¿Qué son los datos sucios?

Los datos sucios son información inexacta, inválida, incompleta o inconsistente, lo que la hace poco fiable para el uso empresarial.
Los datos sucios pueden adoptar muchas formas. Pueden incluir registros duplicados, valores ausentes o nulos, formatos incoherentes, información obsoleta, entradas no válidas, relaciones rotas entre registros o definiciones contradictorias entre sistemas.
Los problemas de calidad de los datos de este tipo pueden producirse en cualquier punto del ciclo de vida de los datos, desde la captura inicial hasta el análisis y la distribución posteriores. Abordarlos es esencial porque las entradas inexactas o inconsistentes pueden socavar la precisión de las decisiones, distorsionar los resultados del análisis de datos, degradar el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial (IA) y aumentar el riesgo al escalar errores en los sistemas y procesos.
Las organizaciones pueden recurrir a una amplia gama de herramientas y técnicas para limpiar los datos sucios, como la creación de perfiles, la validación, la deduplicación, la estandarización y la monitorización de los datos. Estos esfuerzos son aún más eficaces cuando están respaldados por un gobierno de datos sólido. El gobierno proporciona la estructura necesaria para definir la propiedad, establecer normas e incorporar controles que impidan que los problemas de calidad de los datos vuelvan a surgir y permitan mantener las mejoras.
Las organizaciones que no abordan el problema de los datos erróneos se exponen a sufrir importantes pérdidas económicas y operativas. Cuando los equipos se basan en datos inexactos, a menudo denominados indistintamente datos malos o sucios, es más probable que tomen decisiones empresariales que no se ajustan a la realidad y a las condiciones del mercado.
Estos riesgos son ampliamente reconocidos: un informe de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que el 43 % de los directores de operaciones consideran que la calidad de los datos es su principal prioridad en materia de datos1. Y más de una cuarta parte de las organizaciones estiman que las pérdidas anuales superan los cinco millones de dólares debido a la mala calidad de los datos, según Forrester2.
Los datos sucios también pueden llevar a:
Los datos sucios tienen un impacto agravante en los sistemas de IA, incluidos los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Estos sistemas (y sus algoritmos subyacentes) aprenden identificando patrones estadísticos en conjuntos de datos a escala. Por lo tanto, cualquier error o sesgo en los conjuntos de datos puede aprenderse durante el entrenamiento y reflejarse en outputs defectuosos y engañosos durante la inferencia. De hecho, Gartner predice que “hasta 2026, las organizaciones abandonarán el 60 % de los proyectos de IA que no estén respaldados por datos preparados para la IA”3.
Como resultado, la importancia de unos datos de alta calidad y bien gestionados se ha acentuado aún más con el auge de la adopción de la IA. Unas prácticas sólidas de calidad de los datos favorecen unos resultados de los modelos fiables, más precisos y dignos de confianza. Esta ventaja se traduce en un impacto comercial cuantificable. Una investigación del IBV muestra que las empresas con grandes volúmenes de datos en las que confían los stakeholders internos y externos obtienen casi el doble de la rentabilidad de la inversión con sus capacidades de IA4.
Los datos de baja calidad o datos sucios no surgen espontáneamente; son el resultado de factores organizativos, técnicos y humanos. Las causas raíz de los datos sucios pueden remontarse a menudo a las siguientes fuentes y prácticas:
La introducción manual de datos es inherentemente propensa a errores debido a la repetición, la presión de tiempo y la carga cognitiva, lo que puede resultar en datos incorrectos como errores tipográficos, caracteres transpuestos, mala lectura de materiales fuente y errores de copiar y pegar. Cuando estos errores humanos son sistemáticos, pueden multiplicarse rápidamente y requerir un amplio proceso de limpieza.
Los silos de datos pueden dar lugar a datos sucios al fragmentar la información entre departamentos. Cuando los equipos mantienen conjuntos de datos aislados sin estándares compartidos ni coordinación, pueden proliferar registros duplicados y desalineados.
Los datos sucios pueden prosperar en ausencia de una supervisión centralizada, una propiedad de los datos definida, estándares aplicables y otras características de un gobierno de datos sólido.
En estas condiciones, los departamentos capturan y gestionan los datos de forma incoherente, lo que da lugar a problemas que se acumulan con el tiempo, como formatos y convenciones de nomenclatura contradictorios, definiciones de datos incoherentes y entradas no validadas que socavan la fiabilidad de los datos.
La integración de datos entre sistemas diferentes y especializados puede introducir errores por desajustes en los esquemas, transformaciones defectuosas y transferencias incompletas. Estos riesgos han aumentado con las arquitecturas en la nube e híbridas, en las que los datos se mueven entre entornos con formatos y reglas de validación diferentes.
Los sistemas heredados a menudo se basan en modelos de datos obsoletos, validación limitada e interfaces frágiles que ya no se alinean con las necesidades empresariales actuales. A medida que evolucionan los requisitos, estos sistemas acumulan deuda técnica que obliga a soluciones manuales. También aumenta la probabilidad de errores en los datos estructurales, incluidos los valores atípicos no marcados que distorsionan los informes y los análisis posteriores.
Cuando se aceptan datos sin validación en tiempo real (como comprobar el rango, el cumplimiento del formato, los campos obligatorios o las restricciones de unicidad), los errores entran en los sistemas de forma silenciosa. Una vez consumidos, estos defectos se propagan hacia abajo, siendo más difíciles y costosos de detectar y corregir.
Los datos sucios pueden reflejar las prioridades de la organización más que las deficiencias técnicas. Cuando se premia la velocidad, el volumen o la entrega a corto plazo por encima de la precisión y la administración de los datos, las tasas de error suelen aumentar y la responsabilidad de mantener los datos limpios deja de estar clara.
Los sistemas machine learning pueden introducir o amplificar inadvertidamente datos sucios. Cuando los científicos de datos entrenan modelos con conjuntos de datos defectuosos, sesgados o incompletos, los resultados del modelo pueden reintegrarse posteriormente como entradas sin suficiente validación o supervisión.
La limpieza de datos sucios es una práctica fundamental de gestión de datos que combina proceso, técnica, herramientas y gobierno. La limpieza de datos implica comprender cómo se recopilan los datos de diferentes fuentes de datos y se gestionan a lo largo de su ciclo de vida; identificar y corregir errores como datos duplicados, datos incoherentes, datos incompletos; validar los resultados e integrar controles para mantener datos fiables.
Ocho de las medidas más comunes de limpieza de datos incluyen:
Una amplia variedad de herramientas y técnicas de limpieza de datos, algunas con capacidades superpuestas, están diseñadas para abordar diferentes desafíos de calidad de los datos, casos de uso y niveles de complejidad a lo largo del ciclo de vida de los datos:
Arreglar datos sucios en las organizaciones es más que abordar problemas aislados; también requiere corregir problemas de calidad de datos integrados en procesos, tecnologías y modelos de propiedad.
El gobierno de datos proporciona el marco que ayuda a garantizar que los datos sean fiables y utilizables en toda la empresa mediante la definición de políticas, funciones, procesos y herramientas para gestionar los datos a lo largo de su ciclo de vida. Al incorporar la responsabilidad y los controles en las etapas superiores, el gobierno ayuda a evitar que los problemas de calidad se repitan y apoya las mejoras sostenidas en la calidad de los datos.
En una encuesta del IBV, el 54 % de los ejecutivos informaron que implementar un gobierno de datos y una gestión de datos eficaces es una prioridad para sus organizaciones5.
Para entender por qué el gobierno de datos se ha convertido en un enfoque tan crítico, ayuda a aclarar qué hace el gobierno en la práctica. El gobierno define quién es el propietario de los datos, cómo deben gestionarse y qué reglas deben seguir para que se consideren datos fiables. Considere el gobierno como un sistema de “control del tráfico aéreo” para los datos: orquesta el acceso, los estándares de calidad y el cumplimiento para que los datos verificados fluyan a los usuarios y sistemas adecuados.
Un marco sólido de gobierno de datos suele incluir:
Un consejo de gobierno o comité directivo establece la estrategia de datos, las prioridades y la autoridad para tomar decisiones en toda la organización. Los propietarios de los datos son responsables de la calidad de los datos dentro de dominios empresariales específicos, mientras que los administradores de datos se encargan de la gestión diaria de la calidad de los datos y trabajan para estandarizar las definiciones de datos y las reglas empresariales.
Las directrices documentadas especifican cómo se deben formatear, nombrar, acceder y proteger los datos. Estas políticas también promueven la coherencia, reducen la ambigüedad y garantizan que los datos se manejen de forma conforme y segura.
Las auditorías continuas y los procesos de monitorización se utilizan para evaluar la calidad de los datos, el cumplimiento de las políticas y el cumplimiento de los estándares definidos a lo largo del tiempo. Estas actividades ayudan a identificar los problemas de forma temprana, a hacer un seguimiento de las mejoras y a ofrecer transparencia y responsabilidad en cuanto a la gestión y el uso de los datos.
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1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025.
2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention. Forrester. 31 de julio de 2024.
3 Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Gartner. 26 de febrero de 2025.
4 The CEO’s guide to generative AI. IBM Institute for Business Value. 18 de julio de 2023.
5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025.