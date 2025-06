¿En qué consiste la reducción de datos?

Este otro método consiste en seleccionar un formato más pequeño y con menor uso intensivo de datos para su representación. Existen dos tipos de reducción de la numerosidad: la que se basa en métodos paramétricos y la que se basa en métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos, como la regresión, se concentran en los parámetros del modelo, con exclusión de los propios datos. Del mismo modo, podría emplearse un modelo logarítmico-lineal que se centrara en los subespacios dentro de los datos. Mientras tanto, los métodos no paramétricos (como los histogramas, que muestran la forma en que se distribuyen los datos numéricos) no se basan en ningún modelo.