¿Qué es una red privada virtual (VPN)?

Las VPN cifran los datos personales y ocultan las actividades en línea de terceros no autorizados, proporcionando a los usuarios una conexión a internet segura y privada.

Las VPN han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de las redes informáticas y la difusión de internet, y son utilizadas por algunas de las organizaciones más grandes y exitosas del mundo.

A medida que las redes informáticas y el uso de internet se aceleraron a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, también lo hizo la necesidad de soluciones de seguridad que protegieran la privacidad de las personas y las empresas que confiaban en ellas. OpenVPN, una VPN de código abierto lanzada en 2001, fue una de las primeras VPN ampliamente utilizadas. Se hizo popular debido a su fuerte cifrado y su capacidad para sortear los firewalls, que son barreras de seguridad entre las conexiones a internet públicas y privadas.

Hoy en día, existen VPN gratuitas y servicios VPN que cobran una suscripción mensual. Algunos usuarios de VPN están dispuestos a pagar por funciones de seguridad adicionales, como interruptores de desconexión que cortan la conexión a internet si se interrumpe la conexión VPN.

La mayoría de las VPN se pueden descargar como aplicaciones (aplicaciones VPN) desde la tienda de aplicaciones y se pueden instalar fácilmente en un Mac o un teléfono Android. También se pueden instalar como extensiones de navegador en navegadores populares como Chrome o Firefox. Las VPN modernas están diseñadas para funcionar con todo tipo de sistemas operativos (SO), incluidos Windows, Linux (Android) y Mac (OS e iOS).