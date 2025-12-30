¿Qué es la automatización de la seguridad?

By Derek Robertson and Annie Badman

Definición de automatización de seguridad

La automatización de seguridad utiliza inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y flujos de trabajo predefinidos para identificar, prevenir y responder automáticamente a ciberataques con una intervención humana mínima. 

Al integrar la automatización en todas las etapas del ciclo de vida de la seguridad (desde el análisis en busca de vulnerabilidades hasta la aplicación de los controles de acceso basados en la identidad), las organizaciones pueden reducir los tiempos de respuesta y reforzar sus posturas generales de seguridad y gobierno.

Automatizar tareas que consumen mucho tiempo y son repetitivas, como bloquear dominios hostiles, buscar secretos expuestos e investigar amenazas comunes, ayuda a los equipos a responder a las amenazas más rápido y con mayor precisión. Los equipos de seguridad pueden reducir la fatiga por alertas mientras se centran en iniciativas más estratégicas, como la detección de amenazas proactiva y la optimización de políticas.

Según el informe "Cost of a Data Breach" de IBM, las organizaciones que utilizan la automatización de la seguridad pueden acortar los tiempos de vulneración en una media de 80 días y reducir los costes medios de las vulneraciones en 1,9  millones de dólares.

Plataformas centrales de automatización de seguridad

Las organizaciones suelen implementar varias plataformas de automatización de la seguridad que trabajan juntas para proporcionar visibilidad, orquestación y protección continua en entornos híbridos.

Detección y respuesta de endpoints (EDR) 

Las herramientas de detección y respuesta de endpoints (EDR) recogen datos de todos los endpoints, ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles, servidores, dispositivos móviles, dispositivos de Internet de las cosas (IoT), mientras analizan en tiempo real las amenazas en evolución.
Orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR)

Las plataformas de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) proporcionan una consola central que integra otras soluciones de seguridad en los flujos de trabajo de respuesta a amenazas, automatizando tareas rutinarias, investigaciones y correcciones.
Gestión de información y eventos de seguridad (SIEM)

Los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) agregan datos de todas las funciones para identificar amenazas, generar alertas de seguridad y mantener la documentación de cumplimiento para auditorías e informes.
Detección y respuesta extendidas (XDR)

Las plataformas de detección y respuesta extendida (XDR) recopilan y analizan datos de seguridad de los endpoints, las redes y la nube para permitir la respuesta automática a incidentes.

Las implementaciones modernas complementan cada vez más estas soluciones de automatización de la seguridad con marcos de políticas como código y capacidades de exploración secreta.

La política como código ayuda a aplicar estándares de seguridad y cumplimiento coherentes en entornos híbridos, mientras que el escaneo secreto identifica las credenciales expuestas en las primeras etapas de los pipelines de desarrollo. Estas prácticas se alinean con principios más amplios de gestión del ciclo de vida de la seguridad, que hacen hincapié en proteger, inspeccionar y gobernar los activos sensibles a lo largo de su vida útil.

Ejemplo de flujo de trabajo de automatización de seguridad 

  1.  Un usuario inicia sesión desde una ubicación inusual.  

  2. La EDR realiza una búsqueda de geolocalización en la dirección IP y transmite los hallazgos a la plataforma SOAR.  

  3. La plataforma SOAR ejecuta una guía de estrategias para validar la identidad y la autenticación del usuario.

  4. El SIEM registra el incidente para el cumplimiento.

¿Cómo funciona la automatización de seguridad?

Los flujos de trabajo de automatización de la seguridad suelen seguir cuatro fases principales: crear guías de estrategias de respuesta, detectar y analizar amenazas, responder automáticamente y documentar incidentes. 

Plataformas como XDR y SIEM de próxima generación pueden gestionar varios pasos dentro de este flujo de trabajo, pero rara vez cubren todo. En su lugar, las organizaciones suelen implementar varias herramientas básicas que comparten datos a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) y paneles de control integrados dentro del entorno de TI. 

Cada vez más, las organizaciones están diseñando flujos de trabajo de automatización que respaldan un ciclo de vida de seguridad completo, que se extiende desde la configuración inicial hasta la rotación de credenciales y el desmantelamiento.

Algunos equipos también integran el escaneo de secretos en sus pipelines para detectar credenciales expuestas o claves API al principio del proceso de desarrollo, abordando vulnerabilidades antes de que lleguen a producción.

Una implementación típica de automatización de la seguridad podría combinar: 

  • SOAR, que coordina flujos de trabajo y guías de estrategias en todos los sistemas. 
     
  • EDR, que detecta y responde a las amenazas de endpoint en tiempo real. 
     
  • SIEM, que recopila registros para el cumplimiento.

  • Coordinación de respuestas XDR en la nube, la red y los endpoints.  

A medida que los pipelines impulsados por IA y ML se vuelven más comunes, mantener una higiene secreta sólida es esencial. Las credenciales o tokens pueden absorberse sin darse cuenta en los conjuntos de datos de entrenamiento de modelos, lo que crea nuevos riesgos de exposición.

Guías de estrategias de automatización

Las guías de estrategias son mapas de procesos que describen los procesos estándar de seguridad como la detección de amenazas, la investigación y la respuesta a incidentes. Las guías de estrategias pueden abarcar múltiples herramientas, aplicaciones y firewalls en toda la infraestructura de seguridad de una organización, reemplazando los procesos manuales con flujos de trabajo automatizados.

Pueden ser desde totalmente automatizados (bloqueando IP maliciosas conocidas) hasta semiautomatizados (requiriendo la aprobación humana antes de desconectar los sistemas críticos). Las plataformas SOAR suelen destacar en la ejecución de guías de estrategias complejas que automatizan tareas en múltiples herramientas.

En un entorno automatizado, las guías de estrategias definen flujos de trabajo que encadenan múltiples herramientas de seguridad para ejecutar operaciones complejas. Los equipos establecen políticas de seguridad que priorizan la urgencia de las amenazas y definen respuestas automatizadas para cada tipo de incidente. 

Detección de amenazas

La automatización de la seguridad utiliza cuatro enfoques principales para la detección de amenazas en un panorama de amenazas en evolución:

  1. Basado en firmas, que marca hashes de archivos y direcciones IP hostiles conocidos.

  2. Basado en anomalías, que detecta las desviaciones de los patrones esperados.

  3. Basado en el comportamiento, que identifica la actividad inusual en comparación con las tendencias a lo largo del tiempo. 

  4. Impulsado por la inteligencia, que integra fuentes de inteligencia de amenazas externas. 

Hay diferentes herramientas de automatización de la seguridad que pueden detectar distintas amenazas centrándose en diferentes facetas de un sistema:  

Las organizaciones eligen herramientas de automatización de la seguridad en función de las necesidades empresariales y el nivel de riesgo para optimizar su posición de seguridad. Una empresa que gestiona datos confidenciales podría implementar ITDR para protegerse contra los ataques de phishing o integrar el escaneo de secretos para reducir el riesgo de exposición de credenciales.

Las organizaciones más grandes pueden agregar XDR para realizar tareas de seguridad más completas, como erradicar falsos positivos, coordinar respuestas y mantener una protección consistente en toda la superficie de ataque.

Incorporar la política como código en estos sistemas ayuda a garantizar que las acciones de respuesta (como bloquear el tráfico, revocar el acceso o aplicar el cifrado) se apliquen de forma coherente y automática en todo el entorno.

Respuesta automatizada

Cuando se identifican las amenazas, los equipos de seguridad automatizan la respuesta a los incidentes de seguridad, es decir, el proceso para contener y resolver las violaciones de seguridad. 

Los sistemas automatizados clasifican los incidentes según las prioridades de la guía de estrategias. A continuación, la automatización de la seguridad toma medidas correctivas, como bloquear dominios, la implementación de parches, la actualización del software antivirus, el escaneo en busca de malware, la recodificación de datos y la modificación de los privilegios de acceso de los usuarios. 

Diferentes tipos de plataformas pueden automatizar distintos aspectos de la respuesta a incidentes. Las plataformas XDR suelen ofrecer las capacidades de respuesta más completas: desconectar los dispositivos afectados, desconectar a los usuarios de la red, detener los procesos y desconectar las fuentes de datos. 

Las organizaciones que no cuentan con un centro de operaciones de seguridad (SOC) con personal completo pueden utilizar proveedores detección y respuesta gestionadas (MDR) para monitorizar, detectar y responder a las amenazas en tiempo real mediante el uso de personal externo del SOC. 

Automatización del cumplimiento

Dependiendo de la ubicación y la industria, las organizaciones pueden estar sujetas a leyes o normativas que exigen información de registro y documentación específicos de incidentes de seguridad. La automatización de la seguridad puede ayudar a agilizar este proceso.

El Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago (PCI-DSS), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) son solo algunos de los estándares que las organizaciones podrían tener en cuenta.

Aunque los sistemas SIEM se han convertido en herramientas de automatización de seguridad de uso general, su propósito original era rastrear los datos de seguridad por razones de cumplimiento. Los informes automatizados pueden ayudar a reducir los recursos necesarios para el cumplimiento de la normativa y mitigar el riesgo de error humano.

Las herramientas de documentación también pueden ayudar a agregar datos para herramientas de IA y ML que realizan la detección de amenazas basada en anomalías. Por ejemplo, durante una vulneración de datos, SIEM podría registrar el usuario, la hora y la dirección IP, almacenando esta información en un data lake para su posterior análisis. A continuación, puede utilizarse para perfeccionar las reglas de detección existentes o aplicar otras nuevas. 

Las organizaciones que avanzan en su preparación para la auditoría utilizan cada vez más las políticas como código para traducir las normas de cumplimiento en barreras de protección automatizadas. Con este enfoque, las políticas redactadas, implementadas y gestionadas en código ayudan a garantizar que la infraestructura cumpla siempre con los requisitos por defecto y proporcionan registros de auditoría con control de versiones de la aplicación de las políticas.

Capacidades clave de la automatización de la seguridad

Las herramientas de automatización de la seguridad detectan y responden a las amenazas a la seguridad, ayudando a optimizar la búsqueda de amenazas, la gestión de vulnerabilidades y la puntuación de riesgos, elementos clave de la ciberseguridad de las organizaciones.

Búsqueda de amenazas

La automatización de la seguridad puede ayudar a transformar la búsqueda de amenazas de un proceso manual que requiere mucho tiempo a una operación continua y escalable. En lugar de que los analistas de seguridad revisen manualmente los registros de docenas de sistemas, las herramientas automatizadas pueden analizar continuamente millones de eventos, señalando las anomalías que necesitan la intervención humana.  

Por ejemplo, un NDR puede comparar el comportamiento actual de la red con los patrones históricos e identificar desviaciones sutiles que podrían indicar una amenaza persistente avanzada. Esta comparación puede reducir el tiempo de investigación de días a horas. Las herramientas de automatización de la seguridad también pueden mejorar las capacidades de búsqueda de amenazas de un SOC al automatizar las cargas de trabajo rutinarias y liberar a los miembros del equipo de seguridad para que investiguen personalmente las ciberamenazas. 

Gestión de vulnerabilidades

La gestión de vulnerabilidades, el proceso de descubrir y resolver continuamente las vulnerabilidades de seguridad en la infraestructura de una organización, puede beneficiar de la automatización. 

El software del escáner de vulnerabilidades evalúa automáticamente los sistemas de seguridad para detectar defectos o puntos débiles. Los escáneres a menudo se integran con herramientas de automatización de seguridad como SIEM y EDR para priorizar la corrección.

Por ejemplo, cuando un escáner identifica un dispositivo desconocido que accede a la intranet, puede pasar esa información la EDR, que ejecuta una guía de estrategias para desconectar el dispositivo en espera de la autenticación. 

Muchas plataformas descargan y prueban los parches automáticamente. Si bien las plataformas EDR implementan automáticamente los nuevos parches, los sistemas de gestión unificada de endpoints (UEM) pueden ayudar a garantizar que llegan a los dispositivos de los usuarios y se instalan en ellos. 

Las prácticas avanzadas también incluyen la higiene de credenciales, como la rotación automatizada de tokens y claves, que puede reducir la exposición de secretos y soportar la escala de nube híbrida y multinube.

Puntuación de riesgo

La automatización mejora la puntuación de los riesgos asignando valores numéricos a las amenazas y vulnerabilidades. 

Los SIEM recopilan grandes cantidades de datos que pueden ayudar a los equipos de seguridad a determinar las puntuaciones de riesgo mediante el uso de algoritmos de machine learning para identificar los eventos más estrechamente asociados con las vulneraciones. Estas puntuaciones pueden integrarse en los paneles de control de SOAR para ayudar a las herramientas y a los usuarios a priorizar las amenazas. 

La puntuación de riesgos es un ejemplo de un área en la que la automatización es complementaria, no total. El juicio humano suele seguir siendo esencial para la toma de decisiones a fin de ajustar las puntuaciones a las prioridades de seguridad de la organización. 

Autores

Derek Robertson

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think
