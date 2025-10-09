¿Qué es el enriquecimiento de datos?

El enriquecimiento de datos es una técnica que permite mejorar la calidad de los datos y la utilidad de los conjuntos de datos complementando los conjuntos de datos con información adicional procedente de fuentes internas o externas.

Las organizaciones están recopilando más datos que nunca, pero a menudo esos datos carecen de contexto o significado. El enriquecimiento de datos ayuda a llenar esos vacíos y a mejorar la comprensión de los puntos de datos existentes, ya sean en forma de datos sin procesar o de un conjunto de datos estructurados. Aumentar los datos de esta manera puede transformar un conjunto de datos de inescrutable a esclarecedor, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas.

Las prácticas de enriquecimiento de datos suelen formar parte de los programas de gestión de datos y gestión de datos maestros de una empresa. Existen varios tipos de enriquecimiento de datos que las organizaciones persiguen en función de sus necesidades empresariales y fuentes de datos, como el enriquecimiento demográfico, firmográfico y geográfico. Aunque los equipos de datos pueden realizar el enriquecimiento de datos manualmente, la inteligencia artificial (IA) y la automatización ayudan a optimizar los procesos de enriquecimiento de datos.

Los casos de uso comunes para el enriquecimiento de datos se encuentran dentro de la estrategia de marketing, pero los procesos de enriquecimiento de datos también pueden desempeñar un papel en áreas como la ciberseguridad, la sanidad y la planificación urbana. El enriquecimiento de datos también ha demostrado ser cada vez más valioso para elevar el rendimiento de los modelos de machine learning; proporciona contexto y datos más completos para predicciones más precisas.