La CSRD es una legislación de la Unión Europea (UE), vigente desde el 5 de enero de 2023, que exige que las empresas de la UE (incluidas las filiales calificadas de empresas no pertenecientes a la UE) revelen sus impactos ambientales y sociales, y cómo estos afectan su negocio.
El objetivo de la CSRD es proporcionar una claridad que ayude a los inversores, analistas, consumidores y otras partes interesadas a evaluar mejor el rendimiento de la UE en materia de sostenibilidad y los impactos y riesgos empresariales conexos.
Presentado como parte del Paquete de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, la CSRD amplía notablemente el alcance, las divulgaciones de sostenibilidad y los requisitos de presentación de informes de su predecesor, la Directiva sobre información no financiera (NFRD).
Los informes de CSRD se basan en el concepto de doble materialidad. Las organizaciones deben divulgar información sobre cómo sus actividades comerciales afectan al planeta y a sus personas, y cómo sus objetivos, medidas y riesgos de sostenibilidad afectan a la salud financiera de la empresa.
Por ejemplo, además de exigir a una organización que informe sobre su consumo y costes de energía, la CSRD les exige que informen de las métricas de emisiones que detallen cómo ese uso de energía afecta al medio ambiente, objetivos para reducir ese impacto e información sobre cómo el logro de esos objetivos afectará las finanzas de la organización.
Todas las divulgaciones de la CSRD deben estar disponibles públicamente y la CSRD exige la auditoría de terceros de todas las divulgaciones para que sean precisas y completas.
El Servicio de Investigación Parlamentaria Europeo identificó varias deficiencias1 en 2021 después de evaluar la información recopilada por la NFRD. Estas deficiencias incluían la falta de datos consistentes y comparables que podrían afectar negativamente a las inversiones en sostenibilidad y provocar un aumento en los costos de los datos para las partes interesadas.
La CSRD pretende mejorar el proceso de divulgación y proporcionar a los inversores y consumidores una forma más sencilla y coherente de comprender y comparar el impacto ESG de una organización, así como de tomar decisiones mejor informadas basadas en datos de sostenibilidad.
A largo plazo, los objetivos generales de la CSRD son reducir el riesgo climático y mejorar la sostenibilidad general de la UE. En combinación con el objetivo europeo de neutralidad climática para 2050 y las iniciativas europeas Green Deal, la mejora de la información sobre el clima contribuirá a apoyar una industria competitiva y resistente a escala mundial, edificios renovados energéticamente más limpios y innovación tecnológica tecnológica limpia limpia avanzada.
Para 2028, todas las siguientes organizaciones o empresas deben cumplir con la CSRD:
Se trata de cualquier empresa que cotice en un mercado regulado por la UE, excepto las "microempresas" cotizadas que no cumplan dos de los tres criterios siguientes en fechas de balance consecutivas:
Estas incluyen cualquier empresa que cotice o no cotice en bolsa y que cumpla dos de los tres criterios siguientes en dos fechas del balance consecutivas:
Entre ellas se incluyen las empresas matrices no comunitarias, con ingresos anuales en la UE de al menos 150 millones de euros en los dos últimos años, y también las propias:
una gran empresa con sede en la UE, o
una filial establecida en la UE con valores cotizados en un mercado bursátil regulado por la UE, o
Lo anterior incluye umbrales actualizados recientemente de la Directiva contable de la UE para determinar la categoría de tamaño de una empresa.
El cumplimiento de la CSRD se introducirá gradualmente entre 2024 y 2029, y se basa principalmente en el legado de la NFRD o en el tamaño de la empresa.
El cumplimiento es obligatorio para las organizaciones (o "entidades") que ya están obligadas a cumplir la NFRD. Esto incluye a todas las organizaciones que cotizan en un mercado regulado de la UE con 500 o más empleados.
El cumplimiento es obligatorio para las grandes empresas (véase más arriba) que aún no están obligadas a cumplir con la NFRD.
El cumplimiento es obligatorio para las pequeñas y medianas empresas (también denominadas pequeñas y medianas entidades o pymes) que cotizan en un mercado regulado por la UE.
El cumplimiento es obligatorio para determinadas empresas de terceros países.
En 2022, el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) publicó su primer conjunto de Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS). El ESRS describe las métricas que las empresas deben reportar y cómo reportarlas para cumplir con los requisitos de divulgación de CSRD.
Hay 12 ESRS en total, que detallan las divulgaciones y métricas en materia de sostenibilidad en cuatro categorías:
La presentación de informes transversales es obligatoria para todas las organizaciones regidas por la CSRD, mientras que la presentación de informes ESG es obligatoria para aquellas organizaciones que los consideren materiales.
En diciembre de 2023, los ESRS se publicaron en el Diario Oficial de la UE como legalmente vinculantes.
En febrero de 2024, las instituciones de la UE acordaron posponer dos años la fecha límite para la adopción de las Normas Europeas de Información de Sostenibilidad (ESRS) específicas del sector. Se espera que las ESRS específicas del sector se publiquen en junio de 2026, lo que no afecta a las fechas de entrada en vigor de la CSRD.
Todos los informes de CSRD deben cumplir el estándar de materialidad doble. Esto significa que las organizaciones deben informar sobre lo siguiente:
El impacto que tienen o pueden tener sus empresas en cuestiones de sostenibilidad (por ejemplo, emisiones de carbono, diversidad de la mano de obra, respeto de los derechos humanos).
El impacto que las cuestiones de sostenibilidad tienen o pueden tener en las finanzas de la organización (p. ej. flujos de caja, riesgo, acceso a financiación).
La mayoría de las organizaciones realizan una evaluación de materialidad doble como primer paso hacia el cumplimiento de la CSRD.
Las organizaciones tienen que compartir datos y proporcionar comentarios de gestión sobre una serie de temas, entre los que se incluyen (pero no se limitan a):
Las empresas deben esbozar políticas específicas relacionadas con varios asuntos de sostenibilidad y describir la diligencia debida para rastrear y hacer cumplir estas políticas. Estas cuestiones de sostenibilidad podrían incluir:
Las empresas deben compartir sus objetivos de sostenibilidad, los avances hacia su consecución y la forma en que esos objetivos apoyan la transición hacia una economía sostenible y el logro de emisiones netas cero para 2050, tal como exige la legislación de la UE.
Las empresas deben revelar su proceso de diligencia debida para identificar y mitigar los impactos sociales y ambientales en sus cadenas de valor y cadenas de suministro.
Las empresas deben documentar los riesgos que plantean diversas cuestiones de sostenibilidad, como el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles. Esto incluye detallar la resistencia de su modelo de negocio a estos riesgos y el impacto potencial sobre las partes interesadas, los accionistas, las operaciones comerciales y los resultados financieros.
La CSRD requiere que un tercero y asegure la información de sostenibilidad incluida en el informe. Inicialmente, el cumplimiento requerirá que el auditor proporcione una garantía limitada, principalmente basada en las declaraciones propias de la organización.
Sin embargo, en los próximos tres años, la CSRD introducirá un requisito de garantía razonable, basándose en el examen y la comprensión por parte del auditor de las operaciones, los procesos y los controles de la organización.
El EFRAG es responsable de las nuevas normas directivas en nombre de la Comisión Europea. El EFRAG es una asociación privada financiada principalmente por la UE que asesora a la Comisión Europea sobre la adopción de normas internacionales de información para la legislación de la UE.
Para lograrlo, el EFRAG colabora con varias entidades en materia de asesoramiento técnico, entre ellas:
Esta colaboración tiene como objetivo garantizar la coherencia entre las normas CSRD y las leyes de la UE.
Una vez establecidos los estándares, el EFRAG proporciona a las empresas los requisitos específicos de generación de informes en el ESRS. Las empresas deben recopilar esta información e incluir estas divulgaciones en los informes de gestión de la empresa para mejorar la accesibilidad de las partes interesadas.
Las empresas deben presentar un informe anual a través del Formato Electrónico Europeo y etiquetar digitalmente la información utilizando iXBRL para que sea legible por máquina para su uso en el Punto de Acceso Europeo.
La Comisión Europea adoptó la NFRD en 2014 para proporcionar a los inversores y a las partes interesadas más información sobre el desempeño ESG de las empresas.
La CSRD se basa en el NFRD en varios aspectos importantes:
La CSRD se aplica a muchas más empresas
La NFRD se centró principalmente en las entidades de interés público y las empresas que cotizan en bolsa. La CSRD amplía ese alcance para cubrir también grandes infracciones no enumeradas, independientemente del sector empresarial de las operaciones de la empresa. Como resultado, muchas más empresas están dentro del alcance de los informes obligatorios.
La CSRD requiere una auditoría de terceros
Un tercero debe auditar los informes de CSRD. Bajo la NFRD, la auditoría de terceros es opcional para la mayoría de las empresas.
Los informes de CSRD tienen un alcance más amplio
Los informes de CSRD deben cubrir los objetivos de sostenibilidad, la gestión de riesgos y oportunidades, con un enfoque en la planificación prospectiva. La NFRD permite a las empresas una mayor flexibilidad en la forma en que se informa sobre la sostenibilidad.
La CSRD requiere un informe independiente
Las empresas pueden incluir la información sobre la NFRD en su informe anual.
La CSRD requiere un formato electrónico específico
Las empresas deben enviar informes CSRD en formato ESEF/XHTML, mientras que la NFRD permite a las empresas elegir su formato preferido.
El EFRAG desarrolló el ESRS para alinearse con la fuerza operativa en las divulgaciones financieras relacionadas con el clima y el Índice global de informes. Además, el Reglamento de taxonomía de la UE, que entró en vigor en 2021, obliga a las empresas a revelar el rendimiento de sostenibilidad de sus actividades y debe reflejar esta información en sus divulgaciones de CSRD.
Ahora, la CSRD contendrá y alimentará la información que las entidades financieras necesitan para cumplir el Reglamento de Divulgación de Información sobre Finanzas Sostenibles (SFDR). La información que las compañías reportan para la divulgación de CSRD ayudará a los asesores financieros y a los participantes del mercado a cumplir con estas obligaciones de SFDR. Esto crea un flujo de datos entre agencias, que ayuda a las organizaciones a proporcionar informes precisos para mantener el cumplimiento.
Es posible lograr requisitos armonizados de informes de sostenibilidad en toda la UE mediante la alineación de las diferentes regulaciones. Esta coordinación proporciona a las partes interesadas y a los consumidores información coherente sobre los impactos ambientales de las empresas.
La CSRD requiere que los estados miembros de la UE tengan una entidad de investigación y cumplimiento para imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Estas sanciones se basan en varios factores, incluida la gravedad y duración del incumplimiento y la situación financiera de la empresa. Los estados miembros individuales determinan las sanciones por incumplimiento de la CSRD en función de las leyes estatales pertinentes. Toda empresa debe mantenerse actualizada sobre cualquier cambio en la legislación y obtener asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento y evitar investigaciones y posibles sanciones.
Para cumplir con la CSRD, las empresas necesitan recopilar y consolidar grandes volúmenes de datos. Una sólida base de datos ESG puede facilitar la presentación de informes, hacer que las divulgaciones de CSRD sean auditables y ayudar a las organizaciones a estar mejor preparadas para los cambios que entrarán en vigor a partir de 2024.
