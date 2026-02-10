Herramientas de análisis Inteligencia artificial

¿Qué son los datos sucios?

Publicado el 10 de febrero de 2026
Empresario serio mirando la pantalla de un ordenador portátil.
By Judith Aquino , Alexandra Jonker

Definición de datos sucios

Los datos sucios son información inexacta, inválida, incompleta o inconsistente, lo que la hace poco fiable para el uso empresarial.

Los datos sucios pueden adoptar muchas formas. Pueden incluir registros duplicados, valores ausentes o nulos, formatos incoherentes, información obsoleta, entradas no válidas, relaciones rotas entre registros o definiciones contradictorias entre sistemas.

Los problemas de calidad de los datos de este tipo pueden producirse en cualquier punto del ciclo de vida de los datos, desde la captura inicial hasta el análisis y la distribución posteriores. Abordarlos es esencial porque las entradas inexactas o inconsistentes pueden socavar la precisión de las decisiones, distorsionar los resultados del análisis de datos, degradar el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial (IA) y aumentar el riesgo al escalar errores en los sistemas y procesos.

Las organizaciones pueden recurrir a una amplia gama de herramientas y técnicas para limpiar los datos sucios, como la creación de perfiles, la validación, la deduplicación, la estandarización y la monitorización de los datos. Estos esfuerzos son aún más eficaces cuando están respaldados por un gobierno de datos sólido. El gobierno proporciona la estructura necesaria para definir la propiedad, establecer normas e incorporar controles que impidan que los problemas de calidad de los datos vuelvan a surgir y permitan mantener las mejoras.

El coste de los datos sucios

Las organizaciones que no abordan el problema de los datos erróneos se exponen a sufrir importantes pérdidas económicas y operativas. Cuando los equipos se basan en datos inexactos, a menudo denominados indistintamente datos malos o sucios, es más probable que tomen decisiones empresariales que no se ajustan a la realidad y a las condiciones del mercado. 

Estos riesgos son ampliamente reconocidos: un informe de 2025 del IBM Institute for Business Value (IBV) reveló que el 43 % de los directores de operaciones consideran que la calidad de los datos es su principal prioridad en materia de datos1. Y más de una cuarta parte de las organizaciones estiman que las pérdidas anuales superan los cinco millones de dólares debido a la mala calidad de los datos, según Forrester2.

Los datos sucios también pueden llevar a:

  • Decisiones y planificación deficientes debido a datos obsoletos y registros duplicados

  • Campañas de marketing ineficaces, decisiones de ventas y resultados de la experiencia del cliente impulsados por datos incompletos de los clientes

  • Multas por incumplimiento y fallos de auditoría causados por datos inexactos, información faltante y otras imprecisiones

  • Limpieza y reconciliación de datos, que llevan mucho tiempo, para corregir errores como erratas y datos que faltan

  • Mayor dependencia de TI para el acceso a datos básicos y correcciones

  • Menor confianza en el análisis de datos, lo que retrasa la toma de decisiones

  • Innovación más lenta y menor ROI de las inversiones en análisis e IA

  • Pérdida de ventaja competitiva debido a una mala ejecución basada en datos

El impacto de los datos sucios en la IA

Los datos sucios tienen un impacto agravante en los sistemas de IA, incluidos los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM). Estos sistemas (y sus algoritmos subyacentes) aprenden identificando patrones estadísticos en conjuntos de datos a escala. Por lo tanto, cualquier error o sesgo en los conjuntos de datos puede aprenderse durante el entrenamiento y reflejarse en outputs defectuosos y engañosos durante la inferencia. De hecho, Gartner predice que “hasta 2026, las organizaciones abandonarán el 60 % de los proyectos de IA que no estén respaldados por datos preparados para la IA3.
 
Como resultado, la importancia de unos datos de alta calidad y bien gestionados se ha acentuado aún más con el auge de la adopción de la IA. Unas prácticas sólidas de calidad de los datos favorecen unos resultados de los modelos fiables, más precisos y dignos de confianza. Esta ventaja se traduce en un impacto comercial cuantificable. Una investigación del IBV muestra que las empresas con grandes volúmenes de datos en las que confían los stakeholders internos y externos obtienen casi el doble de la rentabilidad de la inversión con sus capacidades de IA4.

Causas raíz de los datos sucios

Los datos de baja calidad o datos sucios no surgen espontáneamente; son el resultado de factores organizativos, técnicos y humanos. Las causas raíz de los datos sucios pueden remontarse a menudo a las siguientes fuentes y prácticas:

  • Error humano
  • Silos de datos
  • Gobierno de datos débil
  • Integración de datos defectuosa
  • Deuda técnica
  • Falta de validación y controles de calidad
  • Prioridades desalineadas
  • Bucles de feedback de machine learning
Error humano

La introducción manual de datos es inherentemente propensa a errores debido a la repetición, la presión de tiempo y la carga cognitiva, lo que puede resultar en datos incorrectos como errores tipográficos, caracteres transpuestos, mala lectura de materiales fuente y errores de copiar y pegar. Cuando estos errores humanos son sistemáticos, pueden multiplicarse rápidamente y requerir un amplio proceso de limpieza.
Silos de datos

Los silos de datos pueden dar lugar a datos sucios al fragmentar la información entre departamentos. Cuando los equipos mantienen conjuntos de datos aislados sin estándares compartidos ni coordinación, pueden proliferar registros duplicados y desalineados.
Gobierno de datos débil

Los datos sucios pueden prosperar en ausencia de una supervisión centralizada, una propiedad de los datos definida, estándares aplicables y otras características de un gobierno de datos sólido.

En estas condiciones, los departamentos capturan y gestionan los datos de forma incoherente, lo que da lugar a problemas que se acumulan con el tiempo, como formatos y convenciones de nomenclatura contradictorios, definiciones de datos incoherentes y entradas no validadas que socavan la fiabilidad de los datos.
Integración de datos defectuosa

La integración de datos entre sistemas diferentes y especializados puede introducir errores por desajustes en los esquemas, transformaciones defectuosas y transferencias incompletas. Estos riesgos han aumentado con las arquitecturas en la nube e híbridas, en las que los datos se mueven entre entornos con formatos y reglas de validación diferentes.
Deuda técnica

Los sistemas heredados a menudo se basan en modelos de datos obsoletos, validación limitada e interfaces frágiles que ya no se alinean con las necesidades empresariales actuales. A medida que evolucionan los requisitos, estos sistemas acumulan deuda técnica que obliga a soluciones manuales. También aumenta la probabilidad de errores en los datos estructurales, incluidos los valores atípicos no marcados que distorsionan los informes y los análisis posteriores.
Falta de validación y controles de calidad

Cuando se aceptan datos sin validación en tiempo real (como comprobar el rango, el cumplimiento del formato, los campos obligatorios o las restricciones de unicidad), los errores entran en los sistemas de forma silenciosa. Una vez consumidos, estos defectos se propagan hacia abajo, siendo más difíciles y costosos de detectar y corregir.
Prioridades desalineadas

Los datos sucios pueden reflejar las prioridades de la organización más que las deficiencias técnicas. Cuando se premia la velocidad, el volumen o la entrega a corto plazo por encima de la precisión y la administración de los datos, las tasas de error suelen aumentar y la responsabilidad de mantener los datos limpios deja de estar clara. 
Bucles de feedback de machine learning

Los sistemas machine learning pueden introducir o amplificar inadvertidamente datos sucios. Cuando los científicos de datos entrenan modelos con conjuntos de datos defectuosos, sesgados o incompletos, los resultados del modelo pueden reintegrarse posteriormente como entradas sin suficiente validación o supervisión.

Cómo limpiar datos sucios

La limpieza de datos sucios es una práctica fundamental de gestión de datos que combina proceso, técnica, herramientas y gobierno. La limpieza de datos implica comprender cómo se recopilan los datos de diferentes fuentes de datos y se gestionan a lo largo de su ciclo de vida; identificar y corregir errores como datos duplicados, datos incoherentes, datos incompletos; validar los resultados e integrar controles para mantener datos fiables. Ocho de las medidas más comunes de limpieza de datos incluyen:

  1. Captar el contexto y el uso de los datos
    Comprender el contexto empresarial de los datos, su ciclo de vida y cómo se obtienen, integran y utilizan para el análisis o la toma de decisiones.

  2. Definir los requisitos y las relaciones de los datos
    Aclarar los campos necesarios, la relevancia de cada elemento y las relaciones previstas dentro de las tablas y entre ellas para garantizar que los datos apoyan el propósito analítico u operativo previsto.

  3. Revisión de muestras
    Examinar muestras de datos representativas para identificar problemas de calidad obvios, como registros irrelevantes, formatos inconsistentes y errores estructurales introducidos durante la recopilación o integración de datos.

  4. Establecer puntos de referencia de calidad de los datos
    Perfilar los datos (analizar el recuento de filas, las distribuciones, los valores faltantes, los duplicados y las incoherencias) para establecer bases de referencia de calidad y evaluar su aptitud general para su uso.

  5. Identificar las normas y restricciones de calidad de los datos
    Documentar las reglas de calidad de los datos para los campos y las relaciones, incluidos los formatos, rangos, valores permitidos, claves y reglas que garanticen que los registros relacionados permanecen adecuadamente vinculados.

  6. Analizar las causas raíz
    Evaluar excepciones y fallos para determinar causas raíz, como errores de entrada de datos, limitaciones del sistema, fallos de integración o definiciones empresariales ambiguas.

  7. Implementar corrección y controles preventivos
    Abordar los problemas identificados e implementar controles de procesos o sistemas alineados con la gobernanza. Por ejemplo, la validación en la entrada, las definiciones estandarizadas y las comprobaciones automatizadas, para reducir la recurrencia y mejorar la gestión de datos a largo plazo.

  8. Seguir y regular las métricas de calidad de los datos
    Establecer y monitorizar las métricas de calidad de los datos (incluidas la integridad, la precisión, la coherencia, la puntualidad y la validez) para hacer un seguimiento de las mejoras y apoyar el cumplimiento.

Herramientas y técnicas de limpieza de datos

Una amplia variedad de herramientas y técnicas de limpieza de datos, algunas con capacidades superpuestas, están diseñadas para abordar diferentes desafíos de calidad de los datos, casos de uso y niveles de complejidad a lo largo del ciclo de vida de los datos:

Plataformas de limpieza e integración de extremo a extremo

  • Plataformas unificadas de integración de datos
    Estas plataformas se construyen para mover, transformar y unificar datos en diferentes formatos a través de los sistemas. Normalmente ofrecen capacidades de limpieza de extremo a extremo, incluyendo perfilado de datos, validación, deduplicación, transformación y limpieza basada en reglas, a menudo con interfaces low o no-code .

  • Plataformas de igualación y calidad todo en uno
    En comparación con las plataformas unificadas de integración de datos, estas plataformas se centran más en mejorar la confianza y la coherencia de los datos con capacidades más amplias de comparación de datos, resolución de entidades, estandarización y administración.

  • Plataformas de datos centradas en el cliente
    Estas plataformas suelen ofrecer características de calidad de los datos, deduplicación y resolución de identidades que ayudan a gestionar y conciliar los registros de los clientes en todos los sistemas.

Soluciones especializadas en limpieza de datos

  • Herramientas de calidad orientadas al usuario empresarial
    Estas herramientas están diseñadas para equipos no técnicos, con soporte para cotejo probabilístico, deduplicación, validación de contactos y dirección y normalización basada en reglas.

  • Servicios de validación específicos del dominio
    Estas soluciones pueden incluir validación de direcciones y validación de correo postal, verificación de correo electrónico y validación de números de teléfono, a menudo entregadas como servicios o interfaces de programación de aplicaciones (API).

Capacidades orientadas al análisis y la ingeniería

  • Herramientas de observación y monitorización de la calidad de los datos
    Estas herramientas están diseñadas para monitorizar continuamente los pipelines de datos en busca de cambios de esquema, anomalías e incumplimientos de las expectativas de calidad a fin de detectar los problemas de forma temprana.

  • Característica de preparación de datos y pruebas
    Muchos marcos de inteligencia empresarial (BI), extracción, transformación, carga (ETL) y transformación incluyen perfiles, reglas de validación y pruebas que implementan los principales controles de calidad de los datos como parte de los flujos de trabajo rutinarios.

Por qué el gobierno de datos es importante para la calidad de los datos a largo plazo

Arreglar datos sucios en las organizaciones es más que abordar problemas aislados; también requiere corregir problemas de calidad de datos integrados en procesos, tecnologías y modelos de propiedad.

El gobierno de datos proporciona el marco que ayuda a garantizar que los datos sean fiables y utilizables en toda la empresa mediante la definición de políticas, funciones, procesos y herramientas para gestionar los datos a lo largo de su ciclo de vida. Al incorporar la responsabilidad y los controles en las etapas superiores, el gobierno ayuda a evitar que los problemas de calidad se repitan y apoya las mejoras sostenidas en la calidad de los datos.

En una encuesta del IBV, el 54 % de los ejecutivos informaron que implementar un gobierno de datos y una gestión de datos eficaces es una prioridad para sus organizaciones5.

Para entender por qué el gobierno de datos se ha convertido en un enfoque tan crítico, ayuda a aclarar qué hace el gobierno en la práctica. El gobierno define quién es el propietario de los datos, cómo deben gestionarse y qué reglas deben seguir para que se consideren datos fiables. Considere el gobierno como un sistema de “control del tráfico aéreo” para los datos: orquesta el acceso, los estándares de calidad y el cumplimiento para que los datos verificados fluyan a los usuarios y sistemas adecuados.

Un marco sólido de gobierno de datos suele incluir:

  • Roles y responsabilidades definidos
  • Políticas y normas claras
  • Procedimientos de auditoría y monitorización

Funciones y responsabilidades definidas

Un consejo de gobierno o comité directivo establece la estrategia de datos, las prioridades y la autoridad para tomar decisiones en toda la organización. Los propietarios de los datos son responsables de la calidad de los datos dentro de dominios empresariales específicos, mientras que los administradores de datos se encargan de la gestión diaria de la calidad de los datos y trabajan para estandarizar las definiciones de datos y las reglas empresariales.

Políticas y estándares claros

Las directrices documentadas especifican cómo se deben formatear, nombrar, acceder y proteger los datos. Estas políticas también promueven la coherencia, reducen la ambigüedad y garantizan que los datos se manejen de forma conforme y segura.

Procedimientos de auditoría y monitorización

Las auditorías continuas y los procesos de monitorización se utilizan para evaluar la calidad de los datos, el cumplimiento de las políticas y el cumplimiento de los estándares definidos a lo largo del tiempo. Estas actividades ayudan a identificar los problemas de forma temprana, a hacer un seguimiento de las mejoras y a ofrecer transparencia y responsabilidad en cuanto a la gestión y el uso de los datos.

Autores

Judith Aquino

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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Notas a pie de página

1 2025 CDO Study: The AI multiplier effect. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025.

2 Millions lost in 2023 due to poor data quality, potential for billions to be lost with AI without intervention. Forrester. 31 de julio de 2024.

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Gartner. 26 de febrero de 2025.

4 The CEO’s guide to generative AI. IBM Institute for Business Value. 18 de julio de 2023.

5 Unpublished finding from 2025 CDO Study: The AI multiplier effect. IBM Institute for Business Value. 12 de noviembre de 2025.