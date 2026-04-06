¿Qué son los controles de acceso?

Los controles de acceso físico, como verjas y puertas con llave, regulan el acceso a las instalaciones. Los controles de acceso lógico (como los sistemas de detección y prevención de intrusiones) controlan el acceso a los sistemas informáticos. Este artículo trata principalmente de los controles de acceso lógicos.

En términos de gestión de accesos, las entidades que necesitan acceso se conocen como "sujetos". Estos sujetos incluyen tanto usuarios humanos como identidades no humanas, como bots, aplicaciones, cargas de trabajo automatizadas y agentes de IA.

De hecho, a medida que esta última categoría crece de forma exponencial, impulsada por la proliferación de infraestructuras en la nube, el auge del DevOps y la adopción de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, los usuarios no humanos se están convirtiendo en un foco clave del control de acceso.

Los elementos a los que deben acceder los usuarios, como las interfaces de programación de aplicaciones (API), las configuraciones del sistema operativo o la información confidencial almacenada en una base de datos en la nube, se denominan "objetos".

Implantar controles de acceso en una red empresarial suele consistir en crear y aplicar políticas de control de acceso, que definen los derechos de acceso de cada sujeto dentro de un sistema. Las políticas de control de acceso dictan si un sujeto puede acceder a un objeto (como un documento) y sus permisos con respecto a ese objeto (en el caso de un documento: solo lectura, lectura y escritura, control administrativo total).

Los controles de acceso son la piedra angular de la seguridad de la identidad. Por ejemplo, las arquitecturas de red de zero trust se basan en controles de acceso sólidos para evitar el acceso no autorizado y, al mismo tiempo, agilizar el acceso de los usuarios autorizados. En las redes nativas de la nube, donde la identidad es el nuevo perímetro, los controles de acceso son vitales para los esfuerzos de ciberseguridad en general.

Al mismo tiempo, los controles de acceso son un punto débil para muchos sistemas. Los controles de acceso rotos son el número 1 en la lista OWASP Top 10 de los riesgos de seguridad de aplicaciones web más críticos. Y según el X-Force Threat Intelligence Index, los ataques basados en la identidad (en los que los actores de amenazas secuestran cuentas de usuario válidas para abusar de sus privilegios de acceso) representan casi un tercio de las infracciones.

Así que, si bien la gestión del acceso desempeña un papel clave en las posiciones de seguridad de la organización, los datos disponibles sugieren que hay margen de mejora.