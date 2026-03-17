Las empresas–generan un flujo constante de datos operativos en tiempo real: transacciones, eventos de aplicaciones, actualizaciones de la cadena de suministro, alertas de fraude, interacciones con los clientes y mucho más. Sin embargo, estas señales suelen estar fragmentadas en sistemas y llegan demasiado tarde para servir de base a la IA y la automatización modernas. De hecho, aproximadamente el 80 % de las empresas se basan en datos obsoletos para tomar decisiones, lo que aumenta el riesgo de perder oportunidades.

A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, el reto ya no es el acceso a los datos, sino el acceso a datos fiables y en tiempo real que incluyan el contexto necesario para impulsar los sistemas de IA y la automatización.

Al combinar Confluent con los portfolios de Data, Integration y Z de IBM, la empresa está creando una plataforma de datos inteligente que conecta los datos en movimiento con el contexto, el gobierno, la integración y la infraestructura necesarios para poner en práctica la inteligencia artificial en entornos híbridos.

En este blog, exploramos cómo IBM y Confluent trabajan juntos para: