¿Qué son los datos geoespaciales?

Los datos geoespaciales son información que describe objetos, acontecimientos u otras entidades con una ubicación en la superficie terrestre o cerca de ella. Los datos geoespaciales suelen combinar información de localización (generalmente coordenadas en la Tierra) e información de atributos (las características del objeto, evento o fenómeno en cuestión) con información temporal (cuánto tiempo han existido juntos la localización y los atributos).

La localización facilitada puede ser estática a corto plazo (por ejemplo, la de un equipo, un terremoto o niños que viven en la pobreza) o dinámica (por ejemplo, un vehículo en movimiento, un peatón o la propagación de una enfermedad infecciosa).

Los datos geoespaciales suelen consistir en grandes conjuntos de datos espaciales procedentes de diversas fuentes en distintos formatos y pueden incluir información como datos censales, imágenes por satélite, datos meteorológicos, datos telefónicos, imágenes dibujadas y datos de redes sociales. Los datos geoespaciales son más útiles cuando pueden descubrirse, compartirse, analizarse y utilizarse en combinación con los datos empresariales tradicionales.

El análisis geoespacial permite añadir tiempo y ubicación a los tipos de datos tradicionales y crear visualizaciones de datos. Estas visualizaciones pueden adoptar la forma de mapas, gráficos, estadísticas y cartogramas que muestren los cambios históricos y la evolución actual. Este contexto adicional proporciona una visión más completa de los acontecimientos. La información que podría pasarse por alto en una enorme hoja de cálculo se revela en imágenes y modelos visuales fáciles de reconocer. Esto puede hacer que las predicciones sean más rápidas, fáciles y precisas.

Los sistemas de información geoespacial (SIG) se ocupan específicamente de la cartografía física de datos en una representación visual. Por ejemplo, cuando un mapa de huracanes (que muestra la ubicación y la hora) se superpone con otra capa que muestra las zonas potenciales de caída de rayos, se está viendo el SIG en acción.