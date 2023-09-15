El objetivo de la CSRD es proporcionar una claridad que ayude a los inversores, analistas, consumidores y otras partes interesadas a evaluar mejor el rendimiento de la UE en materia de sostenibilidad y los impactos y riesgos empresariales conexos.

Presentado como parte del Paquete de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, la CSRD amplía notablemente el alcance, las divulgaciones de sostenibilidad y los requisitos de presentación de informes de su predecesor, la Directiva sobre información no financiera (NFRD).

Los informes de CSRD se basan en el concepto de doble materialidad. Las organizaciones deben divulgar información sobre cómo sus actividades comerciales afectan al planeta y a sus personas, y cómo sus objetivos, medidas y riesgos de sostenibilidad afectan a la salud financiera de la empresa.

Por ejemplo, además de exigir a una organización que informe sobre su consumo y costes de energía, la CSRD les exige que informen de las métricas de emisiones que detallen cómo ese uso de energía afecta al medio ambiente, objetivos para reducir ese impacto e información sobre cómo el logro de esos objetivos afectará las finanzas de la organización.

Todas las divulgaciones de la CSRD deben estar disponibles públicamente y la CSRD exige la auditoría de terceros de todas las divulgaciones para que sean precisas y completas.