Arquitectura de DataOps: 5 componentes clave y cómo empezar

1. Fuentes de datos

Las fuentes de datos son la columna vertebral de cualquier arquitectura DataOps. Incluyen las diversas bases de datos, aplicaciones, API y sistemas externos desde los que se recopilan e ingieren los datos. Las fuentes de datos pueden ser estructuradas o no estructuradas, y pueden residir tanto on-premise como en la nube.

Una arquitectura DataOps bien diseñada debe abordar los retos de integrar datos de múltiples fuentes, asegurando que los datos sean limpios, consistentes y precisos. Implementar los controles de calidad de los datos, la creación de perfiles y la catalogación de datos es esencial para mantener una visión precisa y actualizada de los activos de datos de la organización.

2. Ingesta de datos y recopilación

La ingesta de datos implica el proceso de adquirir datos de diversas fuentes e incorporarlos al entorno DataOps. Este proceso puede llevarse a cabo utilizando diversas herramientas y técnicas, como el procesamiento por lotes, el streaming o la ingesta en tiempo real.

En una arquitectura DataOps, es crucial contar con un proceso de ingesta de datos eficiente y escalable que pueda manejar datos de diversas fuentes y formatos. Esto requiere implementar herramientas y prácticas sólidas de integración de datos, como la validación de datos, la limpieza de datos y la gestión de metadatos. Estas prácticas ayudan a garantizar que los datos que se ingieren sean precisos, completos y coherentes en todas las fuentes.

3. Almacenamiento de datos

Una vez ingeridos los datos, deben almacenarse en una plataforma de almacenamiento de datos adecuada que pueda adaptarse al volumen, la variedad y la velocidad de los datos que se procesan. Las plataformas de almacenamiento de datos pueden incluir bases de datos relacionales tradicionales, bases de datos NoSQL, data lakes o servicios de almacenamiento en la nube.

Una arquitectura DataOps debe tener en cuenta las implicaciones de rendimiento, escalabilidad y costes de la plataforma de almacenamiento de datos elegida. Debería abordar también cuestiones relacionadas con la seguridad de datos, la privacidad y el cumplimiento, especialmente cuando se trata de datos sensibles o regulados.

4. Tratamiento y transformación de datos

El proceso de datos y la transformación implican la manipulación y conversión de datos sin procesar en un formato adecuado para el análisis, el modelado y la visualización. Esto puede incluir operaciones como el filtrado, la agregación, la normalización y el enriquecimiento, así como técnicas más avanzadas como el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural.

En una arquitectura DataOps, el proceso de datos y la transformación deben automatizarse y optimizarse utilizando herramientas y tecnologías que puedan manejar grandes volúmenes de datos y transformaciones complejas. Esto puede implicar el uso de pipelines de datos, plataformas de integración de datos o marcos de proceso de datos.

5. Modelado de datos y computación

El modelado de datos y computación implican la creación de modelos analíticos, algoritmos y cálculos que permiten a las organizaciones derivar conocimiento y tomar decisiones basadas en datos. Esto puede incluir análisis estadístico, machine learning, inteligencia artificial y otras técnicas de análisis.

Un aspecto clave de una arquitectura DataOps es la capacidad de desarrollar, probar e implementar modelos de datos y algoritmos de forma rápida y eficiente. Esto requiere la integración de plataformas de ciencia de datos, herramientas de gestión de modelos y sistemas de control de versiones que faciliten la colaboración y la experimentación entre científicos de datos, analistas e ingenieros.