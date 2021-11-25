¿Qué es la Global Reporting Initiative (GRI)?

Los estándares GRI se dividen en tres secciones: universal, sectores y temas. Se trata de un sistema modular e interconectado: todas las organizaciones utilizan las tres normas universales, pero eligen las normas sectoriales y temáticas que son más aplicables a sus circunstancias. Las normas del sector son bastante nuevas, solo se ha publicado una y hay tres más actualmente en desarrollo.

Los estándares universales se dividen en:

GRI 1: fundación

fundación GRI 2: contenidos generales

contenidos generales GRI 3: temas materiales

GRI 3 proporciona un proceso claro para identificar los "temas materiales". Esto comienza por comprender el contexto de la organización, identificar los impactos reales y potenciales, evaluar la importancia de esos impactos, priorizar los impactos más significativos para la elaboración de informes y, finalmente, determinar los temas materiales relevantes.

Los estándares temáticos se organizan en:

GRI 200s: temas económicos

temas económicos GRI 300s: temas medioambientales

temas medioambientales GRI 400s: temas sociales

Los estándares universales se han actualizado recientemente y anteriormente se conocían como GRI 100. Puede ver las normas antiguas o las nuevas en los informes hasta 2023, cuando deban utilizarse las nuevas normas.

Las normas especifican indicadores, conocidos como divulgaciones, necesarios para la elaboración de informes transparentes sobre una organización y su impacto. Cada norma temática incluye información sobre el enfoque de gestión y información específica sobre el tema. Las divulgaciones sobre el enfoque de gestión exploran cómo una organización gestiona un tema material, los impactos asociados y las expectativas e intereses razonables de las partes interesadas.

Por ejemplo, la GRI 403, "salud y seguridad en el trabajo", es un tema estándar clasificado como "tema social". Dentro de esta norma hay una serie de divulgaciones.

Información sobre el enfoque de gestión:

Divulgación 403-1: Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Contenido 403-2: Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

Contenido 403-3: Servicios de salud en el trabajo

Divulgación 403-4: Participación de los trabajadores, consulta y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

Divulgación 403-5: Formación de los trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Divulgación 403-6: Promoción de la salud de los trabajadores

Divulgación 403-7: Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad en el trabajo directamente relacionados con las relaciones comerciales

Divulgaciones sobre temas específicos:

Divulgación 403-8: Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Divulgación 403-9: Lesiones relacionadas con el trabajo

Divulgación 403-10: Mala salud relacionada con el trabajo

Las normas incluyen requisitos para cada divulgación, junto con orientación para desarrollar la narrativa más efectiva y completa. Algunas divulgaciones tienen requisitos que describen la información necesaria para informar o instrucciones sobre cómo cumplir con la norma GRI.

Las normas GRI están estructuradas para ayudar a una organización y a sus partes interesadas a comprender el contexto del informe para que puedan ver mejor la importancia de sus impactos.

Para obtener más información, consulte este resumen de las normas GRI.