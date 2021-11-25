¿Qué es la Global Reporting Initiative (GRI)?

La Global Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional e independiente sin ánimo de lucro que apoya a empresas, gobiernos y otras organizaciones para comunicar claramente su impacto en el mundo. La elaboración de informes medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) exhaustivos y precisos es fundamental tanto para el crecimiento como para la transparencia, pero sin una metodología estandarizada, los informes de sostenibilidad pueden ser difíciles de evaluar.
Las normas GRI son las más utilizadas para elaborar informes de sostenibilidad. En la actualidad, más de 10 000 informantes de más de 100 países las utilizan, y son aplicables a gobiernos, empresas, grandes organizaciones y pequeñas organizaciones. Son particularmente útiles para rastrear y reportar los esfuerzos de una organización para alcanzar los objetivos de emisiones cero neto en su camino hacia la reducción de las emisiones de carbono.
Su formato fácil de usar garantiza que los estándares GRI puedan ser adoptados por expertos en la materia con menos experiencia y recursos en lo que respecta a los informes ESG y de sostenibilidad. Si una organización no puede informar de acuerdo con los estándares (preferido), aún puede utilizarlos para informar con referencia a los estándares GRI, lo que convierte a los estándares en una herramienta de elaboración de informes de sostenibilidad muy accesible para organizaciones de todos los tamaños en todas las etapas del proceso de descarbonización.
Los estándares GRI también son particularmente importantes para las organizaciones multinacionales que operan en varias regiones con diferentes requisitos de sostenibilidad, ya que son coherentes, medibles y comparables y pueden entenderse bajo un "lenguaje" estandarizado para la elaboración de informes.
Los estándares GRI son relevantes para una variedad de partes interesadas internas y externas que están preocupadas por la transparencia del impacto de una organización. Estas partes interesadas suelen incluir empleados, reguladores, responsables políticos e inversores, que tienen diferentes razones para acceder a informes ESG integrados y coherentes.
Los estándares GRI se dividen en tres secciones: universal, sectores y temas. Se trata de un sistema modular e interconectado: todas las organizaciones utilizan las tres normas universales, pero eligen las normas sectoriales y temáticas que son más aplicables a sus circunstancias. Las normas del sector son bastante nuevas, solo se ha publicado una y hay tres más actualmente en desarrollo.
Los estándares universales se dividen en:
GRI 3 proporciona un proceso claro para identificar los "temas materiales". Esto comienza por comprender el contexto de la organización, identificar los impactos reales y potenciales, evaluar la importancia de esos impactos, priorizar los impactos más significativos para la elaboración de informes y, finalmente, determinar los temas materiales relevantes.
Los estándares temáticos se organizan en:
Los estándares universales se han actualizado recientemente y anteriormente se conocían como GRI 100. Puede ver las normas antiguas o las nuevas en los informes hasta 2023, cuando deban utilizarse las nuevas normas.
Las normas especifican indicadores, conocidos como divulgaciones, necesarios para la elaboración de informes transparentes sobre una organización y su impacto. Cada norma temática incluye información sobre el enfoque de gestión y información específica sobre el tema. Las divulgaciones sobre el enfoque de gestión exploran cómo una organización gestiona un tema material, los impactos asociados y las expectativas e intereses razonables de las partes interesadas.
Por ejemplo, la GRI 403, "salud y seguridad en el trabajo", es un tema estándar clasificado como "tema social". Dentro de esta norma hay una serie de divulgaciones.
Información sobre el enfoque de gestión:
Divulgaciones sobre temas específicos:
Las normas incluyen requisitos para cada divulgación, junto con orientación para desarrollar la narrativa más efectiva y completa. Algunas divulgaciones tienen requisitos que describen la información necesaria para informar o instrucciones sobre cómo cumplir con la norma GRI.
Las normas GRI están estructuradas para ayudar a una organización y a sus partes interesadas a comprender el contexto del informe para que puedan ver mejor la importancia de sus impactos.
Gracias a la mejora de la elaboración de informes, las organizaciones pueden medir, divulgar, gestionar y comprender mejor sus impactos e identificar oportunidades estratégicas.
Los informes claros y coherentes generan confianza. Mejora la relación que una organización tiene con su comunidad, el sector y sus propios empleados internos, lo que a su vez puede aumentar el valor de mercado a largo plazo. Los inversores examinan cada vez más los perfiles de riesgo de sus organizaciones en relación con la sostenibilidad exigiendo informes claros.
Los informes de sostenibilidad que utilizan los estándares GRI demuestran un enfoque futuro. Si bien las normas se revisan constantemente para reflejar un marco actualizado, esto significa que los informes desarrollados de acuerdo con las normas GRI mantienen su relevancia y son más fácilmente comparables con informes anteriores y con los de otros en los sectores.
Se requieren informes ESG precisos y reconocidos a nivel mundial para que una organización cumpla con los requisitos de informes de las partes interesadas e inversores y la transparencia sobre sus esfuerzos de descarbonización.
En 2023, el 98,6 % de las empresas del S&P 500 publicaron informes de sostenibilidad. Las empresas públicas de todos los tamaños en todo el mundo comprenden cada vez más la importancia económica de los informes ESG estructurados, y la GRI proporciona un conjunto de normas aplicables y comparables para guiar esos informes.
El software ESG se puede utilizar para ayudar en la elaboración de informes GRI proporcionando datos precisos y coherentes de grado financiero. Es particularmente útil para informar sobre mediciones ambientales, como el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), donde se requieren datos cuantitativos. La contabilidad de los gases de efecto invernadero y los informes de sostenibilidad son un proceso complejo que requiere acceso a datos energéticos precisos, históricos y en tiempo real.
Los informes GRI pueden ser difíciles de consolidar si la información está aislada en diferentes departamentos empresariales, y el control de versiones puede ser difícil de gestionar si está contenido en hojas de cálculo. El software de elaboración de informes ESG elimina los datos gestionados localmente y crea una fuente unificada de información. A continuación, puede proporcionar los outputs necesarios para realizar con precisión la elaboración de informes GRI.
Con el módulo Marco para informes ESG de Envizi dentro de las soluciones de elaboración de informes ESG, las preguntas del marco GRI están disponibles dentro del módulo, lo que le permite capturar datos en un solo lugar e informar a GRI desde Envizi. El módulo Marco para informes ESG también es compatible con otros marcos, como CDP, SASB, GRESB, SECR, NGER, SDG, SFDR y TCFD.
Dentro del módulo, también se proporcionan orientaciones y consejos junto con cada pregunta para ayudar a informar a las organizaciones de todos los niveles de experiencia sobre la mejor manera de abordar los requisitos de elaboración de informes. Además, dado que las respuestas pueden ser idénticas o similares en diferentes marcos y permanecer sin cambios algunos años, las respuestas históricas se pueden utilizar en diferentes marcos sin necesidad de copiar y pegar manualmente, lo que a menudo acompaña a los informes tradicionales.
La elaboración de informes demuestra un compromiso transparente de trabajar para lograr un impacto más positivo en la sociedad y el planeta. Los estándares GRI son los estándares de sostenibilidad más utilizados y, con el apoyo del software de elaboración de informes ESG, como Envizi, pueden ser utilizados por organizaciones con visión de futuro y responsables para comunicar su contribución a un mundo más sostenible.
