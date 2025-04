¿Qué es un gráfico acíclico dirigido (DAG)? 

En gráficos complicados, puede ser difícil reconocer qué nodos pueden ser "accesibles" por rutas dirigidas desde otros nodos. En el cierre transitivo, estos enlaces indirectos entre nodos se identifican y diagraman.

Por ejemplo, si un gráfico tiene una arista dirigida que une el nodo A y el nodo B y otra arista dirigida que une el nodo B y el nodo C, eso indicaría que A y C están vinculados indirectamente. Un cierre transitivo daría como resultado una nueva arista dirigida que conectaría A con C, ahora el camino más corto entre estos dos nodos, además de las aristas dirigidas originales entre A y B y B y C. Al igual que con la ordenación topológica, se pueden utilizar algoritmos para los cálculos de cierre transitivo.