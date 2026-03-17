Con la finalización de la adquisición de Confluent por parte de IBM, IBM está aunando la transmisión de eventos con sus puntos fuertes en gestión de datos, integración e infraestructura empresarial para ayudar a las organizaciones a ofrecer resultados en tiempo real con datos que fluyen continuamente y están preparados para la IA.
Las empresas–generan un flujo constante de datos operativos en tiempo real: transacciones, eventos de aplicaciones, actualizaciones de la cadena de suministro, alertas de fraude, interacciones con los clientes y mucho más. Sin embargo, estas señales suelen estar fragmentadas en sistemas y llegan demasiado tarde para servir de base a la IA y la automatización modernas. De hecho, aproximadamente el 80 % de las empresas se basan en datos obsoletos para tomar decisiones, lo que aumenta el riesgo de perder oportunidades.
A medida que la IA pasa de la experimentación a la producción, el reto ya no es el acceso a los datos, sino el acceso a datos fiables y en tiempo real que incluyan el contexto necesario para impulsar los sistemas de IA y la automatización.
Al combinar Confluent con los portfolios de Data, Integration y Z de IBM, la empresa está creando una plataforma de datos inteligente que conecta los datos en movimiento con el contexto, el gobierno, la integración y la infraestructura necesarios para poner en práctica la inteligencia artificial en entornos híbridos.
En este blog, exploramos cómo IBM y Confluent trabajan juntos para:
Convertir los eventos en tiempo real en contexto gobernado a través de entornos híbridos es un paso crítico para hacer operativa la IA empresarial de confianza. Es aquí donde la combinación de Confluent y el portfolio de watsonx.data de IBM aporta un valor real.
Confluent transmite eventos operativos en tiempo real desde aplicaciones, sistemas y canales digitales. El portfolio unificado de watsonx.data permite aprovechar esos datos para la inteligencia artificial y el análisis gracias a una base de datos híbrida y abierta con watsonx.data, la integración de datos con watsonx.data integration y la inteligencia de datos con watsonx.data intelligence. Juntos, ayudan a las empresas a superar flujos de eventos aislados y ofrecer productos de datos gobernados y reutilizables que impulsan análisis, aplicaciones e IA.
Estas capacidades conjuntas permiten a las organizaciones:
El resultado es una base más sólida para la IA empresarial, en la que los modelos y los agentes operan sobre datos en movimiento y datos en reposo con el contexto y el gobierno necesarios para el uso empresarial.
El verdadero valor surge cuando los sistemas pueden reaccionar ante los acontecimientos en el momento en que se producen. Aquí es donde el portfolio de soluciones de integración de Confluent e IBM, incluidos IBM MQ y webMethods Hybrid Integration, convierten eventos en tiempo real en acciones empresariales.
Confluent proporciona la infraestructura básica que transmite eventos operativos por toda la empresa. IBM MQ garantiza que esos eventos se entreguen de forma fiable y segura para los sistemas de misión crítica, mientras que webMethods Hybrid Integration conecta aplicaciones, API y flujos de trabajo en entornos híbridos para que los sistemas adecuados puedan responder automáticamente. Juntas, estas tecnologías ayudan a las organizaciones a pasar de una visión en tiempo real a una ejecución fiable.
Esta potente combinación de tecnologías permite a las organizaciones:
El resultado es una empresa con mayor capacidad de respuesta, en la que los eventos que fluyen por la empresa activan automáticamente las acciones correctas en las aplicaciones, los sistemas y los flujos de trabajo impulsados por la IA.
Muchos de los eventos empresariales más críticos se originan en IBM® Z, donde los sistemas transaccionales centrales exigen una escala, resiliencia y confianza inigualables. Estos sistemas alimentan pagos, reclamaciones, reservas y otras operaciones empresariales de gran importancia que constituyen la columna vertebral de los sectores modernos.
Con Confluent e IBM Z, las organizaciones pueden ampliar tanto los eventos basados en aplicaciones como los cambios basados en datos a arquitecturas modernas basadas en eventos, sin interrumpir las aplicaciones transaccionales. Confluent proporciona la infraestructura de transmisión, mientras que las tecnologías de integración de aplicaciones y datos de IBM ofrecen múltiples vías complementarias para conectar las aplicaciones de IBM Z con la plataforma de Confluent.
Para eventos orientados a aplicaciones, IBM MQ, el SDK Kafka para IBM Z y el IBM Z Digital Integration Hub ofrecen formas de alto rendimiento para emitir eventos directamente desde transacciones principales. Para los eventos basados en datos, IBM Data Gate permite la propagación segura y de baja latencia de los cambios de datos sin procesar a Kafka. Juntas, estas tecnologías ofrecen un conjunto completo y flexible de puntos de entrada, lo que permite a las organizaciones utilizar el patrón adecuado para cada caso de uso.
Este enfoque combinado permite a las organizaciones:
El resultado es una arquitectura en la que tanto los eventos generados por las aplicaciones como los cambios basados en datos procedentes de IBM Z pueden fluir de forma segura hacia aplicaciones en tiempo real, sistemas de análisis y de inteligencia artificial, lo que permite obtener nuevas perspectivas y automatizar procesos, al mismo tiempo que se preserva la integridad de las operaciones críticas.
Juntos, Confluent e IBM habilitan una plataforma de datos inteligente para la IA empresarial, conectando flujos de eventos en tiempo real con la gestión de datos, la integración y la infraestructura necesarias para impulsar la acción en entornos híbridos. Esto ayuda a las organizaciones a convertir eventos empresariales de flujo continuo en un contexto de confianza para sistemas de análisis, automatización e IA.
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