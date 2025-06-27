¿Qué es una auditoría de cumplimiento?

Una auditoría de cumplimiento es una revisión imparcial de las actividades y registros de una organización para verificar el cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos internos y externos. Puede cubrir áreas como la ciberseguridad, la protección de datos, la información financiera, la salud y la seguridad.

Las auditorías de cumplimiento suelen realizarse como parte del sistema de gestión del cumplimiento de una organización. Un sistema de gestión de cumplimiento, o CMS, es un sistema integrado que se utiliza para cumplir los requisitos normativos, las políticas internas y las normas del sector.

Además de las auditorías periódicas de cumplimiento, un CMS eficaz también puede incluir una junta directiva centrada en crear una cultura de cumplimiento en la empresa; un director o gestor de cumplimiento para establecer o implementar políticas y procedimientos de cumplimiento; y la monitorización del cumplimiento, que implica la vigilancia de las operaciones para identificar áreas de incumplimiento.

La práctica de la auditoría se afianzó de forma destacada en la sociedad durante la primera Revolución Industrial, a medida que las empresas se desarrollaban y los inversores buscaban garantías de su salud fiscal mediante auditorías de los registros financieros. A mediados del siglo XIX, el Reino Unido estableció una ley que exigía auditorías corporativas, lo que ayudó a iniciar el desarrollo de regulaciones de cumplimiento que continúan hasta el día de hoy1.

Los requisitos de cumplimiento actuales van más allá del examen de los estados financieros para incluir una variedad de áreas, como la protección de la información confidencial o la adhesión de una organización a las regulaciones ambientales.