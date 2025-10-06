Si bien la mayoría de los consumidores tienen una idea general de lo que se entiende por "datos personales", la frase puede significar diferentes cosas para diferentes personas y considerablemente más cosas de las que se imaginaban.

Dentro del contexto de la CCPA, los datos personales se definen como "información que identifica, se relaciona, describe, es razonablemente capaz de asociarse o podría vincularse razonablemente, directa o indirectamente, con un consumidor o hogar en particular".1

Las directrices de la CCPA cubren los siguientes ejemplos específicos de datos personales:

Nombre

Dirección

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Dirección IP

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Número de permiso de conducir

Número de pasaporte

Información de la cuenta bancaria

Números de tarjeta de crédito/débito

Datos y credenciales de educación

Los datos personales adquieren aún más valor para los profesionales del marketing cuando cada tipo de información puede combinarse mediante el análisis de datos y utilizarse para crear visiones compuestas de consumidores o grupos de consumidores concretos y realizar inferencias más amplias sobre las tendencias de marketing de consumo, por ejemplo. Algunas de las otras formas de IP recogidas rutinariamente pueden ser igualmente reveladoras, entre las que se incluyen:

Preferencias de compra de los consumidores

Historias de navegación personales

Actitudes personales articuladas

Comportamientos personales especificados

Otro motivo de preocupación son las cookies y su uso como identificadores únicos en los sitios web. Esto incluye cookies propias (diseñadas para eliminarse a sí mismos una vez concluido su propósito comercial), así como cookies de terceros (que no se autodestruyen automáticamente y tienen la funcionalidad de recopilar diversos tipos de datos personales, incluida información personal confidencial).

Debido al potencial de uso indebido de las cookies de terceros por parte de los sitios web, la CCPA considera que los datos recogidos en un sitio web mediante el uso de cookies son IP y, por tanto, merecen protección.