¿Qué es el compromiso con el cliente?

En los últimos años, las expectativas de los clientes han aumentado, lo que ha provocado que cambien más rápidamente de marca. Un estudio sobre el comercio minorista realizado por IBM en 2024 reveló que el 77 % de los consumidores de todos los grupos de ingresos afirma que hace concesiones cuando los precios son demasiado altos. Como tal, las organizaciones a menudo necesitan priorizar sus esfuerzos de compromiso con el cliente a lo largo del ciclo de vida del cliente para mantenerlos contentos.

Según Salesforce, el 80 % de los clientes valoran tanto la experiencia que ofrece una organización como los productos y servicios que vende.1 Las organizaciones necesitan conectarse con los clientes a lo largo de sus recorridos omnicanal, desde las interacciones en la tienda hasta las redes sociales, el correo electrónico, los foros y los centros de contacto. Proporcionar un servicio de atención al cliente omnicanal es la mejor manera de proporcionar un compromiso con el cliente exitoso a lo largo del recorrido del cliente.

Algunos clientes quieren cada vez más una conexión emocional más profunda con las empresas a las que compran productos y servicios. Otros clientes solo quieren que los artículos que compran funcionen sin problemas.

El compromiso eficaz con el cliente ayuda a las organizaciones a captar nuevos clientes y retener a los existentes.