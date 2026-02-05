¿Qué es la integración de datos en la nube?

Almacenar los datos de la empresa en la nube ofrece claras ventajas, sobre todo la erradicación de los límites de almacenamiento en disco duro y la capacidad de almacenar fácilmente cantidades masivas de big data. Otros beneficios comunes incluyen la rentabilidad, la escalabilidad y la mejora de la continuidad del negocio.

Debido a estas ventajas, las organizaciones han trasladado los datos a la nube a un ritmo acelerado (manteniendo los datos on premises para cumplir con los requisitos de rendimiento o normativos). Algunas previsiones proyectan que el gasto en almacenamiento en la nube empresarial alcanzará los 128 000 millones de dólares para 20281. Otros estiman que la cantidad de datos almacenados en todo el mundo se duplicará entre 2024 y 20292.

Ahora, los datos de la nube empresarial, uno de los activos críticos de una organización, se distribuyen cada vez más en entornos híbridos y multinube en una amplia gama de formatos estructurados y no estructurados.

Esta disparidad de datos ha dado lugar a entornos de datos fragmentados, con la información aislada en distintos equipos, plataformas y entornos, lo que dificulta su uso por parte de los equipos. Al mismo tiempo, el volumen de datos generados por aplicaciones, dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y datos de transacciones sigue creciendo tanto en la nube como on-premises.

La integración de datos en la nube puede ayudar significativamente a abordar esta complejidad. Combina y armoniza los datos en la nube y on-prem. Esta visión unificada hace que los datos de la nube sean accesibles y utilizables para el análisis y la toma de decisiones. En una era de rápida innovación y datos cada vez más fragmentados, esta capacidad es esencial.

La fragmentación puede sofocar la innovación y dar lugar a decisiones lentas, incoherentes o inexactas, lo que limita la capacidad de una organización para innovar, adaptarse y lograr la eficiencia operativa. De hecho, según datos del IBM Institute for Business Value, el 68 % de los CEO encuestados afirman que la arquitectura de datos integrada en toda la empresa es crítica para permitir la colaboración interfuncional e impulsar la innovación3.

Las iniciativas de inteligencia artificial (IA), en particular, dependen de datos unificados, fiables y coherentes. Sin una estrategia sólida de integración de datos, las organizaciones podrían tener dificultades para operacionalizar la IA a escala.