Un técnico ajusta la configuración de un dispositivo de diálisis moderno
Herramientas de análisis Inteligencia artificial

¿Qué es la interoperabilidad de datos?

By Alice Gomstyn , Alexandra Jonker
Publicado el 20 de febrero de 2026

Definición de la interoperabilidad de datos

La interoperabilidad de datos es la capacidad de diferentes sistemas para intercambiar, integrar y utilizar datos de manera eficiente y coordinada. Apoya un intercambio fluido de datos en toda una empresa, mejorando la colaboración, la innovación y toma de decisiones basada en datos.

 

Las empresas pueden lograr la interoperabilidad de los datos normalizando sus activos de datos y adoptando la infraestructura y los protocolos necesarios para apoyar el intercambio de datos. Algunas cualidades comunes de los datos interoperables incluyen:

  • Existen en un formato coherente que es accesible e interpretable por diferentes unidades de negocio y diversos sistemas.
  • Se pueden combinar con otros datos para un análisis más holístico.
  • Se comparten de manera fluida a través de interfaces de programación de aplicaciones (API).
  • A menudo cumple con estándares de interoperabilidad habituales, como los estándares de intercambio electrónico de datos (EDI) y los Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR).

A medida que los ecosistemas de información continúan creciendo y volviéndose más complejos, la interoperabilidad de datos desempeña un papel fundamental en sectores como los servicios financieros, la sanidad y el gobierno. Las organizaciones de estos y otros sectores dependen de intercambios de datos fluidos para impulsar funciones críticas, como tomar decisiones de inversión, determinar tratamientos médicos y ejecutar medidas de seguridad pública.

Aunque establecer la interoperabilidad de los datos puede ser todo un reto, las soluciones de software pueden ayudar. Las herramientas de limpieza de datos , el software de gestión de API y las plataformas de integración de datos pueden permitir a las empresas cultivar entornos de datos sólidos en los que la información esté fácilmente disponible y accesible para los sistemas y los stakeholders que la necesitan.

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¿Por qué es importante la interoperabilidad de los datos?

Para comprender el valor y la importancia de la interoperabilidad de los datos, es útil considerar qué sucede cuando faltan.

Imagine, por ejemplo, un libro de cocina en la cima de una estantería alta. Algunas personas pueden alcanzarlo; es posible que otras ni siquiera lo vean, y mucho menos sean capaces de cogerlo de la estantería.

Quienes pueden acceder al libro de cocina descubren que sus recetas oscilan entre cuantificar ingredientes en medidas imperiales (como cucharadas y onzas) y unidades métricas (como gramos y litros).

En este escenario, los lectores se ven obligados a convertir las mediciones constantemente, una experiencia que consume mucho tiempo y es tediosa. Y en el proceso de realizar esas conversiones, hay oportunidades de cometer errores, lo que lleva a resultados poco apetecibles.

Estos retos son comparables a los que afrontan las organizaciones en lo que respecta al acceso a datos y su interpretabilidad. Pero cuando los stakeholders y los sistemas no pueden acceder a los datos o tienen dificultades para convertirlos en información útil, las consecuencias suelen ser más graves que una sopa demasiado salada o un suflé que se ha desinflado.

Significa que los equipos no pueden aprovechar los activos de datos clave para trabajar juntos, obtener perspectivas, identificar problemas y aprovechar oportunidades.

Significa que los proveedores de asistencia sanitaria pueden pasar por alto un detalle esclarecedor sobre el estado de un paciente, lo que conduce a un tratamiento menos eficaz. Significa que los gestores de portfolio podrían permanecer ajenos a una tendencia del mercado en desarrollo, perjudicando el rendimiento de las inversiones de sus clientes.

Significa que un sistema de IA agéntica podría no optimizar los programas de producción porque los datos de inventario recientes son inaccesibles. Esto significa que los equipos de primera intervención de diferentes organismos pueden tener percepciones distintas de una misma situación, lo que dificulta una cooperación eficaz en caso de emergencia.

Introduzca la interoperabilidad de datos.

A través de la interoperabilidad de los datos, la información de diferentes fuentes de datos se organiza en formatos estándar para su interpretabilidad y compatibilidad con diferentes unidades de negocio y sistemas. Y, al garantizar los enlaces para el intercambio de datos entre sistemas, la interoperabilidad de los datos hace posible que una amplia gama de stakeholders accedan directamente a esa información.

Si bien la interoperabilidad de los datos ha sido importante desde hace mucho tiempo (los códigos de producto universales (UPC) para los datos de comercio minorista y fabricación se remontan a 19731), ha adquirido mayor urgencia a medida que la toma de decisiones basada en datos y la automatización se han vuelto fundamentales para las operaciones empresariales en el mundo real.

Las empresas centradas en iniciativas de inteligencia empresarial e inteligencia artificial (IA) deben asegurarse de que los datos adecuados estén disponibles, sean comprensibles y utilizables por las personas y sistemas que los necesitan. La interoperabilidad de los datos ayuda a que eso suceda.

¿Cuáles son los beneficios de la interoperabilidad de datos?

Al igual que ocurre con otras prácticas y pilares de la gestión de datos, la interoperabilidad de los datos permite a las organizaciones sacar el máximo partido de sus activos de datos. Los beneficios de la interoperabilidad de datos incluyen:

  • Mayor acceso a datos: cuando los datos fluyen de manera fluida por una empresa y entre sistemas, es más fácil para los stakeholders acceder a la información que necesitan para obtener una visión holística de una situación.
  • Mayor agilidad: la interoperabilidad de los datos ayuda a las empresas a responder a las cambiantes condiciones del mercado al garantizar que los datos en tiempo real y la transmisión de datos en casi en tiempo real a sus sistemas es interpretable en todos los departamentos.
  • Mayor eficiencia: si los datos son de fácil acceso y no requieren una transformación ad hoc, los flujos de trabajo pueden avanzar más rápido y los equipos de datos pueden destinar el tiempo que han ahorrado a esfuerzos de mayor valor.
  • Mejora de la colaboración: cuando más personas de una organización pueden acceder a los mismos conjuntos de datos y comprenderlos, hay menos margen para los desacuerdos y los malentendidos, lo que sienta las bases para una mejor colaboración interfuncional y una innovación conjunta.
  • Escalabilidad más fácil: cuando las empresas añaden nuevos sistemas, la interoperabilidad de los datos les permite aprovechar los activos de datos existentes para esos sistemas con una intervención humana mínima.
  • Mayor cumplimiento: las empresas de sectores altamente regulados, como las finanzas y la sanidad, están sujetas a normas estrictas sobre la distribución y el intercambio de datos. Las prácticas de interoperabilidad de datos pueden ayudar a las organizaciones a mantener el intercambio de datos en línea con los requisitos regulatorios y los estándares del sector.
  • Mejores experiencias: cuando los datos están estandarizados y se intercambian de forma eficaz en toda una organización, pueden moverse sin problemas entre las aplicaciones, reduciendo la necesidad de introducir datos manualmente para diversas tareas. Esto puede dar como resultado mejores experiencias de los empleados.
  • Toma de decisiones informada: los datos ampliamente accesibles e interpretables pueden ayudar a una organización a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos. Estas decisiones las toman tanto los stakeholders humanos como la IA agéntica, que utiliza los datos disponibles para la toma de decisiones autónomas.
  • Interoperabilidad más amplia: la interoperabilidad de los datos favorece el éxito de la interoperabilidad general o de los sistemas interoperables dentro de una empresa o una red. Dicha interoperabilidad consiste en sistemas que pueden compartir servicios, recursos y funcionalidades2,3.

Niveles de interoperabilidad

Establecer la interoperabilidad de los datos puede ser un proceso gradual, a medida que las organizaciones trabajan para lograr diferentes niveles generales de interoperabilidad. Los niveles aplicables al intercambio de datos incluyen:

Interoperabilidad del transporte

La información se transfiere entre sistemas a través de una infraestructura y protocolos establecidos. También conocida como interoperabilidad fundacional o técnica.
Interoperabilidad sintáctica

Los datos que se intercambian están en formatos y estructuras comprensibles para diferentes sistemas. También conocida como interoperabilidad estructural.
Interoperabilidad semántica

Los sistemas entienden el significado de los datos que se intercambian gracias a la terminología compartida.
Interoperabilidad organizativa

Las organizaciones alinean sus políticas operativas y de gobierno de datos para que la información pueda fluir de forma libre y segura entre ellas.
AI Academy

¿Es la gestión de datos el secreto de la IA generativa?

Explore por qué los datos de alta calidad son esenciales para el uso satisfactorio de la IA generativa.
Ir al episodio

Métodos para la interoperabilidad de datos

Hay pasos comunes que siguen las empresas para lograr los diferentes niveles de interoperabilidad de datos:

Estandarización de formatos de datos

La conversión de información de diversas estructuras de datos en formatos de datos comunes (como JSON y XML) logra la interoperabilidad sintáctica.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato simple de intercambio de datos basado en el lenguaje de programación JavaScript. Un mensaje JSON consta de pares nombre-valor (objetos) y colecciones ordenadas de valores (matrices)4. El formato de datos XML es un formato que se ajusta a las reglas del Lenguaje de Marcado Extensible y permite la creación de etiquetas personalizadas para definir datos5.

Establecimiento de terminología compartida

Establecer un vocabulario mutuo para describir los elementos de datos ayuda a lograr la interoperabilidad semántica. Por ejemplo, en el sector sanitario, el sistema de codificación universal LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes) identifica pruebas de laboratorio específicas con gran detalle.

El código 806-0 representa el recuento manual de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. Si dos laboratorios diferentes realizan esa prueba en el mismo paciente en momentos diferentes, el código indicaría a los proveedores de asistencia sanitaria qué prueba se realizó y que los resultados podrían compararse para proporcionar perspectivas sobre los resultados de los pacientes.

Gestión de metadatos

La gestión de metadatos también puede ayudar a las organizaciones a establecer la interoperabilidad semántica. Cuando los datos se transfieren entre sistemas, esos datos van acompañados de metadatos que indican al sistema receptor cómo interpretarlos.

La gestión de metadatos garantiza que los metadatos permanezcan estructurados, accesibles y que se pueden ejecutar, lo que les permite funcionar según lo previsto para la interoperabilidad de los datos. Por ejemplo, los metadatos desempeñan un papel clave en la interoperabilidad de los repositorios para la investigación académica, ya que los investigadores pueden buscar metadatos de diferentes repositorios a la vez para encontrar los recursos que necesitan6.

Establecimiento de protocolos de transmisión

Las empresas logran la interoperabilidad del transporte mediante el uso de API para compartir datos entre sistemas internos y externos. Una API es un conjunto de reglas o protocolos que permiten a las aplicaciones de software comunicarse entre sí de forma sencilla y segura.

Hay innumerables ejemplos de uso de API para el intercambio de datos y la interoperabilidad de datos, incluidos los intercambios de información sobre seguros y salud, la transmisión de datos mediante dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y la integración de contenidos de redes sociales en sitios web empresariales propios.

Adopción de un marco de interoperabilidad

Cuando se trata de determinar formatos de datos, terminología común y protocolos de transmisión, las empresas no tienen que empezar desde cero. Varios marcos de interoperabilidad y estándares de interoperabilidad ofrecen estándares específicos del sector, la disciplina y la tecnología (algunas exigidas por la ley) sobre cómo establecer la interoperabilidad de los datos y los sistemas interoperables.

Estos estándares pueden garantizar la interoperabilidad tanto dentro de las empresas como entre distintas organizaciones, ayudándolas a lograr la interoperabilidad organizativa.

Los marcos incluyen:

  • Estándares Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) para formatos de datos y protocolos de transmisión de imágenes médicas y datos de pacientes.

  • Estándares Intercambio electrónico de datos (EDI) para la transmisión segura de documentos digitales entre empresas.

  • Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) para el intercambio de datos sanitarios, según lo exige el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

  • ISO/IEC 21823-4:2022, de la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional, establece estándares de interoperabilidad para sistemas IoT.

  • Estándares Project 25 (P25) para la comunicación digital por radio entre los empleados de los organismos de seguridad pública, como los primeros intervinientes.

Promoción del gobierno de datos

Los programas de gobierno de datos garantizan la calidad, seguridad y disponibilidad de los datos de una organización al regular la recopilación, procesamiento y uso de los datos. Como tales, pueden proporcionar un potente soporte para la interoperabilidad de los datos al establecer procedimientos que faciliten el intercambio de datos entre sistemas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gobierno de datos y la interoperabilidad de datos tienen una relación simbiótica, es decir, no solo el gobierno de datos respalda la interoperabilidad de datos, sino que la interoperabilidad de datos también puede respaldar el gobierno de datos, particularmente con respecto al cumplimiento.

Según una investigación de la Harvard Business School, la interoperabilidad de los datos ayuda a las organizaciones a cumplir los requisitos normativos para el seguimiento de datos y las auditorías normativas. Los investigadores descubrieron que las API de datos internos, en particular, ayudaron a las organizaciones a cumplir con los mandatos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea7.

Consideraciones sobre interoperabilidad de datos

Una organización puede enfrentarse a multitud de desafíos en su camino para alcanzar los objetivos de interoperabilidad de datos. Los más comunes son:

Sistemas heredados

Si bien la interoperabilidad de datos puede tender un puente para intercambiar datos entre sistemas, cuando esos sistemas son de tipo heredado, ese puente resulta más difícil de construir. Los sistemas de información heredada suelen utilizar formatos obsoletos y son incompatibles con las herramientas y sistemas más recientes. Las soluciones de transformación e integración de datos pueden permitir a las empresas superar los desafíos que plantean los sistemas heredados y lograr la interoperabilidad de datos.

Problemas de calidad de los datos

La falta de datos precisos y otros problemas de calidad de los datos pueden comprometer la interoperabilidad de los datos. Si los conjuntos de datos están plagados de incoherencias, registros duplicados y faltantes, datos no válidos y otras deficiencias, compartir esos datos corre el riesgo de propagar datos incorrectos en toda la empresa. La implementación de medidas de limpieza, monitorización, validación y gobierno de datos durante el ciclo de vida de los datos puede mejorar la calidad de los datos, lo que a su vez favorece una mejor interoperabilidad de los datos.

Gestión del cambio

Lograr la interoperabilidad de los datos suele implicar la incorporación de nuevas herramientas y sistemas, incluido el software de integración, cuyo uso requerirá la formación de los empleados. Los proveedores de tecnología ofrecen con frecuencia tutoriales y otros recursos para ayudar a los empleados a sentirse cómodos con las soluciones de integración. Además, al igual que con otras iniciativas de adopción de tecnología, designar líderes que defiendan las herramientas de integración para la interoperabilidad de los datos puede ayudar a fomentar un uso más amplio.

Casos de uso para la interoperabilidad de datos

La digitalización y la naturaleza cada vez más basada en los datos de diversos sectores y campos hacen que la interoperabilidad de datos sea ampliamente aplicable tanto en el sector público como en el privado.

Servicios financieros

El sector de los servicios financieros funciona con datos, y organizaciones como bancos, corredores de bolsa, compañías de seguros y procesadores de pagos intercambian cada día enormes volúmenes de información sobre operaciones, transacciones y mucho más. Los datos aislados y la inconsistencia en los formatos de datos, entre otros desafíos, hacen que la interoperabilidad de datos sea un aspecto clave para mejorar la eficiencia en el sector8.

Administración de gobierno

Las agencias y departamentos de gobierno confían en la interoperabilidad de los datos para colaborar más eficazmente en políticas y programas. Por ejemplo, los esfuerzos de interoperabilidad de datos en Chile y Uruguay ayudaron a los gobiernos allí a interpretar datos complejos sobre el cambio climático, permitiéndoles aprovecharlos mejor para la monitorización y la mitigación9.

Sanidad

La interoperabilidad de datos permite a las organizaciones sanitarias compartir datos sanitarios importantes, como historiales de pacientes y registros de vacunación, que pueden ayudar a los proveedores a mejorar la atención al paciente. En Estados Unidos, la interoperabilidad de los datos sanitarios a través de la tecnología de historias clínicas electrónicas (EHR) es obligatoria para las organizaciones que reciben pagos de Medicare o Medicaid10.

Logística de la cadena de suministro

La complejidad de las cadenas de suministro mundiales significa que se intercambia una enorme cantidad de información entre los sistemas de datos a medida que las mercancías se fabrican y se mueven por todo el mundo. Los estándares y la interoperabilidad de los datos pueden agilizar las comunicaciones entre proveedores, cargadores y operadores portuarios, lo que se traduce en un ahorro de costes y una reducción de las emisiones11.

Tecnologías que apoyan la interoperabilidad de datos

Hay diferentes tecnologías y plataformas que pueden ayudar a las empresas a lograr la interoperabilidad de los datos, entre ellas:

  • Herramientas de limpieza y transformación de datos: las herramientas con IA pueden automatizar técnicas de limpieza y transformación de datos, incluyendo la estandarización de datos y la eliminación de duplicados, asegurando que los datos sean aptos para ser compartidos.
  • Herramientas de gestión de metadatos: las herramientas de gestión de metadatos ayudan a las organizaciones a mantener los metadatos de alta calidad necesarios para la interoperabilidad de los datos. Plataformas de catalogación de metadatos; herramientas de extracción, transformación y carga (ETL); y los conjuntos de gobierno de datos empresariales pueden contar con capacidades de gestión de metadatos.
  • Software de gestión de API: el software de gestión de API puede permitir a las organizaciones gestionar todas sus API desde una solución unificada y automatizar tareas clave a lo largo del ciclo de vida de la API.
  • Plataformas de integración de datos: las principales plataformas de integración de datos pueden integrar datos de diversas fuentes. También pueden ofrecer capacidades de observabilidad de los datos para que los problemas de calidad de los datos puedan identificarse y resolverse rápidamente.
Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Recursos

Managing Data for AI and Analytics at Scale

Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
El diferenciador de datos

Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Incremente la adopción de la IA con datos preparados para ella

Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
El lakehouse de datos híbrido y abierto para la IA

Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Publicaciones sobre gestión de datos de IBM Research

Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Gartner Predicts 2024: How AI Will Impact Analytics Users

Obtenga unos conocimientos únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y análisis.
Soluciones relacionadas
IBM StreamSets

Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.

 Explore StreamSets
IBM watsonx.data

Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

 Descubra watsonx.data
Servicios de asesoramiento sobre datos y análisis

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.

 Descubra los servicios de análisis
De el siguiente paso

Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.

  1. Explore las soluciones de gestión de datos
  2. Descubra watsonx.data
Notas a pie de página

1 “The UPC”. IBM.com. Consultado el 11 de febrero de2026.

2 “Interoperability. Internet Policy Review. 4 de abril de 2024.

3 “Enterprise Interoperability Framework”. Actas del Open Interop Workshop on Enterprise Modeling and Ontologies for Interoperability. Enero de 2006.

4 “Working with JSON data”. IBM Integration Bus. 26 de agosto de 2025.

5 “XML Overview”. IBM Sterling B2B Integration SaaS. 20 de enero de 2026.

6 “Protocol for Metadata Harvesting: The Role of OAI-PMH in Digital Resource Integration. International Journal of Research and Innovation in Applied Science. 11 de agosto de 2025.

7 “Data Governance, Interoperability and Standardization: Organizational Adaptation to Privacy Regulation. Harvard Business School. 2023.

8 “Data Interoperability’s Importance in the Financial Services Industry. Moody's Analytics. Consultado el 11 de febrero de 2026.

9 “To achieve data interoperability, we need to start with ‘people interoperability’. Blogs del Banco Mundial. 27 de noviembre de 2023.

10 “Medicare and Medicaid Promoting Interoperability Program Basics. CMS.gov. Consultado el 11 de febrero de 2026.

11 “The Importance of Data Standards and Interoperability. Coalition for Reimagined Mobility. Abril de 2023.

 