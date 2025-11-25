¿Qué es el proceso de datos no estructurados?

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Procesamiento de datos no estructurados, definido

El procesamiento de datos no estructurados es la práctica de recopilar, organizar y analizar información que carece de un formato o modelo de datos predefinido.

 

El objetivo del procesamiento de datos no estructurados es transformar los datos no estructurados brutos en conjuntos de datos estructurados y semiestructurados que puedan mejorar la toma de decisiones, el análisis y las iniciativas de inteligencia artificial (IA) en toda la empresa.

A diferencia de los datos estructurados, que encajan perfectamente en hojas de cálculo o sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), la información no estructurada desafía la uniformidad. Los ejemplos de datos no estructurados incluyen archivos de texto, grabaciones de audio, formatos de imagen, publicaciones en redes sociales, reseñas de clientes y páginas web, todos los cuales contienen contexto pero no orden.

El procesamiento de datos estructurado tradicional se basa en sistemas gobernados por un esquema que puede consultarse mediante un lenguaje de consulta estructurado (SQL). Por el contrario, el procesamiento de datos no estructurados depende del machine learning (ML), el procesamiento del lenguaje natural (PLN) y otros métodos impulsados por la IA que pueden interpretar tanto la ambigüedad como la escala.

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Por qué es importante el procesamiento de datos no estructurados

Los datos de la empresa proceden de todas las áreas de las operaciones empresariales, desde correos electrónicos y documentos hasta interacciones con los clientes y dispositivos conectados. Los datos no estructurados constituyen la gran mayoría (90 %) de esta información generada por las empresas, y crecen más rápido que cualquier otro tipo de datos.1 Esto significa que cada clic, cada imagen y cada mensaje amplía el conjunto de datos y, por ende, el potencial de obtener perspectivas accionables.

Las organizaciones que procesan datos no estructurados van más allá de los informes superficiales. Al analizar datos de documentos digitales o dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), pueden identificar más tendencias, evaluar riesgos previamente ocultos y analizar el comportamiento de los clientes con un contexto más profundo. Estas perspectivas sirven de base para la toma de decisiones, ya sea en el diagnóstico sanitario o en la automatización industrial, y proporcionan la base para tecnologías como el ML, el PLN y la IA generativa.

Los datos no estructurados también desempeñan un papel fundamental en la creación de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), los primeros sistemas de IA capaces de manejar el lenguaje humano a escala. Estos modelos solo funcionan bien cuando las organizaciones pueden preparar, almacenar y servir entradas no estructuradas de alta calidad. Con esa base establecida, los LLM pueden modelar patrones estadísticos a través de volúmenes masivos de datos, lo que permite a las empresas resumir documentos de texto, clasificar comentarios de clientes o analizar publicaciones en redes sociales con mucha más eficiencia que los sistemas basados en reglas.

La relación es cíclica: los sistemas de IA entrenados en datos no estructurados producen outputs que ayudan a enriquecer y organizar esos datos específicos. Esos conjuntos de datos enriquecidos informan después a la próxima generación de modelos, creando un bucle continuo de perfeccionamiento. 

Pero las perspectivas requieren infraestructura. La velocidad y la variabilidad de la información no estructurada exigen arquitecturas que sean escalables y adaptativas. Cuando las prácticas avanzadas de gestión de datos, como la gestión de metadatos, se combinan con herramientas de análisis modernas, las organizaciones pueden convertir el ruido de los datos no estructurados en matices.

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En qué se diferencian los datos no estructurados de los datos estructurados

Los datos empresariales suelen clasificarse en tres grandes categorías: estructurados, semiestructurados y no estructurados.  

Datos estructurados

Los datos estructurados están muy organizados y se almacenan en sistemas que se basan en un esquema coherente. Por ejemplo, los ID o números de teléfono de los clientes pueden organizarse ordenadamente en filas y columnas, ser accesibles a través de SQL, gestionarse a través de sistemas de gestión de datos y almacenarse en un RDBMS. Su estructura lo hace ideal para informes y casos de uso tradicionales de business intelligence o inteligencia empresarial.
Datos semiestructurados

Los datos semiestructurados no siguen un esquema rígido. En su lugar, mantiene un marco flexible mediante metadatos, etiquetas o marcadores semánticos que describen los atributos de los datos. Algunos ejemplos son los archivos en lenguaje de marcado extensible (XML) o en formato de valores separados por comas (CSV), que se intercambian a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), se almacenan en entornos NoSQL, como MongoDB, o se archivan en data lakes. Este tipo de datos ofrece lo mejor de ambos mundos: son legibles para máquinas y adaptables.
Datos no estructurados

Los datos no estructurados carecen de una estructura coherente o de un modelo de datos predefinido, lo que dificulta su almacenaje y consulta en los sistemas tradicionales. Aparece en documentos de texto, archivos de vídeo y datos de sensores de dispositivos IoT, por nombrar algunos. Estos formularios pueden incluir elementos contextuales, como emociones, tonos o imágenes, que no pueden expresarse con datos estructurados.

Dado que los datos estructurados se organizan según un esquema definido, las consultas y el análisis resultan sencillos. Los datos no estructurados, por el contrario, requieren algoritmos sofisticados y procesos como el modelado semántico para revelar patrones y extraer significados.

La ausencia de estructura hace que el procesamiento sea más complejo, pero también más gratificante: las empresas que aprenden a aprovecharlo pueden descubrir perspectivas valiosas que no se encuentran en otros lugares.

Descubra las diferencias entre los datos estructurados y los datos no estructurados

El pipeline de procesamiento de datos no estructurados

Aunque los marcos de procesamiento de datos comparten una lógica común, el proceso de datos no estructurados redefine cada etapa. Cada paso contribuye al mismo objetivo: transformar las entradas sin procesar y no estructuradas en formatos estructurados o semiestructurados que los sistemas de análisis e IA puedan utilizar. Aunque los enfoques pueden variar, el procesamiento de datos no estructurados suele incluir:

  • Colección
  • Preparación
  • Entrada
  • Análisis
  • Salida
  • Almacenamiento

Colección

En entornos no estructurados, la recopilación de datos (a menudo denominada ingesta) significa recopilar información de una amplia gama de fuentes de datos, como aplicaciones, páginas web y publicaciones en redes sociales. El objetivo es reunir conjuntos de datos que abarquen todo tipo de información, desde textos hasta archivos multimedia.

Para gestionar esta variedad, las empresas suelen confiar en data lakes, almacenamiento de objetos u object storage y sistemas NoSQL que pueden escalar horizontalmente a medida que llegan nuevas entradas. Los marcos de ingesta de streaming permiten la recogida en tiempo real, mientras que las APIs conectan feeds estructurados y semiestructurados.

Este proceso crea un flujo continuo de información. Cuando se combina con prácticas de gestión y validación de datos no estructurados, también puede ayudar a mantener la calidad de los datos desde el principio.

Preparación

Una vez recopilada la información, hay que refinarla mediante el preprocesamiento, el acto de limpiar, estandarizar y enriquecer las entradas para que puedan buscarse y estén listas para su análisis. Esta etapa transforma los datos sin procesar en datos utilizables mediante una serie de funciones que ayudan a garantizar que cada conjunto de datos mantenga la precisión y la estructura durante todo el proceso. 

  • El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) convierte documentos o imágenes escaneados en texto legible para el ordenador, transformando datos no estructurados en información que se puede buscar
  • Los modelos de machine learning y los algoritmos adaptativos detectan anomalías y reconocen entidades como números de teléfono o ID de clientes
  • Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural desglosan el texto desestructurado, extraen palabras clave y realizan análisis de sentimientos para descubrir el tono y la intención
  • El etiquetado semántico añade metadatos contextuales que ayudan a los sistemas a comprender las relaciones entre conceptos, entidades y temas
  • Los pipelines de enriquecimiento automatizados categorizan y etiquetan aún más los datos dentro de los repositorios

Entrada

Con las entradas preparadas y etiquetadas, el próximo paso es introducir la información en una plataforma de procesamiento o flujo de trabajo que pueda adaptarse a diferentes formatos y requisitos de rendimiento. En lugar de cargar los datos en un esquema predefinido, la mayoría de los marcos de ingestión utilizan conectores, API y herramientas de procesamiento de flujo para mover los datos no estructurados a motores de análisis o pipelines de IA y, al mismo tiempo, preservar el linaje, los metadatos y los controles de acceso a datos.

Las herramientas de ingesta con IA también pueden convertir los datos no estructurados en formatos utilizables y agilizar su movimiento entre entornos. Como no se requieren modelos de datos predefinidos, la flexibilidad y el rendimiento tienen prioridad. Plataformas como Apache Spark y herramientas como IBM watsonx.integration pueden ayudar a coordinar estas operaciones, permitiendo el procesamiento en tiempo real y una integración fluida entre entornos.

Análisis

Esta etapa convierte la información bruta en perspectivas. En lugar de consultas SQL, el análisis de datos no estructurados se basa en la IA, el ML, el PLN y la minería de datos para extraer información relevante. Estos sistemas inteligentes pueden analizar opiniones de clientes, publicaciones en redes sociales y documentos de texto para detectar el sentimiento, identificar tendencias o señalar anomalías casi en tiempo real.

En el ámbito sanitario, por ejemplo, los modelos de IA pueden analizar archivos de vídeo radiológicos y las notas de los médicos para identificar indicadores tempranos de enfermedades o de la respuesta al tratamiento. En esencia, los algoritmos y las herramientas de análisis adaptativo aprenden continuamente a partir del feedback, lo que genera perspectivas cada vez más precisas y valiosas.

Resultado

Tras el análisis, los hallazgos se distribuyen a través de paneles de control, informes o aplicaciones que hacen que las perspectivas sean accesibles y la toma de decisiones casi instantánea. La claridad del output determina la eficacia con la que los equipos pueden responder a lo que revelan los datos.

En esta etapa, las herramientas de análisisy visualización de datos fusionan los resultados estructurados y no estructurados en una vista única del rendimiento. Los ejecutivos podrían monitorizar el estado de la cadena de suministro en tiempo real, mientras que los profesionales del marketing pueden utilizar el análisis de los sentimientos para medir la percepción de la marca o el impacto de las campañas y mejorar las experiencias de los clientes.

Las plataformas modernas de business intelligence y herramientas de colaboración integran estas perspectivas directamente en los flujos de trabajo diarios, lo que ayuda a cerrar la brecha entre análisis y acción.

Almacenamiento

La fase final del proceso ayuda a garantizar que la información permanezca segura, se pueda buscar y cumpla con los requisitos. Los sistemas de almacenamiento de datos para información no estructurada deben manejar volúmenes masivos de datos no estructurados sin sacrificar la accesibilidad ni el rendimiento.

Para hacer frente a este reto, las empresas recurren al almacenamiento de objetos, a los lagos de datos y a los repositorios híbridos (utilizando servicios como AWS S3 o Azure Blob Storage), que se integran a la perfección con las bases de datos relacionales tradicionales a través de API.

Los marcos sólidos de gobierno de datos preservan el linaje y el cumplimiento en todos los datos empresariales, lo que garantiza que las perspectivas puedan reutilizarse y adaptarse a futuros casos de uso. Los repositorios en la nube y las bases de datos NoSQL también amplían esta base, utilizando arquitecturas basadas en políticas diseñadas para ser escalables y rentables.

Desafíos del procesamiento de datos no estructurados

Trabajar con información no estructurada implica una complejidad técnica y estratégica. Entre los retos más habituales y su forma de abordarlos se incluyen:

Falta de esquema y de formato predefinido

Dado que la mayoría de los datos no estructurados carecen de un esquema o modelo de datos predefinido, las bases de datos relacionales tradicionales tienen dificultades para interpretarlos. Las empresas pueden superar esta limitación mediante marcos adaptativos que aplican el etiquetado semántico y modelos de metadatos por capas, lo que permite inferir la estructura y el significado de la información sin procesar y prepararla para el análisis de datos sin tener que encajarla en estructuras rígidas.
Mantener la calidad de los datos

A medida que los conjuntos de datos se expanden, los errores proliferan y se duplican, lo que erosiona la confianza en el análisis. Los equipos de ingeniería de datos pueden mejorar la calidad de los datos mediante rutinas automatizadas de gestión que validan y estandarizan las entradas, completando al mismo tiempo los campos que faltan. De este modo, se garantiza que todo tipo de datos, desde documentos de texto hasta archivos de audio, sigan siendo fiables.
Escala y costes de almacenamiento

El creciente volumen de datos no estructurados puede desbordar los sistemas estáticos. Para gestionar la capacidad y los costes, las empresas con visión de futuro y las startups con recursos limitados pueden recurrir al almacenamiento de objetos escalable, a los data lakes distribuidos y a los entornos en la nube, que optimizan el rendimiento mediante el aprovisionamiento elástico y la organización inteligente por niveles.
Complejidad de la integración

La fusión de fuentes estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas a menudo expone incompatibilidades entre los RDBMS heredados y los sistemas NoSQL modernos. Las empresas pueden salvar estas diferencias mediante el uso de API unificadas y herramientas de análisis flexibles que mantienen el gobierno y seguimiento de los datos en todos los repositorios, al tiempo que aseguran una interoperabilidad fluida.
Puntualidad y automatización

Los flujos de trabajo estáticos luchan por ofrecer perspectivas a la velocidad a la que se mueven los datos no estructurados. Al aprovechar los pipelines en tiempo real con IA que automatizan el preprocesamiento y el análisis, los equipos de datos pueden minimizar la latencia y convertir los flujos continuos en inteligencia colectiva.
Habilidades y gobierno

La gestión de big data en distintos formatos requiere tanto experiencia como tecnología. Los equipos necesitan una alfabetización en datos sólida y habilidades analíticas para utilizar de forma responsable la información que generan sus sistemas. Las empresas pueden establecer marcos unificados de gestión de datos que aclaren la titularidad, el cumplimiento normativo y las políticas relativas al ciclo de vida, y que equilibren la eficiencia de la automatización con la responsabilidad del gobierno.

Cada empresa esconde historias por contar en sus documentos, transcripciones, sensores y pantallas. El procesamiento de datos no estructurados dota de estructura a esas historias sin limitar su significado Al integrar tecnologías como la IA, el ML y el PLN con una gestión de datos rigurosa, las organizaciones pueden convertir la cacofonía de los datos no estructurados en claridad.

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas a pie de página

1 “Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data”. IDC. Agosto de 2023.