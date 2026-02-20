¿Qué es la interoperabilidad de datos?

Para comprender el valor y la importancia de la interoperabilidad de los datos, es útil considerar qué sucede cuando faltan.

Imagine, por ejemplo, un libro de cocina en la cima de una estantería alta. Algunas personas pueden alcanzarlo; es posible que otras ni siquiera lo vean, y mucho menos sean capaces de cogerlo de la estantería.

Quienes pueden acceder al libro de cocina descubren que sus recetas oscilan entre cuantificar ingredientes en medidas imperiales (como cucharadas y onzas) y unidades métricas (como gramos y litros).

En este escenario, los lectores se ven obligados a convertir las mediciones constantemente, una experiencia que consume mucho tiempo y es tediosa. Y en el proceso de realizar esas conversiones, hay oportunidades de cometer errores, lo que lleva a resultados poco apetecibles.

Estos retos son comparables a los que afrontan las organizaciones en lo que respecta al acceso a datos y su interpretabilidad. Pero cuando los stakeholders y los sistemas no pueden acceder a los datos o tienen dificultades para convertirlos en información útil, las consecuencias suelen ser más graves que una sopa demasiado salada o un suflé que se ha desinflado.

Significa que los equipos no pueden aprovechar los activos de datos clave para trabajar juntos, obtener perspectivas, identificar problemas y aprovechar oportunidades.

Significa que los proveedores de asistencia sanitaria pueden pasar por alto un detalle esclarecedor sobre el estado de un paciente, lo que conduce a un tratamiento menos eficaz. Significa que los gestores de portfolio podrían permanecer ajenos a una tendencia del mercado en desarrollo, perjudicando el rendimiento de las inversiones de sus clientes.

Significa que un sistema de IA agéntica podría no optimizar los programas de producción porque los datos de inventario recientes son inaccesibles. Esto significa que los equipos de primera intervención de diferentes organismos pueden tener percepciones distintas de una misma situación, lo que dificulta una cooperación eficaz en caso de emergencia.

Introduzca la interoperabilidad de datos.

A través de la interoperabilidad de los datos, la información de diferentes fuentes de datos se organiza en formatos estándar para su interpretabilidad y compatibilidad con diferentes unidades de negocio y sistemas. Y, al garantizar los enlaces para el intercambio de datos entre sistemas, la interoperabilidad de los datos hace posible que una amplia gama de stakeholders accedan directamente a esa información.

Si bien la interoperabilidad de los datos ha sido importante desde hace mucho tiempo (los códigos de producto universales (UPC) para los datos de comercio minorista y fabricación se remontan a 19731), ha adquirido mayor urgencia a medida que la toma de decisiones basada en datos y la automatización se han vuelto fundamentales para las operaciones empresariales en el mundo real.

Las empresas centradas en iniciativas de inteligencia empresarial e inteligencia artificial (IA) deben asegurarse de que los datos adecuados estén disponibles, sean comprensibles y utilizables por las personas y sistemas que los necesitan. La interoperabilidad de los datos ayuda a que eso suceda.