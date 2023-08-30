Coherencia de los datos frente a integridad de los datos: similitudes y diferencias

Distinguir entre estos dos términos a menudo puede ser una fuente de confusión, por lo que es esencial comenzar con definiciones claras y concisas para ambos.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La coherencia de los datos se refiere al estado de los datos en el que todas las copias o instancias son iguales en todos los sistemas y bases de datos. La coherencia ayuda a garantizar que los datos sean precisos, actualizados y coherentes en diferentes sistemas de bases de datos, aplicaciones y plataformas. Desempeña un papel crítico para garantizar que los usuarios de los datos puedan confiar en la información a la que acceden. Hay varias formas de ayudar a garantizar la coherencia de los datos, incluida la implementación de reglas de validación de datos, el uso de técnicas de estandarización de datos y el empleo de procesos de sincronización de datos.
La coherencia de los datos es esencial por varias razones. Puede ayudar a garantizar que los usuarios tengan acceso a información precisa y actualizada y permitirles tomar decisiones informadas. Además, la coherencia de los datos ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones, reducir los errores y mejorar la eficiencia general.
La integridad de los datos se refiere a la precisión, integridad y coherencia de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Es la garantía de que los datos no han sido manipulados o alterados de forma no autorizada. En otras palabras, la integridad de los datos ayuda a garantizar que los datos permanezcan intactos, incorruptos y fiables. Las formas comunes de mejorar la integridad de los datos incluyen técnicas de validación de datos, implementación de controles de acceso y mecanismos de autenticación y empleo de procedimientos de recuperación y copia de seguridad de datos.
La integridad de los datos es crucial por varias razones. Ayuda a las organizaciones a mantener la confianza de sus usuarios y clientes garantizando que los datos que proporcionan sean precisos y fiables. Apoya el cumplimiento normativo ayudando a las organizaciones a cumplir los requisitos de las leyes de protección de datos y los estándares del sector. Por último, la integridad de los datos desempeña un papel vital para garantizar la seguridad de los datos, ya que ayuda a prevenir las vulneraciones de datos y el acceso no autorizado a información confidencial.
En este artículo:
Mantener la coherencia de los datos puede ayudar a garantizar que los datos permanezcan uniformes en todos los sistemas, evitando discrepancias que podrían conducir a conclusiones inexactas. Del mismo modo, la integridad de los datos puede ayudar a garantizar que los datos sigan siendo precisos, fiables y sin errores a medida que se introducen, almacenan y recuperan. Esto permite a las organizaciones mejorar la calidad de los datos y tomar decisiones basadas en datos.
La gestión ineficiente de los datos puede provocar un consumo significativo de tiempo y recursos, lo que repercute negativamente en la eficiencia operativa de una organización. La coherencia y la integridad de los datos ayudan a agilizar los procesos de gestión de datos al garantizar que los datos sean precisos, fiables y actualizados. Esto, a su vez, permite a las organizaciones tomar decisiones bien informadas, reducir el tiempo dedicado a la validación de datos y la corrección de errores y optimizar sus estrategias generales de gestión de datos.
La coherencia y la integridad de los datos también desempeñan un papel crucial en la preservación de la seguridad de datos. Garantizar la coherencia de los datos ayuda a evitar el acceso no autorizado y la manipulación de datos, mientras que las comprobaciones de integridad de los datos ayudan a detectar y rectificar cualquier cambio no autorizado en los datos. Al dar prioridad a la coherencia y la integridad de los datos, las organizaciones pueden minimizar el riesgo de vulneraciones de datos y proteger la información confidencial de accesos no autorizados o manipulaciones.
Las organizaciones de diversos sectores deben cumplir estrictos requisitos normativos en materia de gestión de datos, haciendo hincapié en la precisión, la fiabilidad y la seguridad. El cumplimiento de estas normativas a menudo requiere mantener la coherencia y la integridad de los datos, ya que los datos incoherentes o corruptos pueden dar lugar a incumplimientos, sanciones legales y daños a la reputación.
Tanto la coherencia como la integridad de los datos se ocupan de la precisión y fiabilidad de la información almacenada en las bases de datos. La coherencia de los datos puede ayudar a garantizar que los datos permanezcan uniformes en todos los sistemas, mientras que la integridad de los datos puede ayudar a garantizar que los datos sigan siendo precisos, fiables y sin errores durante todo su ciclo de vida. Al centrarse en estos aspectos, las organizaciones pueden mantener datos de alta calidad que respalden la toma de decisiones informadas.
La coherencia y la integridad de los datos implican la aplicación de reglas y restricciones específicas para mantener la calidad de los datos. Para la coherencia de los datos, esto puede incluir garantizar que los datos se introduzcan y almacenen en un formato estandarizado, mientras que para la integridad de los datos, esto podría implicar la aplicación de diversas técnicas de validación de datos para evitar la introducción de datos incorrectos o incompletos. Al hacer cumplir estas reglas y restricciones, las organizaciones pueden ayudar a garantizar que sus datos sigan siendo coherentes, precisos y fiables.
Como se mencionó anteriormente, la calidad de los datos abarca factores como la integridad, la coherencia y la puntualidad. Tanto la coherencia como la integridad de los datos contribuyen a la calidad general de los datos almacenados en las bases de datos. Al mantener la coherencia y la integridad de los datos, las organizaciones pueden ayudar a garantizar que sus datos sean de la más alta calidad, lo que les permite tomar decisiones más informadas y lograr mejores resultados.
Aunque tanto la coherencia como la integridad de los datos tienen como objetivo mantener datos precisos, fiables y de alta calidad, difieren en su enfoque principal:
Las técnicas utilizadas para mantener la coherencia y la integridad de los datos también difieren:
La coherencia y la integridad de los datos también difieren en el tipo de errores que detectan y previenen:
Obtenga más información sobre la detección de anomalías.
Explore cómo IBM Databand ofrece una mejor monitorización de la calidad de los datos al detectar cambios inesperados en las columnas y registros nulos para ayudarle a cumplir los SLA de datos monitorización de calidad de datos Si está listo para profundizar, solicite una demostración hoy mismo.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de análisis e IA.
IBM nombrada Líder por 19.º año consecutivo en el 2024 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra por qué la inteligencia de datos con IA y la integración de datos son críticos a la hora de impulsar la preparación de datos estructurados y no estructurados y acelerar los resultados de IA.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobierno. Descubra el potencial de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costes de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analítica, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore cómo IBM Research se integra de forma regular en las nuevas características de IBM Cloud Pak for Data.
Cree y gestione canalizaciones de datos de streaming inteligentes a través de una interfaz gráfica intuitiva, y facilite una integración de datos fluida en entornos híbridos y multinube.
Watsonx.data le permite escalar la analítica y la IA con todos sus datos, residan donde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting, y construya una organización impulsada por conocimientos que ofrezca ventajas empresariales.
Diseñe una estrategia de datos que elimine los silos, reduzca la complejidad y mejore la calidad de los datos para ofrecer experiencias excepcionales a clientes y empleados.