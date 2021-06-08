¿Qué es una plataforma de integración? ¿Necesito una?

Piense en una plataforma de integración como un menú. Pero no cualquier menú; más bien, su menú de Netflix, un centro que tiene el contenido que desea consumir. Claro, puede encontrar gran parte de su programación preferida, si no toda, haciendo sus propias búsquedas en Internet. Y la experiencia visual no sería diferente. Pero el proceso de encontrar ese contenido requiere tiempo y mucha paciencia. El menú ofrece eficiencia, comodidad y organización.

En un sentido empresarial, una plataforma de integración proporciona un valor similar. Está diseñada para satisfacer las necesidades únicas de sus usuarios y reúne varios tipos de integraciones en un solo lugar. Los equipos de TI obtienen libertad y flexibilidad para adoptar recursos que les permitan ofrecer valor empresarial de manera que cumplan (y esperemos que superen) las expectativas de los clientes.

Ese es el poder de una plataforma de integración: permitir que el todo sea mayor que la suma de sus partes.