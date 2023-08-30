Arquitectura de DataOps: 5 componentes clave y cómo empezar

DataOps es un enfoque colaborativo de la gestión de datos que combina la agilidad de DevOps con el poder del análisis. Su objetivo es agilizar la ingesta de datos, el procesamiento y el análisis mediante la automatización e integración de diversos flujos de trabajo. Una arquitectura DataOps es la base estructural que respalda la implementación de los principios de DataOps dentro de una organización. Abarca los sistemas, herramientas y procesos que permiten a las empresas gestionar sus datos de forma más eficiente y eficaz.
Las arquitecturas de datos heredadas, que se han utilizado ampliamente durante décadas, suelen caracterizarse por su rigidez y complejidad. Estos sistemas suelen consistir en entornos de almacenamiento de datos y procesamiento en silos, con procesos manuales y una colaboración limitada entre los equipos. Como resultado, pueden ser lentos, ineficientes y propensos a errores.
Algunos de los principales desafíos asociados con las arquitecturas de datos heredados incluyen:
La arquitectura DataOps supera los desafíos que plantean las arquitecturas de datos heredadas de varias maneras:
Las fuentes de datos son la columna vertebral de cualquier arquitectura DataOps. Incluyen las diversas bases de datos, aplicaciones, API y sistemas externos desde los que se recopilan e ingieren los datos. Las fuentes de datos pueden ser estructuradas o no estructuradas, y pueden residir tanto on-premise como en la nube.
Una arquitectura DataOps bien diseñada debe abordar los retos de integrar datos de múltiples fuentes, asegurando que los datos sean limpios, consistentes y precisos. Implementar los controles de calidad de los datos, la creación de perfiles y la catalogación de datos es esencial para mantener una visión precisa y actualizada de los activos de datos de la organización.
La ingesta de datos implica el proceso de adquirir datos de diversas fuentes e incorporarlos al entorno DataOps. Este proceso puede llevarse a cabo utilizando diversas herramientas y técnicas, como el procesamiento por lotes, el streaming o la ingesta en tiempo real.
En una arquitectura DataOps, es crucial contar con un proceso de ingesta de datos eficiente y escalable que pueda manejar datos de diversas fuentes y formatos. Esto requiere implementar herramientas y prácticas sólidas de integración de datos, como la validación de datos, la limpieza de datos y la gestión de metadatos. Estas prácticas ayudan a garantizar que los datos que se ingieren sean precisos, completos y coherentes en todas las fuentes.
Una vez ingeridos los datos, deben almacenarse en una plataforma de almacenamiento de datos adecuada que pueda adaptarse al volumen, la variedad y la velocidad de los datos que se procesan. Las plataformas de almacenamiento de datos pueden incluir bases de datos relacionales tradicionales, bases de datos NoSQL, data lakes o servicios de almacenamiento en la nube.
Una arquitectura DataOps debe tener en cuenta las implicaciones de rendimiento, escalabilidad y costes de la plataforma de almacenamiento de datos elegida. Debería abordar también cuestiones relacionadas con la seguridad de datos, la privacidad y el cumplimiento, especialmente cuando se trata de datos sensibles o regulados.
El proceso de datos y la transformación implican la manipulación y conversión de datos sin procesar en un formato adecuado para el análisis, el modelado y la visualización. Esto puede incluir operaciones como el filtrado, la agregación, la normalización y el enriquecimiento, así como técnicas más avanzadas como el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural.
En una arquitectura DataOps, el proceso de datos y la transformación deben automatizarse y optimizarse utilizando herramientas y tecnologías que puedan manejar grandes volúmenes de datos y transformaciones complejas. Esto puede implicar el uso de pipelines de datos, plataformas de integración de datos o marcos de proceso de datos.
El modelado de datos y computación implican la creación de modelos analíticos, algoritmos y cálculos que permiten a las organizaciones derivar conocimiento y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede incluir análisis estadístico, machine learning, inteligencia artificial y otras técnicas de análisis.
Un aspecto clave de una arquitectura DataOps es la capacidad de desarrollar, probar e implementar modelos de datos y algoritmos de forma rápida y eficiente. Esto requiere la integración de plataformas de ciencia de datos, herramientas de gestión de modelos y sistemas de control de versiones que faciliten la colaboración y la experimentación entre científicos de datos, analistas e ingenieros.
Implementar una arquitectura DataOps puede ser una tarea compleja y desafiante, especialmente para organizaciones con ecosistemas de datos grandes y diversos. Sin embargo, siguiendo un enfoque estructurado y centrándose en los componentes clave descritos anteriormente, las organizaciones pueden crear e implementar con éxito un entorno DataOps:
