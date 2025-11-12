Sistema de registro frente a fuente fiable: ¿cuál es la diferencia?

Un sistema de registro (SOR) y una fuente fiable (SOT) son fuentes de datos complementarias pero distintas en una arquitectura de datos empresarial. Un SOR es una fuente autorizada de datos para un dominio o proceso empresarial. Una SOT agrega y armoniza los datos de una organización procedentes de múltiples SOR.
La diferencia entre SOR y SOT es menos tecnológica que funcional. No son tanto tipos diferentes de sistemas de información, sino sistemas de información que desempeñan roles distintos dentro de una organización.
La función principal de un sistema de registro es apoyar las operaciones empresariales mediante la captura de datos empresariales en un dominio determinado. Por ejemplo, una herramienta de gestión de la relación con el cliente (CRM) suele servir como sistema de registro de los datos de los clientes de una organización, capturando información como el nombre y los datos de contacto.
La función principal de una fuente fiable es correlacionar elementos de datos de diferentes sistemas para crear una imagen holística de un objeto de datos, como un cliente, un producto o un proceso. A menudo, las partes interesadas utilizan esta imagen holística para el análisis de datos y la toma de decisiones. Por ejemplo, un almacén de datos puede reunir datos de varias aplicaciones empresariales, como un CRM, una herramienta de planificación de recursos empresariales (ERP) o un sistema de gestión de inventarios. Esta agregación permite a los analistas de negocios identificar tendencias más amplias, como qué tipos de productos funcionan mejor con diferentes segmentos de clientes.
En otras palabras, los SOR y los SOT abordan diferentes puntos débiles:
Los SOR crean un almacén de datos autorizado para cada dominio empresarial, de modo que los miembros individuales del equipo, las unidades de negocio y las aplicaciones no necesitan mantener sus propios conjuntos de datos duplicados e inconsistentes.
Las SOT ayudan a evitar los silos de datos y permiten a las organizaciones obtener una visión completa de sus objetos de datos en todos los dominios.
Los sistemas de registro y las fuentes fiables pueden adoptar muchas formas en función de las necesidades y la arquitectura de datos de una empresa: software especializado, una base de datos básica, un sistema de archivos en la nube u otro sistema de almacenamiento. La mayoría de las organizaciones mantienen tanto los SOR como las SOT, ya que cumplen funciones distintas.
Un sistema de registro (SOR) es una fuente autorizada de datos empresariales originales. Los SOR pueden contener datos sobre clientes, empleados, productos, proveedores u otros activos y entidades relacionados con los procesos empresariales cotidianos.
Un sistema de registro es el lugar donde se crean por primera vez los datos de la actividad principal y se mantienen posteriormente. Cada SOR suele centrarse en capturar los datos relacionados con una operación empresarial o un dominio en particular.
Por ejemplo, muchas organizaciones utilizan un sistema de información de recursos humanos (HRIS) para gestionar los registros de los empleados. Normalmente, estos registros se crean primero en el sistema HRIS, no se trasladan desde otro lugar. Si otro sistema necesita acceder a los registros de los empleados, los obtiene del HRIS.
Algunos SOR capturan datos en tiempo real. Otros usan actualizaciones por lotes.
Un sistema de registro es una fuente de datos fidedignos. Esto significa dos cosas:
El SOR es la fuente de datos que alimenta otros sistemas. Los stakeholders pueden acceder a los datos a través de otro portal, como un almacén o un lakehouse de datos, pero los datos que fluyen hacia ese portal provienen, en última instancia, del SOR.
Si surgen preguntas o discrepancias respecto a una información, la versión del SOR se considera la correcta.
Disponer de una fuente autorizada designada para cada tipo de datos ayuda a garantizar la coherencia de los mismos. Todos los que trabajan con los datos utilizan el mismo conjunto de datos, en lugar de sus propios conjuntos de datos personales, lo que puede provocar silos, fragmentación, errores, lagunas de visibilidad y otros problemas.
Debido a la importancia que se da a la calidad de los datos, muchos sistemas de información de recursos humanos incorporan flujos de trabajo automatizados para la validación de datos.Por ejemplo, un CRM podría comprobar cualquier elemento de datos categorizado como número de teléfono para asegurarse de que sigue el formato adecuado de XXX-XXX-XXXX.
Los SOR también tienden a restringir los privilegios de escritura a un grupo reducido de personas o sistemas. Esto ayuda a garantizar la integridad de los datos al impedir la manipulación malintencionada o negligente.
Dado que mantienen almacenes de datos fiables, los SOR suelen desempeñar un papel en los esfuerzos de gobierno de datos y cumplimiento. Los SOR pueden ayudar a garantizar que solo las personas adecuadas puedan leer o escribir datos por los motivos correctos. También pueden ayudar a mantener registros de auditoría y acceder a registros para ayudar a demostrar el cumplimiento y detectar violaciones para su corrección.
Un sistema de registro puede ser una SQL Database sencilla o un sistema de almacenamiento de archivos en la nube. Sin embargo, normalmente las organizaciones utilizan aplicaciones y software especializados, ya que estas herramientas tienen funciones integradas que ayudan a garantizar la precisión y la coherencia de los datos.
Algunos ejemplos comunes de SOR incluyen bases de datos de gestión de la relación con el cliente (CRM), software de gestión de capital humano (HCM) , software de planificación de recursos empresariales (ERP), sistemas de ejecución de fabricación (MES), bases de datos de gestión de configuración (CMDB) y plataformas de gestión de proyectos.
Una fuente fiable es un sistema de información que agrega o armoniza los flujos de datos de diferentes fuentes en una arquitectura de datos empresariales para crear una visión completa de los objetos de datos de una organización en todos los dominios.
Un "objeto de datos" es aquello a lo que se refieren los datos: un cliente, un producto, un proceso o alguna otra entidad o activo.
Los sistemas de registro son muy buenos a la hora de mantener almacenes de datos precisos. Sin embargo, cada sistema de registro se limita a un único dominio. Como resultado, ningún sistema único de registro contiene una imagen completa de un objeto de datos que exista en todos los dominios.
Las fuentes fiables ayudan a resolver este problema tomando datos de múltiples sistemas, conciliándolos y correlacionándolos para producir una visión holística de los datos de una organización.
Por ejemplo, pensemos en un cliente. El CRM de la organización realiza un seguimiento de sus datos identificativos, como su nombre y el propietario de la cuenta asociada. El software de contabilidad, por su parte, lleva un control de todas las facturas y pagos del cliente. El sistema de tickets de asistencia lleva un control del tiempo de asistencia que ha necesitado este cliente y de las cuestiones para las que ha solicitado asistencia.
Cada SOR individual (el CRM, el software de contabilidad, el sistema de tickets de soporte) puede ofrecer conocimiento sobre una sola faceta del cliente. Pero una fuente fiable utiliza estos SOR como sistemas de origen, agregando datos de todos ellos para crear un único registro de clientes que incluye información de identificación, datos financieros y necesidades de soporte.
Al crear una visión holística de los objetos de datos, una fuente confiable ayuda a eliminar los silos de datos y permite que los analistas, los usuarios empresariales y otras partes interesadas utilicen los datos de la organización para tomar decisiones, predicciones y proyecciones informadas.
Por ejemplo, considere esta visión holística del cliente que integra datos y métricas de CRM, contabilidad y soporte. Gracias a esta visión de conjunto, un analista de datos puede responder a preguntas como: "¿Es rentable este cliente?".
Cabe destacar que no todas los SOT actúan como portales o plataformas de análisis.
Al igual que un SOR, una SOT es una función que desempeña un sistema de información concreto, no una categoría tecnológica diferenciada. Por lo tanto, las SOT pueden adoptar muchas formas. Algunos ejemplos comunes son:
Almacenes de datos y data marts, que agregan datos de diversas fuentes en un almacén de datos central optimizado para consultas y análisis.
Plataformas de gestión de datos maestros (MDM), que consolidan los activos de datos empresariales clave, como la información del cliente, los detalles del producto y los datos de ubicación.
Lakehouses de datos, que combinan el almacenamiento flexible de datos de los data lakes con las capacidades de análisis de alto rendimiento de los almacenes de datos.
Cualquiera que sea la forma que adopten, la mayoría de las fuentes fiables se construyen a través de un proceso común:
Identifique los sistemas de registro pertinentes que deben unificarse.
Establecer reglas de MDM para determinar cómo se estructuran, concilian y relacionan los datos.
Integre los SOR en un repositorio común mediante un pipeline de extracción, carga y transformación (ELT) o virtualización.
Una única fuente fiable (SSOT) es aproximadamente lo mismo que una fuente fiable: una fuente fiable de información que une datos empresariales de toda la organización para crear una visión holística de los objetos de datos.
Sin embargo, la adición de la palabra "única" enfatiza un enfoque particular del diseño de la arquitectura de datos: la idea de que debe existir una sola fuente fiable a la que hagan referencia todas las partes interesadas y todas las aplicaciones.
Algunas organizaciones pueden tener varias fuentes fiables, en función de sus necesidades y arquitecturas. Pero una organización con una única fuente fiable pretende unificar todas estas SOT dispares en una visión centralizada y reconciliada de los datos de toda la organización.
- Los sistemas de registro capturan los datos empresariales originales en un único dominio.
- Las fuentes fiables armonizan y correlacionan los datos empresariales de todos los dominios.
- Un sistema de registro es una base de datos completa y autorizada para un dominio específico.
- Una fuente fiable es una visión unificada de los datos de varios dominios.
- Los sistemas de registro capturan y crean datos en el origen.
- Las fuentes fiables agregan e integran datos de otros sistemas.
- Los sistemas de registro alimentan fuentes fiables.
- Las fuentes fiables provienen de los sistemas de registro.
Por similares y complementarios que sean, los SOR y las SOT se tratan como componentes distintos de una arquitectura de datos porque desempeñan funciones diferentes con requisitos diferentes.
Los SOR son propietarios de la creación de datos y de su integridad dentro de su dominio. Las SOT son las propietarias de la consistencia de los datos entre dominios. Un SOR no necesita una visión holística de todos los objetos de datos. Solo necesita registrar los datos que importan en su dominio. Pero otros usuarios y sistemas pueden necesitar una visión holística, y ahí es donde entra en juego la SOT.