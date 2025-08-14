¿Qué es una red privada virtual (VPN)?

Ocho minutos
Una VPN (red privada virtual) es una aplicación o servicio que hace que una conexión a internet sea privada enrutando el tráfico de internet a través de un servidor VPN seguro.
Las VPN cifran los datos personales y ocultan las actividades en línea de terceros no autorizados, proporcionando a los usuarios una conexión a internet segura y privada.
Las VPN han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de las redes informáticas y la difusión de internet, y son utilizadas por algunas de las organizaciones más grandes y exitosas del mundo.
A medida que las redes informáticas y el uso de internet se aceleraron a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, también lo hizo la necesidad de soluciones de seguridad que protegieran la privacidad de las personas y las empresas que confiaban en ellas. OpenVPN, una VPN de código abierto lanzada en 2001, fue una de las primeras VPN ampliamente utilizadas. Se hizo popular debido a su fuerte cifrado y su capacidad para sortear los firewalls, que son barreras de seguridad entre las conexiones a internet públicas y privadas.
Hoy en día, existen VPN gratuitas y servicios VPN que cobran una suscripción mensual. Algunos usuarios de VPN están dispuestos a pagar por funciones de seguridad adicionales, como interruptores de desconexión que cortan la conexión a internet si se interrumpe la conexión VPN.
La mayoría de las VPN se pueden descargar como aplicaciones (aplicaciones VPN) desde la tienda de aplicaciones y se pueden instalar fácilmente en un Mac o un teléfono Android. También se pueden instalar como extensiones de navegador en navegadores populares como Chrome o Firefox. Las VPN modernas están diseñadas para funcionar con todo tipo de sistemas operativos (SO), incluidos Windows, Linux (Android) y Mac (OS e iOS).
Las redes informáticas son sistemas de dispositivos interconectados, como dispositivos móviles, enrutadores y centros de datos, diseñados para comunicarse y compartir recursos.
Para funcionar, las redes informáticas se basan en protocolos de comunicación, que son reglas que dictan cómo los dispositivos pueden transmitir o intercambiar datos a través de una red.
Las redes informáticas modernas sustentan la mayoría de las experiencias digitales, desde la comunicación personal y el entretenimiento hasta los procesos empresariales críticos de las empresas más exitosas del mundo.
El cloud computing es el acceso bajo demanda a información y recursos informáticos (tanto físicos como virtuales) a través de internet mediante un modelo de precios de pago por uso.
Estos recursos son muy variados y pueden incluir servidores, almacenamiento de datos, software, dispositivos de red, herramientas de desarrollo de aplicaciones (app-dev) y mucho más.
El cloud computing ha permitido a empresas de todos los tamaños ser más eficientes y escalables aprovechando el poder de internet para mejorar la colaboración y la flexibilidad. Ha sido fundamental en la difusión del teletrabajo, ya que permite a los empleados acceder a información y recursos de forma remota a los que antes solo podían acceder in situ en configuraciones de infraestructura de TI más tradicionales.
Las VPN funcionan estableciendo una conexión segura y cifrada entre los dispositivos y una ubicación remota del servidor VPN y, a continuación, enviando el tráfico de internet a través del servidor. Este proceso enmascara la dirección IP real de un usuario y mantiene su historial de navegación privado de hackers, proveedores de servicios de internet (ISP) y otras partes no autorizadas.
Las direcciones de Internet Protocol (IP) son números asignados a cada dispositivo conectado a través de una red informática. Las direcciones IP permiten a los dispositivos de una red localizarse e identificarse entre sí y comunicarse siguiendo los protocolos de red.
Las VPN ocultan las direcciones, lo que permite a los usuarios enmascarar su ubicación geográfica y dificulta que los sitios web y terceros no autorizados supervisen su actividad.
El cifrado es el proceso de transformar texto legible en un formato ilegible para protegerlo de usuarios no autorizados.
Las VPN seguras utilizan el cifrado para mantener los datos seguros mientras viajan por internet entre usuarios y dispositivos. Cuando un dispositivo se conecta a una VPN, se genera una clave secreta entre el dispositivo y el servidor VPN. Esta clave codifica y decodifica los datos cada vez que viajan a través de un túnel VPN, una ruta segura de un punto a otro en una red.
En el contexto de las VPN, la solidez del cifrado depende de los cifrados, o algoritmos, utilizados para codificar y decodificar los datos personales a medida que viajan a través de una red.
Por ejemplo, AES-256 y ChaCha20 son dos algoritmos de cifrado altamente seguros que impulsan muchas de las VPN líderes de sectores actuales. Las mejores VPN no solo cifran los datos personales, sino todo el tráfico de internet que genera un usuario, incluidas las solicitudes y respuestas del sistema de nombres de dominio (DNS).
Normalmente, un usuario abre una aplicación VPN o una extensión del navegador para poder acceder a una red inalámbrica desprotegida, como una wifi pública gratuita en una cafetería, un aeropuerto o algún otro lugar público.
La funcionalidad de VPN depende de su capacidad para proporcionar a los usuarios la misma seguridad y privacidad en una red wifi abierta que disfrutarían en una conexión privada a internet.
Una vez activada, la VPN cifra todo el tráfico de internet entrante y saliente en el dispositivo del usuario, convirtiendo la actividad en línea en un formato secreto e ilegible que solo un servidor VPN remoto puede decodificar.
Los proveedores de VPN establecen redes de servidores VPN conocidas como redes de servidores específicamente para este propósito.
Después del cifrado, las VPN crean un túnel seguro entre el dispositivo de un usuario y un servidor VPN, luego envían paquetes de datos cifrados a través de ese túnel siguiendo reglas específicas conocidas como protocolos VPN.
La tunelización evita que usuarios no autorizados, como hackers e ISP, recopilen y analicen datos de usuario sin el permiso de un usuario.
Una vez que los datos cifrados de un usuario llegan a otro servidor VPN a través de la tunelización, se descifran utilizando la clave que se estableció entre el dispositivo y el servidor cuando se activó la VPN.
Después de cifrar, enviar y descifrar los datos a través de un servidor VPN, el sistema debe enmascarar la dirección IP real del usuario. Enruta el tráfico de internet a través de servidores remotos intermediarios, o servidores proxy, que hacen que el usuario parezca acceder a internet desde una ubicación diferente a la real.
Los usuarios que sigan estos cinco pasos estarán listos para acceder a internet de forma segura, con la confianza de que su actividad en línea y su historial de navegación permanecerán privados.
Hay muchos beneficios establecidos para el uso de VPN, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, y la demanda de servicios VPN está creciendo en consecuencia. Un informe reciente valoró el mercado mundial de VPN en casi 60 000 millones de dólares estadounidenses y proyectó que alcanzaría los 138 000 millones de dólares estadounidenses en 2030, una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de más del 15 %1.
Estos son algunos de los beneficios más populares del uso de VPN.
El cifrado VPN ayuda a garantizar que la conexión a internet de un usuario sea privada y que los sitios que visita, el contenido que comparte y su actividad en línea estén protegidos de anunciantes, ISP y otros terceros no autorizados.
Con el auge de los ciberataques (es decir, los intentos de robar o destruir mediante el acceso no autorizado a una red) contra empresas populares de redes sociales, instituciones financieras y servicios de streaming, proteger la privacidad en línea se ha convertido en algo primordial. Una VPN sólida protege contra muchos ataques comunes dirigidos a datos personales.
Las conexiones VPN son una forma segura de mejorar la ciberseguridad personal y profesional, protegiendo a los usuarios de una variedad de ciberamenazas comunes.
En un sentido empresarial, el uso de una VPN proporciona a los empleados acceso remoto a los mismos recursos que tendrían en una oficina, utilizando una wifi pública en un hotel u otro espacio público.
Las restricciones geográficas son limitaciones en el acceso a internet basadas en la ubicación geográfica de un usuario y pueden restringir la capacidad de un usuario para acceder a contenido a través de internet. A menudo, las restricciones geográficas son establecidas por gobiernos autoritarios que buscan controlar a qué tipo de información tienen acceso sus ciudadanos. Las VPN permiten a los usuarios acceder a la información que necesitan, sin importar dónde se encuentren, enmascarando su dirección IP y utilizando túneles y cifrado VPN para garantizar su privacidad.
Las VPN ayudan a acelerar algunas conexiones a internet, especialmente para los usuarios que juegan o participan en otras actividades de gran ancho de banda. Lo hacen evitando la limitación del ancho de banda, una táctica utilizada por algunos ISP para controlar la cantidad de datos utilizados para ciertas actividades en línea.
Las VPN pueden ayudar a reducir la discriminación de precios por parte de los sitios web que buscan ofrecer diferentes precios por el mismo servicio en función de la ubicación geográfica del usuario. Al enmascarar las direcciones, las VPN hacen posible que todos los usuarios reciban los mismos precios, independientemente de dónde se encuentren.
Veinticinco años después de que se hicieran populares, las VPN siguen considerándose una de las formas más seguras y eficaces de acceder a internet. Siempre que los usuarios confíen en un proveedor de VPN de confianza y utilicen la aplicación o el servicio correctamente, las VPN ayudan a protegerse contra una amplia gama de ciberamenazas.
Sin embargo, incluso con las mejores VPN, los usuarios deben ser conscientes de que todavía hay algunas amenazas contra las que no están protegidos. Por ejemplo, el malware (programas de software escritos específicamente para dañar a un usuario, sistema u organización) es inmune a las VPN y requiere un software antivirus adicional para su mitigación.
Organizaciones de todos los tamaños y de una amplia gama de sectores confían en las VPN para una variedad de casos de uso. Desde la protección de los trabajadores a distancia hasta el aprovechamiento de la nube, estos son cinco de los casos de uso de VPN empresariales más comunes.
Con el auge del teletrabajo, las organizaciones de todos los tamaños están equipando a sus empleados con los últimos dispositivos móviles para que puedan acceder a los recursos y aplicaciones empresariales desde su oficina en casa.
Las VPN desempeñan un papel crucial a la hora de permitir que estos empleados colaboren y se comuniquen de forma eficaz, con las mismas precauciones de seguridad que se aplicarían en la oficina.
Muchas organizaciones de éxito tienen oficinas en más de un país o región, y las VPN desempeñan un papel crucial para mantener estas oficinas conectadas de forma segura. Las VPN de sitio a sitio (VPN que cifran la información a través de múltiples redes seguras, lo que les permite comunicarse como si fueran la misma red) son críticas para que muchas organizaciones globales prosperen.
Las VPN cifran los datos a medida que viajan a través de las redes, protegiéndolos de ser robados por usuarios que buscan obtener acceso no autorizado. Los controles de acceso, que son formas de configurar las VPN para proporcionar a diferentes usuarios diferentes niveles de acceso, son críticos para garantizar que los datos confidenciales solo sean vistos por usuarios autorizados.
Las VPN también ayudan a las organizaciones con el cumplimiento de los datos en sectores altamente regulados. Las VPN pueden ayudar a las empresas a cumplir con normas de cumplimiento rigurosas y cambiantes que pueden ser diferentes de un territorio a otro, garantizando la protección de datos en múltiples regiones.
A medida que más organizaciones buscan aprovechar los beneficios del cloud computing, las VPN ayudan a garantizar que los datos almacenados en un lugar y a los que se accede desde otro permanezcan seguros y privados. A medida que se almacenan más datos en la nube, las VPN los protegen del acceso no autorizado cifrándolos de forma segura y manteniéndolos privados.
