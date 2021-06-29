¿Qué es un mainframe?

Diseñada en 1937, la Harvard Mark I, o calculadora automática controlada por secuencias de IBM (enlace externo a ibm.com), ostenta la distinción de ser el primer ordenador central. La US Navy Bureau of Ships utilizó esta máquina durante la última parte de la Segunda Guerra Mundial con fines militares para resolver rápidamente problemas matemáticos.

En 1951, la Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) empezó a construir el primer mainframe comercial, el UNIVAC (enlace externo a ibm.com). Poco después, en 1953, IBM presentó su primer mainframe diseñado para uso empresarial comercial, el IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine. El 701, primer ordenador electrónico de la empresa, era entre 25 y 50 veces más rápido que sus predecesores, con rápidos avances en potencia de cálculo, capacidad de memoria y menor tamaño.

Otros fabricantes estadounidenses de ordenadores comerciales a gran escala durante la década de 1950 fueron Burroughs, Datamatic, GE, RCA y Philco.

El primer mainframe moderno, el IBM System/360, llegó al mercado en 1964. En dos años, el System/360 dominó el mercado de los mainframe como estándar de la industria. Antes de esta máquina, el software tenía que escribirse a medida para cada nueva máquina y no existían empresas comerciales de software. El System/360 separó el software del hardware y, por primera vez, el software escrito para una máquina podía ejecutarse en cualquier otra máquina de la gama.

Aunque muchos asocian la virtualización con el cloud computing, la tecnología de virtualización comercial comenzó en el mainframe como una forma de dividir de forma lógica los recursos del sistema para compartirlos entre un grupo grande de usuarios. Antes de la virtualización, los profesionales de TI de mainframe utilizaban pulsaciones de teclado, trabajos por lotes y un solo sistema operativo para llevar a cabo las operaciones de TI. En 1964, IBM lanzó el CP/CMS. Este ligero sistema operativo de un solo usuario contenía el primer hipervisor que creó máquinas virtuales, que virtualizaban el hardware subyacente, lo que aumentaba la eficiencia y reducía los costes.

Presentado en 1970, el IBM System/370 marcó el primer cambio de IBM de la tecnología de núcleos magnéticos de ferrita de hierro a los chips de memoria de silicio para almacenar datos e instrucciones, ya que producían velocidades de funcionamiento más rápidas y requerían mucho menos espacio. Seis meses después del lanzamiento del System/370, la frase "Silicon Valley" apareció impresa por primera vez en un número de Electronic News.

Otros fabricantes importantes en el mercado de mainframes durante los 70 y 80 fueron Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens y Sperry Univac. Durante este tiempo, la industria del mainframe continuó avanzando con máquinas más pequeñas, mejoras en el rendimiento de E/S, memoria más significativa y múltiples procesadores, lo que permitió que su funcionalidad y capacidad crecieran.

En la década de 1990, a medida que se aceleraba el uso del ordenador personal y otras tecnologías, algunos analistas predijeron el fin del mainframe. En 1991, el analista de InfoWorld, Stewart Alsop, dijo la famosa frase: “Predigo que el último mainframe se desconectará el 15 de marzo de 1996”.

Sin embargo, el uso del mainframe sobrevive como una infraestructura de TI central en todas las industrias. En abril de 2022, IBM presentó la última generación de la serie z de IBM, la z16, que cuenta con el procesador IBM Telum con los primeros aceleradores integrados en chip del sector para predecir y automatizar con IA a una velocidad y escala sin precedentes (y con una latencia extremadamente baja).