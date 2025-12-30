Al integrar la automatización en todas las etapas del ciclo de vida de la seguridad (desde el análisis en busca de vulnerabilidades hasta la aplicación de los controles de acceso basados en la identidad), las organizaciones pueden reducir los tiempos de respuesta y reforzar sus posturas generales de seguridad y gobierno.

Automatizar tareas que consumen mucho tiempo y son repetitivas, como bloquear dominios hostiles, buscar secretos expuestos e investigar amenazas comunes, ayuda a los equipos a responder a las amenazas más rápido y con mayor precisión. Los equipos de seguridad pueden reducir la fatiga por alertas mientras se centran en iniciativas más estratégicas, como la detección de amenazas proactiva y la optimización de políticas.

Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las organizaciones que utilizan la automatización de la seguridad pueden acortar los tiempos de vulneración en una media de 80 días y reducir los costes medios de las vulneraciones en 1,9 millones de dólares.