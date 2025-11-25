¿Qué es el proceso de datos no estructurados?

Los datos de la empresa proceden de todas las áreas de las operaciones empresariales, desde correos electrónicos y documentos hasta interacciones con los clientes y dispositivos conectados. Los datos no estructurados constituyen la gran mayoría (90 %) de esta información generada por las empresas, y crecen más rápido que cualquier otro tipo de datos.1 Esto significa que cada clic, cada imagen y cada mensaje amplía el conjunto de datos y, por ende, el potencial de obtener perspectivas accionables.

Las organizaciones que procesan datos no estructurados van más allá de los informes superficiales. Al analizar datos de documentos digitales o dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), pueden identificar más tendencias, evaluar riesgos previamente ocultos y analizar el comportamiento de los clientes con un contexto más profundo. Estas perspectivas sirven de base para la toma de decisiones, ya sea en el diagnóstico sanitario o en la automatización industrial, y proporcionan la base para tecnologías como el ML, el PLN y la IA generativa.

Los datos no estructurados también desempeñan un papel fundamental en la creación de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), los primeros sistemas de IA capaces de manejar el lenguaje humano a escala. Estos modelos solo funcionan bien cuando las organizaciones pueden preparar, almacenar y servir entradas no estructuradas de alta calidad. Con esa base establecida, los LLM pueden modelar patrones estadísticos a través de volúmenes masivos de datos, lo que permite a las empresas resumir documentos de texto, clasificar comentarios de clientes o analizar publicaciones en redes sociales con mucha más eficiencia que los sistemas basados en reglas.

La relación es cíclica: los sistemas de IA entrenados en datos no estructurados producen outputs que ayudan a enriquecer y organizar esos datos específicos. Esos conjuntos de datos enriquecidos informan después a la próxima generación de modelos, creando un bucle continuo de perfeccionamiento.

Pero las perspectivas requieren infraestructura. La velocidad y la variabilidad de la información no estructurada exigen arquitecturas que sean escalables y adaptativas. Cuando las prácticas avanzadas de gestión de datos, como la gestión de metadatos, se combinan con herramientas de análisis modernas, las organizaciones pueden convertir el ruido de los datos no estructurados en matices.