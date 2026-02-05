¿Qué es la integración de datos en la nube?

La integración de datos en la nube se refiere a las prácticas y tecnologías utilizadas para combinar y armonizar datos entre sistemas donde al menos una fuente o plataforma de datos está basada en la nube.
El objetivo de la integración de datos en la nube es mejorar el acceso y la entrega de los datos en la nube en toda la organización y, al mismo tiempo, garantizar que los datos permanezcan seguros, gobernados y con buen rendimiento como parte de una estrategia más amplia de gestión de datos empresariales. Estas capacidades fundamentales son especialmente críticas a medida que las organizaciones buscan adoptar IA, mejorar la experiencia del cliente y escalar el análisis en tiempo real en medio del volumen, la velocidad y la variedad crecientes de datos.
Bajo el paraguas de la integración de datos en la nube hay dos subtipos: la integración de datos en la nube híbrida y la integración de datos multinube.
Hoy en día, la mayoría de las empresas operan en entornos multinube híbridos que abarcan servicios de nube pública y privada de múltiples proveedores. En este modelo, la integración de datos en la nube proporciona la base para mantener los datos accesibles, fiables y utilizables dondequiera que residan.
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Almacenar los datos de la empresa en la nube ofrece claras ventajas, sobre todo la erradicación de los límites de almacenamiento en disco duro y la capacidad de almacenar fácilmente cantidades masivas de big data. Otros beneficios comunes incluyen la rentabilidad, la escalabilidad y la mejora de la continuidad del negocio.
Debido a estas ventajas, las organizaciones han trasladado los datos a la nube a un ritmo acelerado (manteniendo los datos on premises para cumplir con los requisitos de rendimiento o normativos). Algunas previsiones proyectan que el gasto en almacenamiento en la nube empresarial alcanzará los 128 000 millones de dólares para 20281. Otros estiman que la cantidad de datos almacenados en todo el mundo se duplicará entre 2024 y 20292.
Ahora, los datos de la nube empresarial, uno de los activos críticos de una organización, se distribuyen cada vez más en entornos híbridos y multinube en una amplia gama de formatos estructurados y no estructurados.
Esta disparidad de datos ha dado lugar a entornos de datos fragmentados, con la información aislada en distintos equipos, plataformas y entornos, lo que dificulta su uso por parte de los equipos. Al mismo tiempo, el volumen de datos generados por aplicaciones, dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y datos de transacciones sigue creciendo tanto en la nube como on-premises.
La integración de datos en la nube puede ayudar significativamente a abordar esta complejidad. Combina y armoniza los datos en la nube y on-prem. Esta visión unificada hace que los datos de la nube sean accesibles y utilizables para el análisis y la toma de decisiones. En una era de rápida innovación y datos cada vez más fragmentados, esta capacidad es esencial.
La fragmentación puede sofocar la innovación y dar lugar a decisiones lentas, incoherentes o inexactas, lo que limita la capacidad de una organización para innovar, adaptarse y lograr la eficiencia operativa. De hecho, según datos del IBM Institute for Business Value, el 68 % de los CEO encuestados afirman que la arquitectura de datos integrada en toda la empresa es crítica para permitir la colaboración interfuncional e impulsar la innovación3.
Las iniciativas de inteligencia artificial (IA), en particular, dependen de datos unificados, fiables y coherentes. Sin una estrategia sólida de integración de datos, las organizaciones podrían tener dificultades para operacionalizar la IA a escala.
La integración de datos en la nube sigue los pasos típicos de una integración de datos, pero puede diferir en el orden operativo y en las especificaciones técnicas, específicamente en la forma en que se diseñan los pipelines para orquestar el movimiento y el procesamiento de los datos en entornos híbridos y de nube distribuidos.
Al igual que la integración de datos tradicional, la integración de datos en la nube ofrece una amplia gama de beneficios, entre ellos:
La integración de datos en la nube reúne los datos de todos los entornos en los que se encuentran. Esta unificación da a los usuarios de datos acceso al ecosistema de datos en constante crecimiento de la organización, rompiendo eficazmente los silos de datos.
Proporciona datos cuando y donde los necesitan, ya sea en la nube, on premises, por lotes o en tiempo real. Esta democratización suele estar facilitada por metadatos ricos y catálogos de datos.
Una vez que los problemas de calidad de los datos llegan a los sistemas o paneles de control posteriores, el daño ya está hecho. Mediante los procesos de transformación de datos y limpieza, la integración de datos en la nube ayuda a garantizar que los datos en la nube son de alta calidad y se adaptan a su propósito, sin errores, incoherencias ni redundancias antes de que se utilicen para la toma de decisiones empresariales, la automatización o la IA.
La integración de datos en la nube a menudo aprovecha el almacenamiento de objetos (como los data lakes o las capas de almacenamiento de los modernos almacenes de datos en la nube) junto con los servicios de computación elásticos y sin servidor. Este enfoque desacopla el almacenamiento de datos de la computación para ofrecer un procesamiento escalable y resiliente. Las arquitecturas distribuidas, en las que los datos en la nube se procesan donde se almacenan, proporcionan resiliencia en caso de fallos del servidor o centro de datos.
Los datos unificados e integrados permiten un acceso más rápido y sencillo a los datos en la nube. Esta conectividad es crítica cuando se trata de toma de decisiones basada en datos para sectores de ritmo acelerado como los servicios financieros, la sanidad y el comercio minorista. También es clave para potenciar el entrenamiento de modelos de IA, los flujos de trabajo de ciencia de datos y mejorar la comprensión contextual y las capacidades de la IA.
Las organizaciones que implementan la integración de datos en la nube pueden enfrentarse a una serie de retos técnicos y operativos que abarcan el gobierno, el rendimiento, el procesamiento en tiempo real y los modelos de implementación.
Integrar datos entre sistemas aumenta el número de posibles vectores de ataque, y con ello el riesgo de acceso no autorizado y exposición de información sensible. Además de las preocupaciones por la seguridad de los datos, la transferencia de datos de los clientes entre regiones, jurisdicciones o entornos en la nube puede estar sujeta a distintos requisitos legales y de residencia de los datos. Las organizaciones deben asegurarse de que los flujos de datos cumplan con las normativas aplicables como RGPD, HIPAA y PCI DSS.
El cifrado de datos (para datos en tránsito y en reposo), la autenticación sólida, los permisos y la autorización en cada punto de integración pueden ayudar a mitigar estos riesgos. Un marco sólido de gobierno de datos también puede ayudar a reforzar la seguridad. Las plataformas de integración de datos con características de seguridad integradas y certificaciones de cumplimiento pueden ayudar a reducir la sobrecarga operativa, mientras que las plataformas gestionadas por el cliente o alojadas localmente ofrecen un mayor control sobre los protocolos de seguridad, la aplicación del cumplimiento y la gestión de infraestructuras.
Equilibrar el rendimiento, el coste y los datos complejos es un reto fundamental de la integración de datos en la nube. A menos que las herramientas de integración de datos estén diseñadas para escalar, les puede costar manejar grandes volúmenes de datos. Los pipelines de ingesta sobrecargados pueden ralentizar el procesamiento de datos, provocar retrasos en los procesos empresariales, generar resultados incoherentes y aumentar los costes.
Las organizaciones pueden dar prioridad a soluciones que admitan conectores de alto rendimiento, procesamiento paralelo y partición para dividir grandes conjuntos de datos. Las características integradas de monitorización y observabilidad pueden proporcionar visibilidad de extremo a extremo sobre los flujos de datos y la utilización de los recursos de almacenamiento para evitar cuellos de botella, asegurando un alto rendimiento independientemente de las fluctuaciones del volumen de datos. Elegir el enfoque de integración adecuado también es crítico. Por ejemplo, los pipelines ELT transforman los datos después de la carga, aprovechando la potencia de cálculo elástica de las plataformas en la nube o los almacenes de datos para procesar los datos a escala.
Integración de datos en tiempo real o casi en tiempo real es cada vez más crítico para las empresas. La toma de decisiones inmediata, las cargas de trabajo de IA y otras operaciones sensibles al tiempo requieren flujos continuos de datos frescos. Sin embargo, la integración de datos en tiempo real es un reto técnico, especialmente en volúmenes de datos elevados en los que se requiere un procesamiento de baja latencia. Las arquitecturas de nube distribuida pueden añadir latencia adicional y preocupaciones sobre la fiabilidad de la red.
Las soluciones de integración de datos en la nube que admiten arquitecturas impulsadas por eventos (EDA) permiten que los sistemas se comuniquen e intercambien datos en tiempo real. El aumento de la adopción de AED en los entornos nativos de la nube marca un cambio importante desde las arquitecturas tradicionales orientadas a lotes hacia arquitecturas más dinámicas y receptivas que procesan los eventos (registros de datos) a medida que se producen.
La captura de datos de cambio (CDC) es otro método de integración en tiempo real compatible con muchas soluciones. Captura y entrega los cambios de datos a medida que se producen a diferentes sistemas de destino, lo que permite la sincronización de datos casi en tiempo real.
Muchas empresas han regulado cargas de trabajo en las instalaciones (por ejemplo, conjuntos de datos almacenados en Oracle Database, IBM® Db2 o SQL Server) que existen fuera de la nube. En estos escenarios, una implementación de integración de datos totalmente basada en la nube no resulta práctica, ya que pueden surgir problemas de interoperabilidad entre los sistemas on-premises y las plataformas en la nube.
Una implementación híbrida ayuda a abordar estos desafíos procesando los datos donde ya residen y ejecutando los pipelines en el mismo entorno (ya sea en la nube u on premises). Estas funcionalidades ayudan a reducir la complejidad de la integración de sistemas heredados y nativos de la nube. También pueden resultar rentables, ya que ayudan a reducir la expansión de herramientas.
Las implementaciones híbridas de integración de datos utilizan la ejecución remota del motor, un modelo de desarrollo de pipelines nativo en la nube que desacopla el tiempo de diseño y el tiempo de ejecución. Los pipelines se diseñan de forma centralizada y se ejecutan en el entorno de destino: cargas de trabajo de la nube a la nube, de la nube a on-premises y de on-premises a la nube. Esta flexibilidad tiene beneficios combinados, como la reducción del movimiento de datos, la disminución de los costes de salida y la minimización de la latencia de la red.
Hay muchos casos de uso para aprovechar la IA para acelerar, agilizar y optimizar los procesos de integración de datos. Los ejemplos incluyen el mapeo de esquemas asistido por machine learning, interfaces procesamiento del lenguaje natural (PLN) para la transformación de datos, IA generativa para crear datos sintéticos y técnicas con IA para mejorar data replication4.
La IA agéntica también es una capacidad de integración de datos moderna y emergente que permite a los equipos de datos expresar los requisitos de Integración en lenguaje natural. A partir de estas entradas, el agente puede proponer de forma autónoma planes de integración y luego ayudar continuamente a optimizar los flujos de trabajo a lo largo del tiempo a medida que cambian los entornos de datos y las necesidades del negocio.
Estas capacidades agénticas ayudan a los ingenieros de datos a diseñar y ejecutar pipelines de datos con mayor rapidez y a reducir los esfuerzos que llevan mucho tiempo, como la entrada manual de datos y la migración de datos. También pueden reducir los retrasos para los usuarios no técnicos, que a menudo no pueden acceder a los datos sin la ayuda de los equipos de ingeniería de datos.
Al igual que con otras iniciativas de IA, el éxito de su implantación depende de que los seres humanos sigan participando en el proceso, además de mantener un sólido gobierno de la IA y una transparencia constante.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
1 Omdia: AWS dominated USD 57 billion global cloud storage services market in 2023. Omdia de Informa TechTarget. 17 de junio de 2024.
2 Worldwide Global StorageSphere Forecast, 2025-2029. IDC. Junio de 2025.
3 5 mindshifts to supercharge business growth. IBM Institute for Business Value. 9 de julio de 2025.
4 AI-Driven Data Integration in Multi-Cloud Environments. International Journal of Global Innovations and Solutions (IJGIS). 31 de enero de 2025.