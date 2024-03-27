¿Qué es el servicio de atención al cliente?

Escucha activa: la mitad de la batalla de ofrecer un buen servicio de atención al cliente suele consistir en la rapidez con la que una organización puede responder a las solicitudes. A medida que los clientes se desahogan cada vez más en línea a través de las redes sociales, chats o tablones de anuncios, esperan respuestas casi en tiempo real. Las organizaciones pueden utilizar herramientas poderosas para identificar esos problemas y comunicarse rápidamente. Los representantes del servicio de atención al cliente que respondan no necesariamente tienen que resolver el problema de inmediato, sino que deben confirmar que se ha recibido.

Divulgación proactiva: la mayoría de las organizaciones consideran que el servicio de atención al cliente es un componente importante de la función general de la experiencia del cliente. Una forma en que el servicio de atención al cliente puede beneficiarse de la experiencia del cliente es hacer que la organización utilice el correo electrónico u otros métodos de comunicación para comunicarse rápidamente después de que un nuevo cliente haya comprado un producto o servicio para evaluar la satisfacción del cliente.

Utilice las herramientas adecuadas: las empresas deben invertir en herramientas sólidas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) para hacer un seguimiento de las compras de los clientes, las interacciones con el equipo de atención al cliente y los problemas generales de los que han informado. Los flujos de trabajo de CRM ayudan a las organizaciones a saber mejor quiénes son sus mayores clientes y les permiten realizar un seguimiento de las compras generales.

Aprenda de las malas experiencias: un cliente que informa sobre un nuevo problema puede dar a la organización comentarios proactivos valiosos que pueden ahorrarle más dolores de cabeza en el futuro. Las organizaciones inteligentes dan prioridad a los comentarios de los clientes inmediatamente después del lanzamiento de un producto, ya que podrían presagiar un posible defecto o una mala experiencia del cliente. Es posible que tenga que retirar esos productos o solucionar el problema desde el principio, para que los futuros clientes no tengan la misma experiencia negativa.

Invierta y entrene al call center: las organizaciones deben invertir en mejorar las habilidades de servicio de atención al cliente de sus representantes, ya que interactúan directamente con los clientes. Hay una gran cantidad de temas que estos representantes deben aprender para mantenerse al día con los cambios en el comportamiento de los clientes. Los ejemplos incluyen cómo usar los canales de redes sociales para comunicarse con los clientes y cómo usar otras tecnologías como la IA generativa. Los representantes también pueden aprender mucho mediante la capacitación en sensibilidad, antiprejuicios y empatía, de modo que estén preparados para abordar problemas específicos. También deben aprender a manejar a los clientes indisciplinados que están enojados por un incidente o producto en particular.

Capacite a los trabajadores del servicio de atención al cliente: es comprensible que las organizaciones quieran centralizar las respuestas del servicio de atención al cliente a los problemas recurrentes. De esa manera, pueden brindar una experiencia consistente a cada cliente y evitar fricciones innecesarias en la resolución de problemas de los clientes. Sin embargo, eso a veces puede ser contraproducente si la plantilla de respuesta no se ajusta al problema específico del cliente o si existen circunstancias atenuantes. Las organizaciones que destacan en el servicio de atención al cliente saben cómo combinar la estandarización con el empoderamiento de los empleados para tomar decisiones. McKinsey proporcionó un ejemplo de representantes de servicio de atención al cliente en DBS3 que están capacitados para resolver cualquier problema del cliente cuyo costo sea inferior a 200 USD.