por procesadores especiales diseñados para fines específicos.
El mainframe moderno contiene tarjetas de red, criptografía, almacenamiento y compresión con sus propios procesadores y memoria. También alberga procesadores de asistencia al sistema (SAP) que aceleran la transferencia de datos entre el sistema operativo y los dispositivos de E/S (dispositivos de entrada/salida) y procesadores para ejecutar Linux, Java y otras cargas de trabajo. Esta configuración permite que el mainframe ofrezca una utilización máxima de forma continua mientras gestiona grandes volúmenes de rendimiento.
El gran número de procesadores de la tecnología mainframe da soporte a empresas de todos los sectores (por ejemplo, agencias gubernamentales, empresas de servicios públicos, instituciones financieras, organizaciones sanitarias) que dependen del procesamiento de transacciones a gran escala para gestionar cargas de trabajo de datos masivos, transacciones financieras de gran volumen y mucho más. Las soluciones de mainframe actuales también están diseñadas para soportar el cloud computing, la gestión de datos, el big data y el análisis, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica, con extensiones y capas de integración que se integran con los sistemas centrales.
El valor asociado desde hace mucho tiempo a los mainframes se centra en la fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (RAS).
El hardware del mainframe dispone de un amplio sistema de autocomprobación y recuperación.
El sistema puede recuperarse de un componente fallido sin afectar al resto del sistema. Los mainframes actuales proporcionan una alta disponibilidad continua y una rápida recuperación ante desastres para protegerse contra el tiempo de inactividad.
El mainframe puede determinar por qué se produjo un error. Esta capacidad permite reemplazar elementos de hardware y software mientras impacta lo menos posible en el sistema operativo.
Los mainframes modernos también ofrecen los siguientes beneficios únicos.
Ejecutan sistemas operativos estándar como Linux, sistemas operativos especializados y software que utilice capacidades de hardware únicas.
Soportan transacciones simultáneas masivas, procesamiento de datos y rendimiento (E/S) con capacidad incorporada bajo demanda y memoria compartida integrada para la comunicación directa de aplicaciones.
Ofrecen los máximos niveles de seguridad con tarjetas criptográficas integradas y software innovador que utiliza soluciones de inteligencia artificial y machine learning (ML) para ayudar a detectar ciberataques o fraudes. Por ejemplo, los mainframes modernos pueden ejecutar hasta un billón de transacciones web seguras al día y gestionar la privacidad por política.
Ofrecen resiliencia a través de múltiples capas de redundancia para cada componente (por ejemplo, fuentes de alimentación, refrigeración, baterías de copias de seguridad, CPU, componentes de E/S, módulos de criptografía) y pruebas para condiciones meteorológicas extremas.
Un mainframe actúa como servidor para almacenar y procesar datos a gran velocidad y puede ejecutar millones de instrucciones simultáneamente. Por el contrario, los superordenadores son mucho más rápidos, capaces de ejecutar miles de millones de Operaciones en coma flotante en un segundo. Los superordenadores pueden realizar cálculos masivos intensivos trabajos de previsión meteorológica, investigación climática, modelización molecular, simulaciones físicas y mucho más.
Las organizaciones de hoy en día adoptan arquitecturas distribuidas y en la nube que respaldan la innovación digital para crear una ventaja competitiva. Los entornos basados en la nube no reemplazan a los mainframes.
En cambio, los dos sistemas se han fusionado para formar una estrategia holística de transformación digital. Para ello, la modernización de las aplicaciones basadas en mainframe se ha convertido en una parte esencial del enfoque actual de nube híbrida empresarial, que combina y unifica las configuraciones locales, nube pública, nube privada y edge para crear una infraestructura de TI única y flexible.
Al integrar y ampliar las capacidades de mainframe en un entorno de nube híbrida, las empresas pueden elegir el mejor entorno para sus cargas de trabajo (ya sea en la nube o local) para maximizar las innovaciones, los avances técnicos, la seguridad y la resiliencia de cada plataforma. Por ejemplo, una compañía aérea puede crear una aplicación para que los clientes gestionen su información de viaje, como la información de reserva basada en la nube. El servicio también puede acceder a los datos que se almacenan en los mainframes, como los cambios en los horarios de llegada y salida de los vuelos. Este servicio no reemplaza ni mejora las capacidades de mainframe existentes. En su lugar, permite al cliente aprovechar lo mejor de ambos mundos: los datos que residen en la nube y en las instalaciones.
Modernización de aplicaciones, el proceso de transformación de aplicaciones heredadas monolíticas en aplicaciones en la nube basadas en la arquitectura microservicios, comienza con la evaluación de las aplicaciones heredadas, los datos y la infraestructura actuales y la aplicación de la estrategia de modernización adecuada para lograr el resultado deseado. Aunque es posible realojar aplicaciones, reestructurar la aplicación para beneficiarse de las tecnologías nativas de la nube (por ejemplo, contenedores y Kubernetes) a menudo pueden aportar más valor empresarial.
Hoy en día, la modernización de las aplicaciones de mainframe trabaja mano a mano con DevOps, el conjunto de procesos y prácticas para automatizar el trabajo de desarrollo de software y los equipos de operaciones de TI. En una encuesta reciente de IDC (enlace externo a ibm.com), el 82 % de las organizaciones afirmaron haber tomado medidas para priorizar el uso de las mismas herramientas de desarrollo de aplicaciones en los entornos de mainframe y nativos de la nube. Los equipos de desarrollo están aprovechando las prácticas de DevOps y DevSecOps y están distribuyendo aplicaciones a través de canalizaciones automatizadas e integradas para una entrega más rápida y ágil de lanzamientos y actualizaciones de software en entornos de hube híbrida específicos.
La sostenibilidad se ha convertido en un imperativo empresarial. Dado que los centros de datos representan aproximadamente el 1 % del consumo mundial de energía (enlace externo a ibm.com), las grandes organizaciones buscan formas de reducir el uso de energía de TI como parte de sus iniciativas en ESG. Los mainframes modernos consumen menos energía y tienen una huella inmobiliaria reducida, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de los centros de datos.
En un informe de Allied Market Research (enlace externo a ibm.com), el mercado central mundial se valoró en 2,9 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcanzara los 5,6 mil millones de dólares en 2032, llegando a crecer en un CAGR del 7,3 %.
Estos son solo algunos ejemplos de industrias que dependen de los mainframes.
Los bancos deben procesar grandes volúmenes de transacciones, desde operaciones con tarjetas de crédito a retiradas de efectivo en cajeros automáticos o actualizaciones de cuentas por Internet. Los mainframes proporcionan la potencia de procesamiento de datos para prestar estos servicios a escala. Las transacciones y tecnologías de última generación, como la blockchain, se basan en los sistemas centrales para la velocidad, la escala y los niveles de seguridad que proporcionan.
Las aseguradoras más importantes del mundo utilizan mainframes para manejar de forma segura cantidades masivas de datos sensibles como la información de identificación personal (PII) de los pacientes, los historiales médicos y la información de facturación.
Muchos servicios gubernamentales cruciales, desde la aplicación de la ley hasta la seguridad nacional, dependen de los sistemas de mainframe para obtener la mejor combinación de seguridad, rendimiento y resiliencia. Las agencias gubernamentales, como las fuerzas del orden, necesitan resiliencia frente a fallos del sistema o violaciones de seguridad. La plataforma de mainframe moderna utiliza la IA para obtener valor de los datos más rápido y aumentar la eficiencia de la ciberseguridad.
Los minoristas en línea dependen de los sistemas mainframe para disponer de una enorme capacidad de procesamiento que permita realizar transacciones a gran escala a través de dispositivos móviles y de otro tipo.
IBM z16 es la última iteración de los sistemas mainframe IBM Z con inferencia mediante IA en chip y tecnologías de seguridad cuántica pioneras en el sector.¹
IBM Z es una familia de hardware z/Architecture moderna que ejecuta software de sistemas z/OS, Linux, z/TPF, z/VM e IBM Z.
IBM z/OS es un sistema operativo (SO) para mainframes IBM Z, adecuado para operaciones continuas y de gran volumen con gran seguridad y estabilidad.
IBM LinuxONE es un servidor Linux de nivel empresarial que combina la experiencia de IBM en la creación de sistemas empresariales con la apertura del sistema operativo Linux.
Software de sistema diseñado para la nube híbrida: con la seguridad, resiliencia, IA y modernización de aplicaciones que necesita.
Descubra los servicios tecnológicos que le ayudan a planificar, implementar, optimizar y actualizar su infraestructura de centro de datos y nube híbrida.
Combinación inmejorable que mejora el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad, lo que garantiza la disponibilidad de las cargas de trabajo críticas de la empresa.
IBM Z and Cloud Modernization Stack combina la potencia de IBM Z y la fuerza de Red Hat OpenShift Container Platform para proporcionar un modelo moderno y gestionado como servicio que complemente sus cargas de trabajo en producción más resilientes.