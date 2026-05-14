¿Qué son los datos obsoletos?

Los datos obsoletos son información que está desactualizada, no está alineada con las condiciones actuales o que ya no es adecuada para su propósito original. También conocida como información obsoleta o datos antiguos, representa uno de los desafíos más generalizados y poco abordados de la gestión de datos moderna.



A diferencia de los errores que se introducen en el momento de recopilar los datos, el estancamiento es producto del tiempo. Los datos se vuelven obsoletos a medida que cambian las condiciones que describen, degradando gradualmente la calidad y la puntualidad de los datos.

Los datos obsoletos no se anuncian. Persisten en toda la infraestructura de datos y los sistemas de inteligencia artificial (IA), e influyen silenciosamente en las decisiones mucho después de que su precisión haya dejado de ser válida. Según un informe de 2025 elaborado por el IBM Institute for Business Value (IBV), el 43 % de los directores de operaciones considera que los problemas relacionados con la calidad de los datos son su principal prioridad.1

A medida que las organizaciones dependen cada vez más de los datos para el análisis y la IA, las consecuencias de trabajar con información obsoleta se han vuelto demasiado graves como para ignorarlas: se pierden oportunidades, hay ineficiencias operativas y se reduce la confianza en los sistemas que sustentan la toma de decisiones.