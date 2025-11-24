¿Qué son las dimensiones de la calidad de los datos?

Las seis dimensiones principales (precisión, integridad, coherencia, puntualidad, validez y singularidad) ayudan a las organizaciones a mantener la integridad de los datos, evaluar la corrección de los elementos y prevenir problemas de calidad de los datos.

El concepto de dimensiones de calidad de los datos se formalizó en 1996 por los profesores Richard Y. Wang y Diane M. Strong en su artículo “Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers”, 1 que originalmente identificaba 15 dimensiones. Desde entonces, el concepto ha evolucionado considerablemente sin que exista una norma universal. Sin embargo, de seis a 12 dimensiones básicas siguen siendo las más adoptadas en la práctica.



Una parte crucial de las estrategias de gestión de datos, las dimensiones de calidad de los datos proporcionan a las empresas un marco claro para lograr datos de alta calidad. Al garantizar que los datos cumplen las normas de precisión, integridad, coherencia y otras dimensiones, las organizaciones pueden reducir la ineficacia operativa, mejorar la satisfacción del cliente y mantener el cumplimiento de la normativa.

Los datos de alta calidad también respaldan iniciativas avanzadas como el modelado predictivo, la innovación en inteligencia artificial (IA) y los servicios personalizados, lo que en última instancia impulsa un mejor rendimiento y una ventaja competitiva.