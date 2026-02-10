¿Qué son los datos sucios?

Los datos sucios pueden adoptar muchas formas. Pueden incluir registros duplicados, valores ausentes o nulos, formatos incoherentes, información obsoleta, entradas no válidas, relaciones rotas entre registros o definiciones contradictorias entre sistemas.

Los problemas de calidad de los datos de este tipo pueden producirse en cualquier punto del ciclo de vida de los datos, desde la captura inicial hasta el análisis y la distribución posteriores. Abordarlos es esencial porque las entradas inexactas o inconsistentes pueden socavar la precisión de las decisiones, distorsionar los resultados del análisis de datos, degradar el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial (IA) y aumentar el riesgo al escalar errores en los sistemas y procesos.

Las organizaciones pueden recurrir a una amplia gama de herramientas y técnicas para limpiar los datos sucios, como la creación de perfiles, la validación, la deduplicación, la estandarización y la monitorización de los datos. Estos esfuerzos son aún más eficaces cuando están respaldados por un gobierno de datos sólido. El gobierno proporciona la estructura necesaria para definir la propiedad, establecer normas e incorporar controles que impidan que los problemas de calidad de los datos vuelvan a surgir y permitan mantener las mejoras.