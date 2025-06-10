¿Qué es el intercambio de datos?

El intercambio de datos es la transferencia de datos entre sistemas, plataformas o partes interesadas. Abarca una amplia gama de formatos y fuentes de datos, desde datos de sensores en tiempo real y registros archivados hasta datos de terceros.
Si los datos son el elemento vital de las organizaciones modernas, el intercambio de datos es el sistema circulatorio que los mantiene fluyendo. Compartir datos garantiza que la información llegue a los sistemas y a las personas adecuadas, lo que impulsa las operaciones y permite tomar decisiones informadas. Así como el cuerpo depende de una circulación saludable para funcionar, los ecosistemas digitales dependen de flujos de datos controlados para romper los silos y desbloquear el valor de sus activos.
El intercambio de datos es una parte fundamental de la gestión de datos, la práctica de recopilar, procesar y utilizar los datos de forma segura y eficiente para obtener mejores resultados empresariales. Apoya varias iniciativas, desde el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) hasta la integración de los ecosistemas con los proveedores de datos. Los intercambios de datos suelen realizarse a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), transferencias de archivos, pipelines de streaming o plataformas basadas en la nube, cada una adaptada a diferentes casos de uso.
Cada día, el mundo genera aproximadamente 402,74 millones de terabytes de datos. Sin un intercambio eficaz de datos, esa información (y su valor) quedaría atrapada. Solo en la UE, los flujos de datos en la nube generaron un valor económico estimado de 77 000 millones de euros en 2024, cifra que se prevé que aumente hasta los 328 000 millones de euros en 2035.
El intercambio de datos es la base de cualquier organización moderna basada en datos. Aquellos con estrategias eficaces de intercambio de datos pueden unificar datos internos y externos fragmentados y desbloquear conocimientos más profundos en todos los departamentos, asociaciones y casos de uso.
Por ejemplo, a través de los intercambios de datos en tiempo real, las plataformas de comercio electrónico pueden ajustar dinámicamente los precios, compartir flujos de datos entre minoristas y optimizar las cadenas de suministro. Del mismo modo, estos intercambios permiten al personal del hospital compartir resultados de laboratorio con especialistas externos en tiempo real, lo que puede reducir los tiempos de diagnóstico y mejorar los resultados de los pacientes.
El intercambio de datos también desempeña un papel crucial a la hora de permitir que los sistemas de IA aprendan y ofrezcan valor. Al agilizar el flujo de datos entre los diferentes sistemas, el intercambio de datos puede ayudar a certificar que los modelos de IA se basan en la información más actual y relevante.
Los componentes clave del intercambio de datos, como los esquemas estandarizados, los conectores seguros y los permisos regulados, ayudan a garantizar que las diversas fuentes de datos puedan utilizarse de forma eficaz dentro de los ecosistemas de IA. Esto permite a las organizaciones integrar datos de terceros sin comprometer la calidad ni el control.
El intercambio de datos se puede clasificar según varias dimensiones, especialmente tiempo, arquitectura y modelo de acceso. Comprender estas diferencias puede ayudar a las organizaciones a diseñar estrategias de intercambio de datos más resilientes, que respalden todo, desde flujos de datos en tiempo real hasta integraciones seguras de terceros con Integración.
Intercambio en tiempo real: los datos se transmiten instantáneamente o casi instantáneamente entre sistemas, a menudo en respuesta a un evento específico. Esto es esencial en escenarios sensibles al tiempo como detección del fraude, Internet de las cosas (IoT) o precios dinámicos. El intercambio en tiempo real ayuda a agilizar la toma de decisiones y puede activarse por eventos o transmitirse continuamente según la arquitectura del sistema.
Intercambio programado (por lotes): los datos se recopilan y transfieren en masa a intervalos predefinidos, como cada hora, cada noche o cada semana. Común en flujos de trabajo de cumplimiento y en pipelines de extracción, transformación y carga (ETL), el intercambio por lotes es confiable para mover grandes conjuntos de datos. Los métodos heredados, como el protocolo de transferencia de archivos (FTP) o las cargas de almacenamiento en la nube, siguen siendo comunes en estos flujos de trabajo, especialmente cuando las API modernas aún no están disponibles.
Intercambio de streaming: los datos fluyen continuamente desde el origen hasta el destino en unidades pequeñas e incrementales. Utilizado en escenarios de gran volumen como la telemetría o los motores de recomendación, el streaming admite información en tiempo real y reduce la latencia al eliminar la necesidad de esperar conjuntos de datos completos. A menudo es una parte central de las plataformas de intercambio de datos y las pipelines de análisis a gran escala.
Intercambio basado en API: las API ofrecen acceso estructurado y programable a los datos, lo que admite flujos de trabajo tanto en tiempo real como por lotes. Estandarizan la comunicación entre sistemas, validan las cargas útiles y simplifican la integración de datos, especialmente en microservicios y ecosistemas nativos de la nube. Muchas organizaciones implementan el intercambio basado en API a través de integraciones directas, utilizando conectores personalizados o API estandarizadas para automatizar los flujos de datos y reducir la intervención manual.
Intercambio basado en eventos: en lugar de sondeos o trabajos programados, este método activa la transferencia de datos cuando se producen eventos específicos. Común en aplicaciones modernas y arquitecturas sin servidor, ayuda a optimizar la eficiencia operativa enviando solo información relevante cuando es necesario, minimizando la carga de la red y mejorando la capacidad de respuesta.
Colas de mensajes y sistemas pub/sub: tecnologías como Apache Kafka y RabbitMQ utilizan intermediarios de mensajes para desacoplar a los productores y consumidores de datos. Este patrón permite flujos de datos escalables y asíncronos (cuando un sistema envía datos, el otro los procesa más tarde) y sustenta muchos sistemas de información distribuidos. Esto permite a las organizaciones admitir conectores flexibles en todas las plataformas. La distribución de estilo de difusión, en la que los mensajes se publican a varios suscriptores simultáneamente, también se puede implementar a través de modelos de editor/suscriptor (pub/sub).
Intercambio privado: los datos se comparten dentro o entre partes de confianza, normalmente con sólidos controles de gobierno, cumplimiento y auditoría. Este modelo admite el intercambio seguro de datos para caso de uso B2B, servicios de intercambio de datos en la nube y tejidos de datos internos que priorizan datos sensibles como información de identificación personal (PII).
Intercambio público: los datos se comparten abiertamente a través de API públicas, mercados de datos o repositorios gubernamentales. Estos intercambios promueven la monetización, la accesibilidad y la innovación, pero requieren políticas sólidas de validación y uso para garantizar la calidad de los datos y la integridad. Las plataformas de intercambio de datos, como Microsoft Azure Data Compartir e IBM® Sterling Data Exchange, ayudan a estandarizar y proteger estos procesos mediante herramientas de gobierno y modelos de permisos integrados.
Intercambio entre pares: los sistemas se conectan directamente, a menudo de forma simétrica, sin depender de un intermediario central. Este modelo admite sistemas de datos federados, redes descentralizadas e intercambios de cadenas de suministro, proporcionando resiliencia y autonomía al tiempo que mantiene la interoperabilidad entre fuentes de datos externas.
Los formatos de datos (a veces denominados "lenguajes de datos") desempeñan un papel clave en los intercambios de datos. Los formatos se pueden clasificar de dos maneras: basados en texto y basados en binarios.
Estos formatos almacenan datos en texto legible por humanos y se utilizan comúnmente por su simplicidad, compatibilidad y facilidad de depuración en todos los sistemas.
JavaScript Object Notation (JSON) es un formato ligero e independiente del lenguaje ampliamente utilizado para compartir datos en tiempo real. Su estructura flexible y su amplia compatibilidad con las aplicaciones modernas lo hacen ideal para entornos web y móviles.
El lenguaje de marcado extensible (XML) es un formato de texto estructurado mantenido por los estándares del World Wide Web Consortium (W3C). Se utiliza habitualmente en sectores como la sanidad, las finanzas y el cumplimiento normativo debido a su compatibilidad con jerarquías complejas,metadatos extensos y validación estricta.
Comma-Separated Values (CSV) es un formato sencillo basado en texto para representar datos planos y tabulares. Su estructura mínima y su compatibilidad universal lo convierten en una opción popular para informes, análisis e integraciones rápidas.
Yet Another Markup Language (YAML), también conocido como "YAML Ain't Markup Language", es un formato legible por humanos que se utiliza a menudo para archivos de configuración e intercambio de datos entre aplicaciones. Admite estructuras complejas y es compatible con JSON, lo que lo hace flexible para sistemas que requieren interacción tanto humana como de máquina.
Estos formatos compactos y legibles por máquina están optimizados para el rendimiento, lo que los hace ideales para el intercambio de datos de alta velocidad en entornos distribuidos o limitados.
La Common Object Request Broker Architecture (CORBA) permite el intercambio de objetos de datos complejos entre sistemas mediante codificación binaria. Facilita la interoperabilidad entre lenguajes de programación y plataformas, pero su complejidad y limitaciones con los firewalls lo han hecho menos común en las iniciativas modernas de integración de datos.
Desarrollados por Google, los búferes de protocolo (o Protobuf) son un formato compacto e independiente del lenguaje que se utiliza para serializar datos estructurados (es decir, convertirlos para transferirlos). Son muy eficientes para el intercambio de datos en tiempo real y se utilizan habitualmente en microservicios, API y llamadas a procedimientos remotos (RPC).
Avro es un formato de serialización orientado a filas desarrollado dentro del ecosistema Apache Hadoop. Está diseñado para casos de uso de big data, con soporte de esquemas dinámicos, compresión y una fuerte integración con plataformas de intercambio de datos como Kafka.
Desarrollado originalmente por Facebook (ahora Meta), Thrift es tanto un formato de serialización como un marco RPC. Es compatible con múltiples lenguajes de programación y ofrece un equilibrio entre rendimiento y flexibilidad, lo que lo hace útil para sistemas distribuidos y flujos de trabajo de datos interoperables.
El intercambio de datos moderno puede desbloquear un importante valor para las organizaciones. Sin embargo, darse cuenta de este valor requiere superar varios desafíos técnicos y operativos.
