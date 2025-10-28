¿Qué es la gestión de datos empresariales? 

La EDM es esencial por múltiples razones. Impulsa el cumplimiento normativo, mejora la eficiencia operativa, permite la innovación en inteligencia artificial (IA) y respalda la toma de decisiones oportuna y basada en datos.



Considere la creciente presión para implementar la IA en toda la empresa. Según el Estudio del CEO de IBM, el 72 % de los CEO encuestados consideran que los datos propios de su organización son clave para desbloquear el valor de la IA generativa. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, muchas organizaciones tienen dificultades para construir la infraestructura de datos necesaria para respaldar esta ambición.



La mitad de los encuestados admiten que el rápido ritmo de las inversiones recientes ha dado lugar a entornos tecnológicos inconexos y fragmentados, lo que dificulta el aprovechamiento eficaz de los datos.



Esta desconexión supone un obstáculo importante para aprovechar todo el potencial de la IA y otras prioridades empresariales. Ya sea que el objetivo sea implementar modelos de machine learning, automatizar la toma de decisiones u ofrecer una experiencia del cliente más personalizada, el éxito depende de un factor importante: la preparación de los datos. Sin una base sólida de datos limpios y bien controlados, estas iniciativas se estancan o fracasan. Los profesionales de datos dedican más tiempo a desenredar conjuntos de datos incoherentes que a impulsar la innovación u ofrecer perspectivas prácticas.

Además, el panorama de los datos se está volviendo cada vez más complejo. Las tecnologías basadas en la nube, el análisis en tiempo real y la evolución de las normativas de privacidad exigen agilidad, cumplimiento y perspectivas. Sin embargo, muchas organizaciones intentan satisfacer estas exigencias con recursos limitados y una infraestructura obsoleta.

En ausencia de una EDM, persisten los silos de datos fragmentados, la calidad de los datos se resiente y la integración se convierte en un reto costoso. Las organizaciones que den prioridad a la gestión de datos empresariales como base para una infraestructura de datos resiliente y preparada para el futuro estarán en una posición óptima para aprovechar el potencial de la IA e impulsar otras iniciativas.