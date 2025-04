¿Qué son las emisiones de gases de efecto invernadero?

Los expertos consideran que el dióxido de carbono (CO 2 ) es el principal impulsor del efecto invernadero, pero no es el único colaborador. Los impactos de otros gases de efecto invernadero, incluidos metano (CH 4 ), óxido nitroso (N 2 O) y gases fluorinados como clorofluorocarburos, se miden en términos de equivalentes de dióxido de carbono (CO 2 ). Las mediciones de CO 2 e ayudan a mostrar el impacto global de todos los gases de efecto invernadero, no solo de CO 2 .

El impacto de cada tipo de gas de efecto invernadero se mide colectivamente en términos de su potencial de calentamiento global (GWP). Esta métrica compara la capacidad de atrapar el calor de un gas con la del CO 2 durante un período determinado, por ejemplo, más de 20, 100 o 500 años. Por ejemplo, el GWP a 100 años del CH 4 es aproximadamente de 28 a 36 veces mayor que el del CO 2.