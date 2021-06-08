¿Qué es una plataforma de integración? ¿Necesito una?

Piense en una plataforma de integración como un menú. Pero no cualquier menú; más bien, su menú de Netflix, un centro que tiene el contenido que desea consumir. Claro, puede encontrar gran parte de su programación preferida, si no toda, haciendo sus propias búsquedas en Internet. Y la experiencia visual no sería diferente. Pero el proceso de encontrar ese contenido requiere tiempo y mucha paciencia. El menú ofrece eficiencia, comodidad y organización.
En un sentido empresarial, una plataforma de integración proporciona un valor similar. Está diseñada para satisfacer las necesidades únicas de sus usuarios y reúne varios tipos de integraciones en un solo lugar. Los equipos de TI obtienen libertad y flexibilidad para adoptar recursos que les permitan ofrecer valor empresarial de manera que cumplan (y esperemos que superen) las expectativas de los clientes.
Ese es el poder de una plataforma de integración: permitir que el todo sea mayor que la suma de sus partes.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Una plataforma de integración es un conjunto cohesivo de productos de software de integración (middleware) que permiten a los usuarios hacer lo siguiente:
En otras palabras, una plataforma de integración proporciona a las organizaciones las herramientas de integración que necesitan para conectar sus sistemas, aplicaciones y datos en todo su entorno.
Para obtener más información sobre las plataformas de integración híbrida, consulte "¿Qué es una plataforma de integración híbrida (HIP)?"
Hoy en día, todas las industrias hablan de plataformas de integración — y con razón. Los mercados altamente competitivos exigen soluciones más rápidas y rentables que aceleren el intercambio de información, mejoren la productividad y agilicen las operaciones.
Sin embargo, la demanda de nuevas integraciones supera con creces la capacidad de las organizaciones para crear esas integraciones. Según Gartner, "el 70 % de los proyectos de transformación digital fracasan debido a la falta de calidad de la integración". [1]
Conectar aplicaciones nativas de la nube y on-premise y sistemas en una arquitectura de hardware y software muy cohesivo puede ayudar de varias maneras, incluidas las siguientes:
Los equipos de integración actuales necesitan acceder a una mezcla de componentes que les permita equilibrar los estilos de integración tradicional y moderno. Al evaluar plataformas de integración, estos son los componentes más importantes a considerar:
Tradicionalmente, las plataformas de integración se construían conectando las capacidades clave de toda una organización. Esto incluía normalmente software API Management, capacidades de mensajería y soluciones Enterprise Service Bus (ESB) de diversos proveedores.
Sin embargo, este enfoque puede ser costoso y complejo de iniciar internamente, y es posible que no tenga en cuenta todos sus requisitos. Las características o capacidades pueden duplicarse en soluciones de múltiples proveedores, mientras que otras capacidades pueden quedar completamente fuera de la ecuación.
Las plataformas de Integración completas combinan todas las capacidades que necesita en una plataforma unificada y contenerizada. También pueden facilitar la conexión entre múltiples estilos de integración.
iPaaS, o plataforma de integración como servicio, es un conjunto de ofertas basadas en la nube que están diseñadas para conectar aplicaciones. Al igual que una plataforma de integración tradicional, puede ayudar a las organizaciones a ejecutar y gestionar la integración de sus sistemas. iPaaS suele utilizar diversas combinaciones de soluciones on-premise y basadas en la nube que permiten a una empresa mover de sus estructuras SOA y ESB a una arquitectura de microservicios.
Para obtener más información sobre la plataforma como servicio (PaaS), lea"¿Qué es PaaS?"
Si su empresa está considerando una plataforma de integración, recomendamos IBM Cloud Pak for Integration. Con ella, obtendrá todas las capacidades que necesitará para mejorar la velocidad y la calidad de la aplicación: API management, integración de aplicaciones, transmisión de eventos y mucho más.
Sin embargo, sabemos que la integración no tiene un enfoque único para todos. Por ello, podrá utilizar varios estilos de integración dentro de IBM Cloud Pak for Integration, y todos ellos estarán configurados para trabajar juntos. Obtendrá conectores inteligentes prediseñados y se beneficiará de capacidades de automatización como Integración de datos con IA, procesamiento del lenguaje natural (NLP) y herramientas low-code.
Para obtener más información sobre las soluciones que IBM ofrece para satisfacer sus necesidades de Integración, le animamos a visitar nuestra página de soluciones de integración en la nube.
O, si desea realizar un cambio completo en su estrategia de integración, realice nuestra evaluación de madurez de integración para obtener recomendaciones para sus próximos pasos.
[1] Forbes-McKinsey Gartner Top 10 Trends in PaaS and Platform Innovation, 2020
Vea lo que puede hacer una iPaaS reinventada para la era de la IA. Con una solución híbrida unificada para todos los escenarios de integración y una IA agéntica que impulsa la productividad, IBM lidera el camino en materia de integración.
El panorama de iPaaS está cambiando. Conozca las últimas tendencias del mercado en The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Descubra cómo TCS diseña una solución de integración preparada para el futuro con IBM webMethods para modernizar la integración B2B y acelerar la incorporación de socios.
Las integraciones empresariales están dispersas en múltiples nubes y sistemas on-premises, lo que crea lagunas de visibilidad y complejidad operativa. Esta demostración en directo revela cómo los planos de control híbridos eliminan los silos de integración, aceleran los tiempos de implementación y proporcionan una supervisión unificada en todo su ecosistema de integración.
Vea cómo implementar IBM webMethods puede ofrecer un ROI medible para su negocio, según el estudio TEI de Forrester.
Obtenga conocimiento de los expertos de IBM® X-Force sobre las tendencias de ataque emergentes y aprenda a reforzar la ciberresiliencia en todo el ciclo de vida de la seguridad.
La automatización con IA amplía la agilidad a través de API, aplicaciones, eventos, archivos y B2B/EDI.
Desbloquee el potencial de negocio con las soluciones de integración de IBM, que conectan aplicaciones y sistemas para acceder a datos críticos de forma rápida y segura.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de IBM Cloud. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.