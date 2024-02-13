Residencia de datos: ¿qué es y por qué es importante?

La residencia de datos es un tema candente, especialmente para los datos en la nube. El motivo es multifacético, pero el enfoque se ha centrado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que rige la privacidad de la información en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

El RGPD define el requisito de que los datos personales y la privacidad de los usuarios estén adecuadamente protegidos por las organizaciones que recopilan, procesan y almacenan esos datos. Después de la implementación del RGPD, otros países como Australia, Brasil, Canadá, Japón, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos promulgaron su propia legislación de protección de datos.

Esto significa que la privacidad de los datos sigue siendo una preocupación constante, y la presión que la legislación ejerce sobre las entidades está aumentando. Para las organizaciones que generan, recopilan y almacenan datos, la necesidad de una solución que aborde el problema, especialmente en la nube, es urgente.

Si no se garantiza el cumplimiento de la privacidad y la protección de datos, los riesgos y las sanciones podrían llegar a ser abrumadores. Por ejemplo, en mayo de 2023, la empresa matriz de Facebook, Meta, recibió la orden de pagar una cantidad récord de 1300 millones de dólares (1200 millones de euros) a la Unión Europea por no cumplir con el RGPD.

Obviamente se trata de una multa enorme. Incluso si la cantidad de la multa se reduce antes de que se finalice, el precedente ya se ha establecido y sirve como llamada de atención para que todas las empresas garanticen la protección de los datos y la privacidad.