¿Qué es la hiperpersonalización?

La hiperpersonalización utiliza tecnologías como la IA (inteligencia artificial), la IA generativa, el machine learning (ML) y el análisis de datos en tiempo real para crear experiencias de cliente altamente individualizadas. Va más allá de la personalización tradicional, que puede consistir en dirigirse a los clientes por su nombre o recomendarles productos en función de su historial de compras. La hiperpersonalización utiliza puntos de datos más granulares como los comportamientos de navegación, la ubicación, las preferencias e incluso factores contextuales como el tiempo o la hora del día. Estos detalles permiten a las empresas ofrecer experiencias altamente relevantes e individualizadas que resultan genuinamente únicas para cada cliente y pueden fomentar un sentimiento de conexión y confianza.

La hiperpersonalización es cada vez más frecuente en sectores como la venta minorista, el entretenimiento, la sanidad y la banca. La IA se utiliza para adaptar mensajes, recomendaciones de productos y servicios a usuarios individuales. Esta técnica, conocida como personalización de IA, permite a las empresas crear interacciones altamente personalizadas que mejoran la experiencia y aumentan el compromiso con el cliente.

Las plataformas de streaming como Netflix o Spotify, por ejemplo, utilizan motores de recomendación impulsados por IA para sugerir contenidos basados en los hábitos de visualización o escucha de un usuario. Del mismo modo, los sitios web de comercio electrónico personalizan las sugerencias de productos en función del historial de navegación y las preferencias de un comprador. Estas técnicas son bienvenidas. Según un estudio del IBM Institute for Business Value, a tres de cada cinco consumidores les gustaría utilizar aplicaciones de IA mientras compran1. Un estudio de McKinsey también reveló que el 71 % de los consumidores esperan que las empresas ofrezcan contenidos personalizados. De esos clientes, el 67 % dicen que se sienten frustrados cuando sus interacciones con las empresas no se adaptan a sus necesidades2.

La implementación de la hiperpersonalización requiere una infraestructura de datos robusta y un compromiso con la protección de datos. Las empresas deben manejar los conjuntos de datos y la información confidencial de los clientes de manera responsable, adhiriéndose a las regulaciones de protección de datos pertinentes para mantener la confianza y el cumplimiento.

Los consumidores de hoy en día están inundados de opciones. La hiperpersonalización representa una evolución significativa en las estrategias de compromiso con el cliente, yendo más allá de las campañas genéricas de marketing digital para ofrecer experiencias que se alinean con las preferencias individuales. A medida que la tecnología sigue avanzando, las empresas que apliquen eficazmente la hiperpersonalización probablemente obtendrán una ventaja competitiva al ofrecer un valor que resuene de forma única con cada cliente.