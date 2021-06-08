Etiquetas
¿Qué es una plataforma de integración? ¿Necesito una?

Un análisis más detallado de la plataforma de integración, el valor que aporta y cómo se diferencia de iPaaS.

Piense en una plataforma de integración como un menú. Pero no cualquier menú; más bien, su menú de Netflix, un centro que tiene el contenido que desea consumir. Claro, puede encontrar gran parte de su programación preferida, si no toda, haciendo sus propias búsquedas en Internet. Y la experiencia visual no sería diferente. Pero el proceso de encontrar ese contenido requiere tiempo y mucha paciencia. El menú ofrece eficiencia, comodidad y organización.

En un sentido empresarial, una plataforma de integración proporciona un valor similar. Está diseñada para satisfacer las necesidades únicas de sus usuarios y reúne varios tipos de integraciones en un solo lugar. Los equipos de TI obtienen libertad y flexibilidad para adoptar recursos que les permitan ofrecer valor empresarial de manera que cumplan (y esperemos que superen) las expectativas de los clientes.

Ese es el poder de una plataforma de integración: permitir que el todo sea mayor que la suma de sus partes.

 

¿Qué es una plataforma de integración?

Una plataforma de integración es un conjunto cohesivo de productos de software de integración (middleware) que permiten a los usuarios hacer lo siguiente:

  • Desarrollar, asegurar y gobernar flujos de Integración que conecten diversas aplicaciones, sistemas, servicios y almacén de datos.
  • Permite la creación rápida de API y la gestión del ciclo de vida para garantizar que se cumplan una serie de requisitos de integración híbrida.

En otras palabras, una plataforma de integración proporciona a las organizaciones las herramientas de integración que necesitan para conectar sus sistemas, aplicaciones y datos en todo su entorno.

Para obtener más información sobre las plataformas de integración híbrida, consulte "¿Qué es una plataforma de integración híbrida (HIP)?"

Por qué son importantes las plataformas de integración

Hoy en día, todas las industrias hablan de plataformas de integración — y con razón. Los mercados altamente competitivos exigen soluciones más rápidas y rentables que aceleren el intercambio de información, mejoren la productividad y agilicen las operaciones.

Sin embargo, la demanda de nuevas integraciones supera con creces la capacidad de las organizaciones para crear esas integraciones. Según Gartner, "el 70 % de los proyectos de transformación digital fracasan debido a la falta de calidad de la integración". [1]

Conectar aplicaciones nativas de la nube y on-premise y sistemas en una arquitectura de hardware y software muy cohesivo puede ayudar de varias maneras, incluidas las siguientes:

  • Optimice las operaciones empresariales
  • Mejore la eficacia de la gestión de datos
  • Reduzca costes
  • Mejore las interacciones con los clientes

Componentes de una plataforma de integración

Los equipos de integración actuales necesitan acceder a una mezcla de componentes que les permita equilibrar los estilos de integración tradicional y moderno. Al evaluar plataformas de integración, estos son los componentes más importantes a considerar:

  • Integración de API: las API se encuentran entre los estilos más comunes de integración moderna. Las empresas deben poder crear, proteger, gestionar y compartir API entre entornos de forma rápida y sencilla.
  • Integración de datos y aplicación: los datos aislados son uno de los problemas más críticos a los que se enfrenta la organización cuando intenta transformarse digitalmente. La capacidad de copiar y sincronizar datos entre aplicaciones ayudará a abordar una variedad de problemas, incluidos los formatos de datos y los estándares. Además, el uso de la automatización en datos y la integración de aplicaciones puede agilizar aún más el proceso.
  • Mensajería y arquitectura basada en eventos: Sincronizar y estandarizar los datos es crucial, pero si las empresas quieren ser capaces de crear experiencias del cliente más atractivas o reaccionar a las cosas en tiempo real, necesitan utilizar colas de mensajes y arquitectura basada en eventos para intercambiar de forma segura esos datos en todo su ecosistema desde cualquier aplicación en la nube o en las instalaciones.
  • Transferencia de datos a alta velocidad: el volumen de datos que se intercambian en un entorno moderno puede ser asombroso. De hecho, para 2025, IDC predice que la creación de datos en todo el mundo alcanzará los 163 zettabytes por año. Eso es diez veces más datos que los que el mundo produjo en 2017. Ser capaz de enviar, compartir, transmitir y sincronizar archivos de gran tamaño de forma fiable y a gran velocidad es crítico para proporcionar los tipos de respuestas en tiempo real a los datos que buscan las organizaciones modernas.

Qué ofrece una solución de integración completa

Tradicionalmente, las plataformas de integración se construían conectando las capacidades clave de toda una organización. Esto incluía normalmente software API Management, capacidades de mensajería y soluciones Enterprise Service Bus (ESB) de diversos proveedores.

Sin embargo, este enfoque puede ser costoso y complejo de iniciar internamente, y es posible que no tenga en cuenta todos sus requisitos. Las características o capacidades pueden duplicarse en soluciones de múltiples proveedores, mientras que otras capacidades pueden quedar completamente fuera de la ecuación.

Las plataformas de Integración completas combinan todas las capacidades que necesita en una plataforma unificada y contenerizada. También pueden facilitar la conexión entre múltiples estilos de integración.

Otra opción: plataforma de integración vs. iPaaS

iPaaS, o plataforma de integración como servicio, es un conjunto de ofertas basadas en la nube que están diseñadas para conectar aplicaciones. Al igual que una plataforma de integración tradicional, puede ayudar a las organizaciones a ejecutar y gestionar la integración de sus sistemas. iPaaS suele utilizar diversas combinaciones de soluciones on-premise y basadas en la nube que permiten a una empresa mover de sus estructuras SOA y ESB a una arquitectura de microservicios.

Para obtener más información sobre la plataforma como servicio (PaaS), lea"¿Qué es PaaS?"

Plataforma de integración de IBM

Si su empresa está considerando una plataforma de integración, recomendamos IBM Cloud Pak for Integration. Con ella, obtendrá todas las capacidades que necesitará para mejorar la velocidad y la calidad de la aplicación: API management, integración de aplicaciones, transmisión de eventos y mucho más.

Sin embargo, sabemos que la integración no tiene un enfoque único para todos. Por ello, podrá utilizar varios estilos de integración dentro de IBM Cloud Pak for Integration, y todos ellos estarán configurados para trabajar juntos. Obtendrá conectores inteligentes prediseñados y se beneficiará de capacidades de automatización como Integración de datos con IA, procesamiento del lenguaje natural (NLP) y herramientas low-code.

Para obtener más información sobre las soluciones que IBM ofrece para satisfacer sus necesidades de Integración, le animamos a visitar nuestra página de soluciones de integración en la nube.

O, si desea realizar un cambio completo en su estrategia de integración, realice nuestra evaluación de madurez de integración para obtener recomendaciones para sus próximos pasos.

