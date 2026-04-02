Técnicas y métodos de integración de datos

Los equipos de datos se enfrentan a montañas de datos que podrían rivalizar con el propio Everest. Y escalar estos picos se vuelve cada día más intimidante, ya que el volumen y la complejidad de los datos no muestran signos de desaceleración.

Los datos de las empresas actuales llegan de distintas fuentes (como las aplicaciones SaaS, los dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y los sistemas heredados) y se acumulan en un ecosistema de almacenamiento de datos en expansión. Una gran parte de esta información son datos no estructurados:información cotidiana como correos electrónicos, archivos PDF, imágenes, grabaciones de llamadas y registros de chat.

Sin una visión exhaustiva, estos datos están en silos, obsoletos al llegar y, en gran medida, infrautilizados. Sin mencionar que, con un acceso limitado a grandes cantidades de datos de alta calidad, la carrera por poner en práctica la inteligencia artificial (IA) se detiene en la línea de partida.

La integración de datos ayuda a aliviar estos desafíos al combinar, agregar y armonizar los datos almacenados en diferentes fuentes, en diversos formatos de datos y con diferentes niveles de calidad. Esta consolidación ofrece información unificada y coherente a los consumidores de datos que puede utilizarse fácilmente con fines de análisis, de IA y de toma de decisiones.