¿Qué es la orquestación de datos?

Para aprovechar el poder de sus crecientes volúmenes de datos, las empresas deben navegar por ecosistemas de datos cada vez más complejos. Sus datos suelen proceder de diferentes fuentes y en formatos de datos variados.

También es habitual almacenarlo en repositorios tanto basados en la nube como on-premises, como data lakes y almacenes de datos, en todo el mundo. Y en muchas organizaciones, los datos se utilizan en diferentes herramientas por distintos equipos y empleados: sistemas CRM para equipos de ventas, plataformas analíticas para profesionales del marketing, y así sucesivamente. Según una encuesta de IDC de 2024 a líderes de TI y de línea de negocio, los datos operativos proceden de 35 sistemas diferentes y se integran en 18 repositorios de datos analíticos diferentes, en promedio1.

Estos entornos de datos complicados son propensos a crear silos de datos, datos de baja calidad y otros problemas que crean cuellos de botella en los pipelines de datos e introducen errores en los análisis posteriores. Una orquestación eficaz de los datos puede ayudar a las empresas a superar estos retos y obtener valor de sus datos.