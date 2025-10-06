¿Qué son los datos geoespaciales?

Los datos geoespaciales son datos basados en tiempo que están relacionados con una ubicación específica en la superficie de la Tierra. Puede proporcionar información sobre las relaciones entre las variables y revelar patrones y tendencias.
Los datos geoespaciales son información que describe objetos, acontecimientos u otras entidades con una ubicación en la superficie terrestre o cerca de ella. Los datos geoespaciales suelen combinar información de localización (generalmente coordenadas en la Tierra) e información de atributos (las características del objeto, evento o fenómeno en cuestión) con información temporal (cuánto tiempo han existido juntos la localización y los atributos).
La localización facilitada puede ser estática a corto plazo (por ejemplo, la de un equipo, un terremoto o niños que viven en la pobreza) o dinámica (por ejemplo, un vehículo en movimiento, un peatón o la propagación de una enfermedad infecciosa).
Los datos geoespaciales suelen consistir en grandes conjuntos de datos espaciales procedentes de diversas fuentes en distintos formatos y pueden incluir información como datos censales, imágenes por satélite, datos meteorológicos, datos telefónicos, imágenes dibujadas y datos de redes sociales. Los datos geoespaciales son más útiles cuando pueden descubrirse, compartirse, analizarse y utilizarse en combinación con los datos empresariales tradicionales.
El análisis geoespacial permite añadir tiempo y ubicación a los tipos de datos tradicionales y crear visualizaciones de datos. Estas visualizaciones pueden adoptar la forma de mapas, gráficos, estadísticas y cartogramas que muestren los cambios históricos y la evolución actual. Este contexto adicional proporciona una visión más completa de los acontecimientos. La información que podría pasarse por alto en una enorme hoja de cálculo se revela en imágenes y modelos visuales fáciles de reconocer. Esto puede hacer que las predicciones sean más rápidas, fáciles y precisas.
Los sistemas de información geoespacial (SIG) se ocupan específicamente de la cartografía física de datos en una representación visual. Por ejemplo, cuando un mapa de huracanes (que muestra la ubicación y la hora) se superpone con otra capa que muestra las zonas potenciales de caída de rayos, se está viendo el SIG en acción.
Tipos de datos geoespaciales
Los datos geoespaciales son información registrada junto con un indicador geográfico de algún tipo. Existen dos categorías principales de datos geoespaciales: datos vectoriales y datos ráster.
Los datos vectoriales son datos en los que puntos, líneas y polígonos representan entidades como propiedades, ciudades, carreteras, montañas y masas de agua. Por ejemplo, una representación visual que utilice datos vectoriales podría incluir casas representadas por puntos, carreteras representadas por líneas y ciudades enteras representadas por polígonos.
Los datos ráster adoptan la forma de celdas pixeladas o cuadriculadas identificadas por sus filas y columnas. Con ellos se pueden crear imágenes mucho más complejas, como fotografías e imágenes de satélite.
Ejemplos de datos geoespaciales
He aquí algunos ejemplos de datos geoespaciales:
Tecnología geoespacial
La tecnología geoespacial hace referencia a todas las tecnologías necesarias para recopilar, almacenar y organizar información geográfica. Incluye la tecnología por satélite, que permite cartografiar y analizar la Tierra. La tecnología geoespacial puede encontrarse en varias tecnologías relacionadas, como los sistemas de información geográfica (SIG), los sistemas de posicionamiento global (GPS), la geoprotección y la teledetección.
Tecnología geoespacial y Python
El popular lenguaje de programación Python es ideal para trabajar con datos geoespaciales, ya que admite tanto datos vectoriales como ráster (las dos representaciones más comunes de los datos geoespaciales). Los datos vectoriales pueden utilizarse con programas como Fiona y GeoPandas, mientras que los datos ráster pueden utilizarse con un programa como Xarray.
La gestión de grandes conjuntos de datos geoespaciales plantea una serie de retos. Por ello, muchas organizaciones se esfuerzan por sacar el máximo partido de sus datos.
En primer lugar, los datos geoespaciales son muy voluminosos. Por ejemplo, se calcula que cada día se generan 100 TB de datos relacionados con la meteorología. Esto por sí solo plantea considerables problemas de almacenamiento y acceso para la mayoría de las organizaciones. Además, los datos geoespaciales están dispersos en un gran número de archivos diferentes, lo que dificulta encontrar los datos necesarios para resolver un problema concreto.
Además, los datos geoespaciales se almacenan en muchos formatos diferentes y se calibran según normas distintas. Cualquier esfuerzo por comparar, combinar o cartografiar datos requiere primero una gran labor de limpieza y reformateo.
Por último, los datos geoespaciales en bruto requieren conocimientos especializados y la aplicación de habilidades matemáticas avanzadas para realizar las tareas necesarias, como la alineación geoespacial de las capas de datos. Sin analistas cualificados y experimentados, una empresa no puede obtener valor de estos datos y no avanzará hacia sus objetivos empresariales.
Recopilación de datos geoespaciales
Dado que el volumen de datos geoespaciales que necesitan las empresas para su uso habitual es prohibitivo, muchas organizaciones recurren a un servicio de terceros para obtener datos geoespaciales organizados.
Sea cual sea la fuente de sus datos geoespaciales, es esencial mantener su calidad. Unos datos deficientes se traducen en modelos poco o nada útiles. Cuando la información entrante está contaminada, también lo están los resultados. Para garantizar la integridad de sus datos, las organizaciones deben adoptar una solución que los conserve y verifique, de modo que todo el "ruido" se trate adecuadamente.
Gestión de datos geoespaciales
Con la abundancia actual de datos, su gestión adquiere una importancia considerable. Muchas organizaciones se encuentran desbordadas de datos y recurren a sus científicos de datos internos para que les ayuden a gestionarlos.
Se calcula que hasta el 90 % del tiempo de los científicos de datos se dedica a actividades de curación de datos, incluida la organización, "limpieza" y reformateo de datos. Eso deja a esos científicos de datos con solo el 10 % de su jornada laboral para analizar tendencias de datos y utilizar esos conocimientos para ayudar a dar forma a las políticas comerciales.
Confiando la recopilación y gestión de datos a una solución como IBM Ambiental Intelligence Suite, estas tareas pueden llevarse a cabo con mayor eficacia. Nuestra solución escalable basada en la nube, compatible con diversos formatos de archivo,
proporciona a sus científicos de datos unos datos preclasificados y optimizados con los que pueden trabajar inmediatamente para lograr un impacto empresarial.
Gracias a las anomalías de los datos, los datos geoespaciales pueden dar a las organizaciones una idea de los cambios futuros que probablemente afecten a su negocio.
El uso de datos geoespaciales puede permitir a las organizaciones comprender por qué y cómo determinadas soluciones analíticas tienen éxito, y por qué otras son menos eficaces.
Las organizaciones pueden utilizar la precisión digital de los datos geoespaciales para mejorar la eficiencia global de sus operaciones.
Aunque el análisis geoespacial, tal y como lo hacen posible los SIG, tiene sus orígenes en las ciencias de la vida, como la geología, la ecología y la epidemiología, su uso se ha hecho patente en la mayoría de sectores de actividad. Sus aplicaciones tocan ahora campos tan diversos como la defensa y las ciencias sociales, y la información que genera el análisis geoespacial tiene un impacto tan importante como la gestión de los recursos naturales y la inteligencia nacional.
El análisis geoespacial se presta al estudio de muchas cosas a la vez, controlando cientos o incluso miles de sucesos y recopilando datos relevantes de ellos. Esto brinda a empresas de todos los tamaños la oportunidad de utilizar los datos para tomar decisiones más informadas:
En los últimos años, los esfuerzos por analizar cantidades astronómicas de datos se han vuelto más difíciles con la relativa explosión del Internet de las cosas (IoT). Objetos y dispositivos de todo tipo están ahora diseñados para transmitir datos relevantes sobre su funcionamiento o protocolos. Esto es una buena noticia para el análisis geoespacial, que requiere una gran cantidad de datos para extraer información valiosa.
Análisis geoespacial
El análisis geoespacial consiste en procesar los datos geoespaciales recopilados mediante un enfoque visual que maximiza el impacto de los datos organizándolos en función del tiempo y el espacio.
Cuando los datos se visualizan de esta manera, es más fácil para quienes los estudian hacerse una idea de las tendencias que pueden estar en juego. El análisis geoespacial puede transmitir eficazmente la forma y la energía de una situación cambiante. Y, a medida que se recogen más y más datos sobre este escenario, resulta más fácil detectar los matices aún más sutiles que lo caracterizan.
El mercado del análisis geoespacial experimenta actualmente un crecimiento fuerte y constante, y se espera que alcance un valor de 96 300 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento anual del 12,9 % en un periodo de 5 años.¹
Aplicaciones geoespaciales por sector
Así es como los diferentes sectores utilizan el análisis geoespacial:
Mediante funciones definidas por el usuario, el análisis geoespacial permite a los responsables de la gestión de la vegetación evaluar los niveles de agua y humedad.
Las funciones definidas por el usuario también son útiles para ayudar a los meteorólogos a analizar los datos entrantes para trazar la trayectoria de los tornados que podrían golpear una zona.
Disponer de todos los datos pertinentes (imágenes por satélite, datos censales y previsiones de viento) en una única plataforma permite a las organizaciones de prevención de incendios seguir el crecimiento y el movimiento de los incendios forestales.
La mayoría de los expertos esperan que la tecnología geoespacial sea cada vez más sofisticada, especialmente en estrecho contacto con el aprendizaje automático y la IA.
De hecho, se espera que la IA geoespacial constituya una ciencia por derecho propio, aportando un elemento geográfico al aprendizaje automático. Los expertos también prevén la llegada de la cartografía como servicio, donde se producirían mapas personalizados de notable resolución bajo demanda, según las necesidades de los consumidores o las empresas.
También se están desarrollando nuevos tipos de vehículos basados específicamente en la tecnología geoespacial. Están destinados a generalizarse, en el cielo para transportar paquetes en el caso de los drones, o en la carretera con los coches autónomos. También aparecerán nuevas aplicaciones para estas tecnologías, como el uso de drones con fines de cartografía aérea.
